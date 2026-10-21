Médicos de Costa Rica atienden a 46 pacientes, incluidos 16 recién nacidos, tras devastador terremoto en Panamá

Médicos costarricenses han brindado 46 atenciones, entre ellas a 16 recién nacidos, como parte de la misión humanitaria desplegada en Panamá tras el terremoto. Crédito: CCSS

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La misión médica enviada por Costa Rica a Panamá, tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026, ha brindado un total de 46 atenciones médicas, entre ellas a 16 recién nacidos y 30 adultos, como parte del operativo humanitario desplegado para apoyar a los hospitales afectados por la emergencia.

Así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que mantiene personal especializado y dos módulos médicos completamente equipados en territorio panameño, con el objetivo de reforzar la capacidad de atención hospitalaria.

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De acuerdo con el reporte del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), las atenciones se realizaron entre el 15 y el 18 de octubre, durante los primeros días de funcionamiento de las unidades médicas costarricenses.

La delegación brinda apoyo en los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco Sayas, establecimientos que enfrentaron afectaciones tras el movimiento sísmico y que requieren reforzar temporalmente sus servicios de salud.

Dos hospitales reciben apoyo de especialistas costarricenses

El contingente médico partió de Costa Rica durante la semana anterior y realizó un recorrido terrestre de aproximadamente 18 horas para trasladar al personal, los equipos y la infraestructura necesaria hasta las zonas afectadas.

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Una vez en Panamá, los profesionales instalaron dos módulos médicos climatizados, diseñados para brindar atención en condiciones controladas y seguras, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades sanitarias de ese país.

El médico Hugo Madrigal Vargas, jefe de la misión humanitaria de la CCSS, destacó que estas instalaciones permiten fortalecer la atención mientras los hospitales afectados continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

“Estamos brindando atención a nuestros hermanos panameños en dos módulos climatizados, que ofrecen condiciones controladas y seguras para la atención de los pacientes”, explicó Madrigal.

El especialista también resaltó el recibimiento brindado por las autoridades del Gobierno panameño y los responsables de los servicios de salud de Azuero, región donde se desarrolla parte importante del despliegue humanitario.

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Según explicó, las unidades médicas permiten mantener servicios esenciales y proporcionar espacios adicionales para atender pacientes mientras se desarrolla la respuesta a la emergencia.

Un equipo de profesionales de medicina, enfermería y logística recorrió aproximadamente 18 horas por vía terrestre para llegar a las zonas afectadas en Panamá. Crédito: CCSS

Atención a recién nacidos y pacientes adultos

Entre los principales resultados de la intervención destaca la atención de 16 recién nacidos, un grupo particularmente vulnerable ante las interrupciones de los servicios hospitalarios.

Asimismo, el equipo médico costarricense brindó atención a 30 pacientes adultos, para completar las 46 atenciones reportadas durante el periodo comprendido entre el 15 y el 18 de octubre.

Aunque la institución no detalló los diagnósticos ni las condiciones clínicas específicas de los pacientes atendidos, confirmó que las intervenciones se desarrollan conforme a las necesidades establecidas por las autoridades sanitarias panameñas.

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La asistencia permite reforzar temporalmente la capacidad de los establecimientos médicos afectados y contribuir a la continuidad de la atención de la población.

Costa Rica trasladó plantas eléctricas y sistemas de agua

Uno de los aspectos más importantes de la operación es que la misión costarricense cuenta con los recursos necesarios para funcionar sin depender directamente de la infraestructura hospitalaria afectada.

Para ello, la CCSS trasladó dos módulos médicos, plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y equipos de aire acondicionado, que permiten mantener condiciones adecuadas para la prestación de los servicios.

La delegación está integrada por médicos, profesionales de enfermería y especialistas en logística, quienes trabajan conjuntamente para garantizar el funcionamiento de las instalaciones y la atención de los pacientes.

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Este modelo de operación busca evitar que el contingente humanitario represente una carga adicional para los servicios básicos de las comunidades afectadas.

La misión humanitaria de Costa Rica dispone de plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y equipos de aire acondicionado para operar sin depender de los recursos de los hospitales afectados. Crédito: CCSS

Misión inicialmente prevista para siete días

El despliegue médico fue planificado inicialmente para una duración de siete días.

La intervención forma parte de la asistencia humanitaria ofrecida por Costa Rica a Panamá después del terremoto que afectó al país vecino el viernes 9 de octubre.

La CCSS destacó que el principal objetivo de la misión es mantener la atención de los pacientes, apoyar a las autoridades sanitarias locales y contribuir a la recuperación de los servicios hospitalarios afectados por el desastre.