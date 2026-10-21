La exigente rutina de Antonela Roccuzzo en el gimnasio mientras Messi entrenaba con el Inter Miami

Antonela Roccuzzo realiza una serie de ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico en un gimnasio. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el uso de maquinaria de pesas para sentadillas, peso muerto con cinturón de soporte lumbar, empuje de cadera con barra cargada y prensa de piernas, acompañada por una entrenadora

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Antonela Roccuzzo publicó en sus redes sociales un video de su exigente rutina de entrenamiento en el gimnasio, donde combinó ejercicios aeróbicos, trabajo con pesas y movimientos específicos de piernas y brazos. La empresaria rosarina dejó ver la intensidad de sus sesiones deportivas en una semana en la que Lionel Messi también brilló dentro de la cancha con dos goles en el triunfo 3-1 de Inter Miami sobre Atlanta United por la MLS.

La grabación, compartida a través de sus historias de Instagram, dejó ver una sesión intensa en la que Roccuzzo alternó entre distintas estaciones de un gimnasio con estética industrial, equipado con máquinas de fuerza, bancos y discos de diferentes tamaños dispuestos frente a amplios ventanales. “Vamos”, escribió en su cuenta de Tik Tok, en la que compartió la misma sesión para sus seguidores de esa red. Ya el domingo previo, Roccuzzo había adelantado imágenes de su paso por el mismo espacio, acompañadas de la frase “Domingo de lluvia vale doble”, con dos emojis de brazos flexionados y un corazón blanco.

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El ejercicio ocupa un lugar central en la agenda de Roccuzzo, quien en distintas entrevistas explicó que la actividad física funciona como un cable a tierra en medio de sus compromisos laborales y familiares. “Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra”, contó la pareja del astro en mayo de 2025, tal lo informado por Caras. Más adelante, en febrero de 2026, detalló que intentaba entrenar todos los días, asistía a un gimnasio exclusivo para mujeres y sumaba dos sesiones semanales de FitJam con un profesor brasileño. En este caso, se la vio trabajar con una entrenadora, que la acompañó y alentó en los momentos de máximo rigor.

El exigente entrenamiento de Antonela Roccuzzo

Del otro lado de la rutina familiar, Messi atraviesa un gran momento dentro de la cancha. Ante Atlanta United, el delantero de 39 años convirtió un doblete en apenas cuatro minutos durante el segundo tiempo para sellar la victoria de Inter Miami en el Mercedes Benz Stadium. En el primero, recibió la pelota en la mitad de la cancha, trasladó el balón hasta el área rival y, tras una doble pared con Germán Berterame y un amague, definió entre las piernas del arquero Lucas Hoyos. Minutos después, habilitado por Luis Suárez, partió desde el mediocampo a toda velocidad, gambeteó al paraguayo Júnior Alonso y convirtió el 3-0 con una definición al segundo palo.

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Con esos tantos, el zurdo rosarino acumula 936 goles en 1.180 partidos como profesional y registra 14 goles y 8 asistencias en sus últimos 15 encuentros con Las Garzas. El equipo dirigido por Cristian Kily González se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este y buscará llegar en buena forma a los Playoffs por el título de la MLS.

Mientras Messi sostiene ese nivel de competencia a sus 39 años, Roccuzzo mantiene su propia disciplina lejos de los reflectores del campo de juego. De hecho, realizó sus posteos un rato antes de que el astro participara de un evento con niños del programa Make-A-Wish junto con el plantel de Las Garzas. Luego, los dirigidos por Cristian González llevaron a cabo su puesta a punto en el Nu Stadium.

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La empresaria ya había señalado que el entrenamiento de fuerza era su actividad principal y que también disfrutaba del power jump con amigas, una propuesta con cama elástica que describió como intensa y divertida. “La salud mental es importantísima, para estar bien y positiva”, expresó en otra oportunidad sobre los motivos que la impulsan a sostener la rutina.