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Spotify quiere que pagues por tus podcasts favoritos: este es el nuevo servicio de Membresías

La nueva función permite a los creadores ofrecer episodios extra, videos, menos anuncios y acceso anticipado a cambio de un pago recurrente

Spotify implementa las suscripciones para podcast.
Spotify implementa las suscripciones para podcast. (Spotify)
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Spotify presentó Membresías, una herramienta para que los podcasters reciban ingresos recurrentes directamente de sus seguidores. La propuesta amplía las opciones de pago más allá de los episodios adicionales: cada creador decide qué ventajas incluir y cuánto costará cada nivel de acceso.

La función se está desplegando en 34 mercados, entre ellos España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y varios países europeos. No es necesario tener Spotify Premium para pagar la membresía de un podcast: tanto los usuarios gratuitos como los suscriptores Premium pueden encontrar las ofertas en la página del programa y acceder al contenido exclusivo desde Spotify.

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Episodios extra, menos anuncios y acceso anticipado

Las ventajas cambian según el podcast. Los creadores pueden ofrecer audio o vídeo exclusivo, episodios adicionales, menos anuncios, acceso anticipado a nuevos programas o a su archivo de contenidos. También pueden combinar varios beneficios y proponer distintos niveles de precio para atraer tanto a oyentes ocasionales como a sus seguidores más comprometidos.

Los que quieran suscribirse a un podcast de Spotify pueden hacerlo desde su cuenta gratis o Premium. (Spotify)
Los que quieran suscribirse a un podcast de Spotify pueden hacerlo desde su cuenta gratis o Premium. (Spotify)

Spotify añade opciones para reforzar la relación entre los creadores y sus comunidades. Los miembros pueden mostrar una insignia al comentar episodios, mientras que los podcasters pueden darles la bienvenida con vídeos. La plataforma también ofrece herramientas de promoción, pruebas gratuitas y análisis para que los creadores sepan qué beneficios ayudan a conseguir nuevas suscripciones.

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El contenido de pago se ofrece desde la página del programa. Una vez que el oyente se suscribe, puede acceder a los episodios exclusivos en Spotify. Según el servicio, la membresía es independiente del plan Premium: pagar por un podcast no exige contratar una suscripción general a la plataforma, y tener Premium tampoco incluye automáticamente los beneficios de pago de cada programa.

Qué necesitan los podcasters para participar

La herramienta está disponible para programas elegibles alojados en Spotify for Creators o Megaphone. Para activarla, el podcast debe tener al menos tres episodios publicados, 100 oyentes o espectadores y un mínimo de 100 horas de consumo en Spotify durante los 30 días previos. Los creadores que cumplan los requisitos pueden configurarla desde Spotify for Creators o Megaphone.

Spotify afirma que los creadores conservarán el 90 % de los ingresos generados por las membresías. La empresa presenta el sistema como una fuente de ingresos recurrentes que se suma a la publicidad, los patrocinios y el Programa de Socios de Spotify. El servicio no fija un único precio para todos los podcasts: cada creador puede elegir sus tarifas y estructurar sus niveles.

Spotify lanza nuevo método de suscripción para los podcast.
Spotify lanza nuevo método de suscripción para los podcast. (Spotify)

Los primeros podcasts que ofrecerán membresías

Entre los programas que activaron la función desde su lanzamiento están The Adam Friedland Show, Making Sense with Sam Harris, The Shawn Ryan Show, The Sculpt Society y Two Hot Takes. YMH Studios, por su parte, ofrecerá membresías en 12 programas de su red. Cada uno definirá sus propios contenidos y ventajas.

La herramienta fue anticipada durante el Día del Inversor de Spotify, celebrado en mayo, junto con otras iniciativas para creadores, como funciones apoyadas por inteligencia artificial y opciones para gestionar patrocinios. El anuncio encaja con la estrategia de la compañía de ampliar su oferta de podcasts y vídeo, mientras busca atraer a más productores y competir por la atención de las audiencias.

Spotify lanza una nueva manera en que los usuarios pueden interactuar con sus podcast favoritos. (Spotify)
Spotify lanza una nueva manera en que los usuarios pueden interactuar con sus podcast favoritos. (Spotify)

Las membresías no sustituyen las opciones gratuitas de los podcasts ni obligan a los creadores a reservar todo su contenido para quienes pagan. La decisión sobre qué episodios quedan abiertos y cuáles se ofrecen como beneficio exclusivo corresponde a cada programa. Así, los oyentes podrán seguir escuchando los contenidos gratuitos y elegir si pagan por ventajas adicionales en los podcasts que más les interesan.

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