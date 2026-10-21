Desde el vestuario y con un potente cabezazo de Di Lollo: así se puso en ventaja Boca Juniors ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

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*El gol de Di Lollo

Boca Juniors se puso en ventaja ante Vasco da Gama con un gol desde el vestuario, en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró igualar rápidamente la serie, al menos de forma parcial, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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El marcador se abrió a los 4 minutos y de pelota parada. Luego de un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo ganó de arriba y rompió el cero de cabeza.

Desde el arranque, el equipo xeneize buscó la apertura del marcador. El conjunto argentino está obligado debido a la derrota en la ida por 1 a 0 disputada en La Bombonera.

El encuentro se caracterizó por su intensidad mediante un ida y vuelta con chances para ambos lados. Si bien el conjunto argentino golpeó primero, el local respondió rápido apoyado por 66.000 torcedores. Boca Juniors, por su parte, tuvo presencia de unos 4.000 hinchas que viajaron a apoya al equipo del Vasco.

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El ritmo fue frenético y con espacios en el fondo de los dos conjuntos cada uno buscó golpear, por el lado de Boca Juniors ampliar la diferencia para intentar cerrar la serie y lo propio Vasco da Gama poder igualar luego del mencionado triunfo en el primer cotejo.

Más tarde el elenco argentino ganó en tranquilidad ya que logró su segundo tanto mediante una contra en la que Sebastián Villa metió un pase de primera para Miguel Merentiel que tras una corrida definió con precisión ante la salida del arquero Léo Jardim.

Luego Boca Juniors se replegó en los últimos minutos del primer tiempos y se apoyó en las salidas rápidas de Leonel Flores y del propio Villa para poder contragolpear y poder liquidar la serie.

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La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Por primera vez dicho país será sede del encuentro decisivo desde 2019, cuando comenzó la disputa de un único partido. En caso de que el encuentro termine empatado en los 90 minutos, habrá un alargue de media hora y si persiste la igualdad se definirá por penales.

El ganador de este cruce se medirá en la final ante el vencedor de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que llevarán a cabo la revancha este miércoles en la capital uruguaya. En la ida el Galo goleó 3-0.

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Boca Juniors supo conquistar dos veces este certamen en 2004 y 2005, mientras que Vasco da Gama aspira a levantar por primera vez este trofeo. Cabe recordar que el campeón se clasificará directamente a la zona de grupos de la Copa Libertadores 2027 y también jugará por la Recopa ante el campeón de la Libertadores.

Sus realidades son diferentes ya que el equipo de La Ribera pelea arriba también en el Torneo Clausura y es semifinalista de la Copa Argentina, mientras que el elenco carioca lucha por evitar el descenso en el Brasileirao, aunque también es semifinalista en la Copa de Brasil.

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