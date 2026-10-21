Elina Costantini defendió a Eduardo tras el reclamo de su exmujer: “Hace treinta años que viene sufriendo, pobre hombre”

Elina Costantini rechazó los dichos de la exesposa de Eduardo Costantini y asoció la difusión del tema con una audiencia judicial en curso (Video: LAM, América TV)

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Horas atrás, Teresa Costantini aseguró a través de redes sociales que su exmarido, Eduardo Costantini, le hizo llegar por un tercero el pedido de retirar los restos de sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Ávila, del cementerio Jardín de Paz. El empresario negó la versión en un comunicado público y, recientemente, su actual esposa, Elina Costantini, se refirió al tema en una entrevista con el ciclo LAM (América TV).

El conflicto se originó, según el relato de Teresa, cuando un intermediario le transmitió el pedido textual de Eduardo: “Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz”. La productora explicó que las parcelas en cuestión no formaron parte del convenio de disolución de bienes del divorcio y que, en septiembre, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar que presentó en su carácter de copropietaria para impedir el traslado de los restos. Eduardo apeló esa resolución.

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En su descargo, Eduardo Costantini calificó de “mentira absoluta” el pedido y sostuvo que posee tres parcelas en el cementerio, ocupadas por los padres de Teresa y una abuela de ella, a quienes definió como personas que “ya no son familiares” suyos. Agregó que, si falleciera, no tendría lugar disponible. Teresa respondió ese planteo y señaló que la compra de nuevas parcelas por parte de Eduardo se concretó en noviembre de 2025, mientras que el pedido de retirar los restos de sus padres le llegó el primero de diciembre, cuando el empresario ya era propietario de esos nuevos espacios. Sostuvo además que, en las parcelas que comparten como copropietarios, todavía quedaba espacio libre.

Eduardo Costantini negó la acusación y argumentó que las parcelas están ocupadas por personas a quienes ya no considera parte de su familia (Instagram)

Consultada por el cronista del ciclo sobre el comunicado de Teresa, Elina Costantini evitó referirse de manera directa al contenido del reclamo. “No pienso nada porque no puedo hablar de una persona que casi no conozco. Mi marido ya salió a aclararlo”, respondió. Agregó que, a su entender, “hay muchos dichos de mentiras y falsedades” y remarcó que se trata de “algo que sucedió hace muchos meses”. Sobre la coincidencia entre la difusión del tema y una audiencia judicial en curso, sumó: “Qué casualidad que hay una audiencia, aparece esto”.

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Durante la entrevista, Elina pidió que las consultas sobre el conflicto fueran dirigidas a Eduardo. “Eso se lo tienen que preguntar a él, pero hay que obrar con fe, con buena fe”, expresó. Sobre el estado emocional de su marido frente a la repercusión del tema, afirmó que “no le importa” y que “está muy firme de que se respete su identidad”. Agregó: “Hace treinta años que viene sufriendo, pobre hombre. Es una gran persona”.

Elina Costantini remarcó la existencia de una disputa paralela entre las partes vinculada a la utilización del apellido familiar

Elina también hizo referencia a la hija que tiene en común con Eduardo, de 19 meses, al remarcar que una jueza pidió que las partes no hablaran públicamente del tema. “Hay que pensar en ese menor de edad, que por más que hay otras partes que no hablan, pero al referirse del tema es estar hablando”, sostuvo. Señaló, además, que los abogados de la familia evalúan iniciar acciones legales a partir de la difusión del conflicto en los medios, en el marco de esa disposición judicial.

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Consultada puntualmente por la frase de Eduardo sobre no contar con un lugar disponible para su propia sepultura en el futuro, Elina respondió que no había leído el comunicado de Teresa. “No leo cosas que son temas negativos”, explicó, y agregó: “Mi marido es un hombre que va a ser muy longevo, que está mejor que yo, literalmente. Nos quedan muchos años de matrimonio juntos”.

Hacia el final de la entrevista, Elina pidió que el tema fuera tratado “con respeto” por tratarse, según sus palabras, de una situación que involucra a una menor de edad. “Meterse con una menor y robar una identidad es muy grave”, cerró, en referencia al reclamo paralelo que mantiene Teresa por el uso del apellido Costantini.

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