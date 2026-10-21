Novedades de Pokémon GO para noviembre 2026: detalles del nuevo Pase de GO y eventos

Pokémon GO lanzará en noviembre de 2026 un Pase de GO mensual con premios gratuitos y alternativas de pago. (Pokémon GO)

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Pokémon GO habilitará en noviembre de 2026 un nuevo Pase de GO mensual, un sistema de progreso con recompensas gratuitas y opciones de pago.

Entre los premios destacados habrá un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella, Caramelo raro XL y objetos para el juego.

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El Pase de GO de noviembre estará disponible desde el martes 3 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre, según la hora local de cada jugador.

Los Entrenadores recibirán el pase gratuito de forma automática y podrán sumar Puntos de GO para avanzar de rango y desbloquear recompensas.

Entre las recompensas se incluirán un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella y otros objetos útiles. (Pokémon GO)

También habrá dos opciones de pago. El Pase de GO Deluxe costará USD 7,99 e incluirá recompensas mejoradas y un avance más rápido. Por USD 9,99, estará disponible una versión que otorgará los Puntos de GO necesarios para llegar automáticamente al rango 11.

Las recompensas obtenidas deberán reclamarse antes del jueves 3 de diciembre, cuando caducarán.

Qué novedades trae Pokémon GO en noviembre de 2026

Durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre no habrá un límite diario para conseguir Puntos de GO. Esta bonificación permitirá avanzar sin restricciones en el pase durante esos dos días.

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Todos los Entrenadores recibirán sin costo el pase básico y podrán reunir Puntos de GO para subir de rango. REUTERS/Eduardo Munoz

El pase gratuito ofrecerá un encuentro con Groudon, 400 Pokémonedas, un Huevo Suerte, Caramelo raro XL y Polvo Estrella, entre otras recompensas.

Quienes compren el Pase de GO Deluxe podrán obtener 1.000 Pokémonedas adicionales, para un total de 1.400, una Superincubadora y encuentros extra con más Pokémon. Groudon podrá aparecer en su versión brillante.

Los jugadores que avancen en el pase desbloquearán bonificaciones según su rango.

Desde el rango uno recibirán un Caramelo adicional por intercambiar Pokémon; quienes tengan nivel 31 o superior obtendrán además un Caramelo XL garantizado.

El pase gratuito dará acceso a 400 Pokémonedas, un Huevo Suerte, Caramelo raro XL y un encuentro con Groudon. (Niantic)

A partir del rango 25, podrán abrir hasta 40 regalos al día, recibir hasta 125 al girar fotodiscos de Poképaradas y Gimnasios y guardar 10 regalos adicionales en la Bolsa.

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Desde el rango 50, el Incienso de aventura diaria tendrá el doble de duración. A partir del rango 75, los jugadores recibirán más Polvo Estrella y EXP —los puntos de experiencia necesarios para subir de nivel— al eclosionar Huevos.

El Pase de GO Deluxe mejorará algunas de las bonificaciones del rango 25: permitirá abrir hasta 50 regalos al día, recibir hasta 150 regalos al girar fotodiscos de Poképaradas y Gimnasios, y guardar hasta 20 regalos adicionales en la Bolsa.

El Pase de GO Deluxe también podrá comprarse en la Tienda web de Pokémon GO. Quienes lo adquieran allí recibirán 10 Ultrabolas, cinco Revivir Máximo, un Pase de Combate Premium y cinco Pociones Máximas. La versión con 10 rangos añadirá un segundo Pase de Combate Premium.

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La aplicación Pokémon GO está disponible tanto en Android como en iOS. (PlayStore)

Además, la Caja Ultraespecial del Pase de GO Deluxe de noviembre incluirá 20 Ultrabolas, 10 Revivir Máximo, cinco Pases de Combate Premium y 10 Pociones Máximas. Todas las opciones de compra estarán disponibles una sola vez y su disponibilidad podrá variar según la región.

Cómo empezar a jugar Pokémon GO

Para empezar, descarga Pokémon GO en tu celular y crea una cuenta. El juego utiliza la ubicación del dispositivo para mostrar un mapa basado en el entorno real. Al caminar, aparecerán Pokémon que puedes capturar al tocarlos en la pantalla y lanzar una Poké Ball con un movimiento del dedo.

Las Poképaradas son lugares del mapa donde consigues objetos, como Poké Balls y pociones.

Para jugar Pokémon GO, debes descargar la aplicación, crear una cuenta y caminar para encontrar Pokémon en el mapa. (Pokémon)

Para obtenerlos, debes acercarte y girar el fotodisco, la imagen circular que aparece en cada punto. Puedes activar las notificaciones para conocer eventos cercanos.

Los Gimnasios te permiten combatir con otros jugadores y participar en incursiones, desafíos grupales contra un Pokémon. Al principio, lo más útil es capturar criaturas distintas, reunir objetos y completar tareas. No necesitas gastar dinero para avanzar.

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Antes de salir, revisa la batería del teléfono, usa conexión móvil o Wi-Fi y presta atención al entorno.