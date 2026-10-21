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Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

El Xeneize eliminó a Vasco Da Gama en el Maracaná e irá por otra vuelta olímpica internacional

El trofeo de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)
El trofeo de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)
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El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla recibirá el sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026, la segunda competencia continental de clubes más importante de la región. La sede, confirmada por la Conmebol, marca la primera vez que Colombia organiza una definición a partido único desde que el formato se adoptó en 2019.

El recinto, casa habitual de la selección colombiana, tiene capacidad para más de 46.000 espectadores. El escenario cafetero atraviesa reformas en gradas, accesos y el terreno de juego, ya inspeccionadas por la entidad entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

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Todavía no se oficializó el horario exacto del partido decisivo, aunque las franjas estimadas circulan según cada país: 17:00 en Argentina, Brasil y Uruguay; 16:00 en Venezuela y Bolivia; 15:00 en Colombia, Perú y Ecuador, y 14:00 en México. Se trata de un esquema habitual en las últimas definiciones continentales, pensado para optimizar la transmisión televisiva internacional.

Una final en cancha neutral implica que ninguno de los dos clasificados jugará como local, a diferencia de las series de ida y vuelta que definieron el camino hasta esa instancia. En caso de igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, el título se resolverá con 30 minutos de alargue y, de persistir el empate, con definición por penales.

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Se filtró la nueva silletería del estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito @@el_gd1/X/Alcaldía Distrital
El Estadio Metropolitano de Barranquilla tiene una capacidad de 46.000 espectadores (Crédito @el_gd1/X/Alcaldía Distrital)

Boca Juniors dio el golpe en Brasil y superó 3-1 a Vasco da Gama (3-2 en el global) para acceder a la gran definición. El conjunto brasileño había llegado al partido con ventaja tras ganar 1-0 la ida en la Bombonera, con un gol de Adson y una actuación destacada del arquero Léo Jardim. Sin embargo, los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes revirtieron la llave. El equipo argentino ganó dos veces este torneo en 2004 y 2005. Argentina, a su vez, tuvo a los últimos dos campeones: Racing en 2024 y Lanús en 2025.

La otra llave quedó prácticamente definida: Atlético Mineiro (dirigido por el argentino Eduardo Domínguez) aventaja 3-0 a Montevideo City Torque de cara al partido de vuelta, programado para este miércoles a las 19:00 en el Estadio Centenario de Montevideo. El resultado de la ida, con triunfo contundente del Galo en Belo Horizonte, dejó a los uruguayos con escasas chances de forzar una remontada histórica.

Más allá del trofeo, el ganador de la final de Barranquilla se asegurará una plaza directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Libertadores. Ese incentivo deportivo añade peso competitivo a una definición que todavía no tiene confirmados a sus dos protagonistas.

La venta de entradas no comenzó ni tiene fecha anunciada. De momento, la Conmebol habilitó un registro previo en su sitio oficial para que los hinchas interesados reciban información prioritaria sobre la disponibilidad de tickets una vez que se abra la comercialización.

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