Tecno

Novedades de Pokémon GO para noviembre 2026: detalles del nuevo Pase de GO y eventos

Entre las recompensas principales figuran un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella, Caramelo raro XL y distintos artículos para usar en el juego

Pokémon GO lanzará en noviembre de 2026 un Pase de GO mensual con premios gratuitos y alternativas de pago. (Pokémon GO)
Pokémon GO lanzará en noviembre de 2026 un Pase de GO mensual con premios gratuitos y alternativas de pago. (Pokémon GO)
Guardar

Pokémon GO habilitará en noviembre de 2026 un nuevo Pase de GO mensual, un sistema de progreso con recompensas gratuitas y opciones de pago.

Entre los premios destacados habrá un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella, Caramelo raro XL y objetos para el juego.

PUBLICIDAD

El Pase de GO de noviembre estará disponible desde el martes 3 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre, según la hora local de cada jugador.

Los Entrenadores recibirán el pase gratuito de forma automática y podrán sumar Puntos de GO para avanzar de rango y desbloquear recompensas.

Ilustración con el personaje rojo Groudon sobre lava, una moneda dorada con la figura de Pikachu, un pase de evento y logotipos de Pokémon GO
Entre las recompensas se incluirán un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella y otros objetos útiles. (Pokémon GO)

También habrá dos opciones de pago. El Pase de GO Deluxe costará USD 7,99 e incluirá recompensas mejoradas y un avance más rápido. Por USD 9,99, estará disponible una versión que otorgará los Puntos de GO necesarios para llegar automáticamente al rango 11.

Las recompensas obtenidas deberán reclamarse antes del jueves 3 de diciembre, cuando caducarán.

Qué novedades trae Pokémon GO en noviembre de 2026

Durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre no habrá un límite diario para conseguir Puntos de GO. Esta bonificación permitirá avanzar sin restricciones en el pase durante esos dos días.

PUBLICIDAD

Todos los Entrenadores recibirán sin costo el pase básico y podrán reunir Puntos de GO para subir de rango. REUTERS/Eduardo Munoz
Todos los Entrenadores recibirán sin costo el pase básico y podrán reunir Puntos de GO para subir de rango. REUTERS/Eduardo Munoz

El pase gratuito ofrecerá un encuentro con Groudon, 400 Pokémonedas, un Huevo Suerte, Caramelo raro XL y Polvo Estrella, entre otras recompensas.

Quienes compren el Pase de GO Deluxe podrán obtener 1.000 Pokémonedas adicionales, para un total de 1.400, una Superincubadora y encuentros extra con más Pokémon. Groudon podrá aparecer en su versión brillante.

Los jugadores que avancen en el pase desbloquearán bonificaciones según su rango.

Desde el rango uno recibirán un Caramelo adicional por intercambiar Pokémon; quienes tengan nivel 31 o superior obtendrán además un Caramelo XL garantizado.

Pokemon Go
El pase gratuito dará acceso a 400 Pokémonedas, un Huevo Suerte, Caramelo raro XL y un encuentro con Groudon. (Niantic)

A partir del rango 25, podrán abrir hasta 40 regalos al día, recibir hasta 125 al girar fotodiscos de Poképaradas y Gimnasios y guardar 10 regalos adicionales en la Bolsa.

Desde el rango 50, el Incienso de aventura diaria tendrá el doble de duración. A partir del rango 75, los jugadores recibirán más Polvo Estrella y EXP —los puntos de experiencia necesarios para subir de nivel— al eclosionar Huevos.

El Pase de GO Deluxe mejorará algunas de las bonificaciones del rango 25: permitirá abrir hasta 50 regalos al día, recibir hasta 150 regalos al girar fotodiscos de Poképaradas y Gimnasios, y guardar hasta 20 regalos adicionales en la Bolsa.

El Pase de GO Deluxe también podrá comprarse en la Tienda web de Pokémon GO. Quienes lo adquieran allí recibirán 10 Ultrabolas, cinco Revivir Máximo, un Pase de Combate Premium y cinco Pociones Máximas. La versión con 10 rangos añadirá un segundo Pase de Combate Premium.

Captura de pantalla de la página de la aplicación Pokémon GO con icono de Pokéball, título, valoración, clasificación, desarrollador, idioma, tamaño y cuatro capturas del juego
La aplicación Pokémon GO está disponible tanto en Android como en iOS. (PlayStore)

Además, la Caja Ultraespecial del Pase de GO Deluxe de noviembre incluirá 20 Ultrabolas, 10 Revivir Máximo, cinco Pases de Combate Premium y 10 Pociones Máximas. Todas las opciones de compra estarán disponibles una sola vez y su disponibilidad podrá variar según la región.

Cómo empezar a jugar Pokémon GO

Para empezar, descarga Pokémon GO en tu celular y crea una cuenta. El juego utiliza la ubicación del dispositivo para mostrar un mapa basado en el entorno real. Al caminar, aparecerán Pokémon que puedes capturar al tocarlos en la pantalla y lanzar una Poké Ball con un movimiento del dedo.

Las Poképaradas son lugares del mapa donde consigues objetos, como Poké Balls y pociones.

Personajes de Pokémon Psyduck con flotador, Arrokuda saltando del agua, Cramorant. Logotipos Pokémon GO 10th Anniversary y Forever Forward
Para jugar Pokémon GO, debes descargar la aplicación, crear una cuenta y caminar para encontrar Pokémon en el mapa. (Pokémon)

Para obtenerlos, debes acercarte y girar el fotodisco, la imagen circular que aparece en cada punto. Puedes activar las notificaciones para conocer eventos cercanos.

Los Gimnasios te permiten combatir con otros jugadores y participar en incursiones, desafíos grupales contra un Pokémon. Al principio, lo más útil es capturar criaturas distintas, reunir objetos y completar tareas. No necesitas gastar dinero para avanzar.

Antes de salir, revisa la batería del teléfono, usa conexión móvil o Wi-Fi y presta atención al entorno.

Temas Relacionados

Pokémon GONoviembre 2026PremiosPase GOAplicación móvilVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ‘modo espía’ de Spotify: aprende a ver la música de tus amigos en tiempo real

Su funcionamiento depende de tres condiciones que deben cumplirse de forma simultánea para que la lista aparezca con información real

El ‘modo espía’ de Spotify: aprende a ver la música de tus amigos en tiempo real

Amazon se convierte en el primer proveedor de nube de la OTAN para información restringida

La aprobación reduce tiempos y costos de acreditación para los países miembros de la entidad europea

Amazon se convierte en el primer proveedor de nube de la OTAN para información restringida

Elon Musk dispara los ingresos de SpaceX a 14.600 millones de dólares: centros de datos e IA, son la clave

Según Musk, el obstáculo principal para expandir sistemas de superinteligencia no se limita a los chips: también depende de la energía disponible, los sistemas de refrigeración y la infraestructura necesaria

Elon Musk dispara los ingresos de SpaceX a 14.600 millones de dólares: centros de datos e IA, son la clave

Google activó en los autos una versión de Gemini que usa tu Gmail y tus fotos

La función, que empieza en Android Auto, permite pedirle indicaciones o el estado de un vuelo sin tocar el teléfono

Google activó en los autos una versión de Gemini que usa tu Gmail y tus fotos

Por qué instalar Xuper TV en un Smart TV pone en riesgo la red WiFi de toda tu casa

Al descargar esta aplicación desde fuentes no verificadas, el usuario corre el riesgo de sumar malware, troyanos o software espía capaces de robar contraseñas

Por qué instalar Xuper TV en un Smart TV pone en riesgo la red WiFi de toda tu casa

DEPORTES

Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

El gigante europeo que sigue de cerca a Lisandro Martínez tras su conflicto con el Manchester United

Desde el vestuario y una contra letal: los goles de Boca Juniors en un primer tiempo furioso ante Vasco da Gama por la Sudamericana

La exigente rutina de Antonela Roccuzzo en el gimnasio mientras Messi entrenaba con el Inter Miami

TELESHOW

La indirecta de Luck Ra a La Joaqui al anunciar su nueva canción: "El que se la queda pierde"

La indirecta de Luck Ra a La Joaqui al anunciar su nueva canción: "El que se la queda pierde"

Elina Costantini defendió a Eduardo tras el reclamo de su exmujer: “Hace treinta años que viene sufriendo, pobre hombre”

Marcelo Tinelli reveló qué carrera quiere estudiar su hijo Lolo: “Le encanta”

Felipe Fort reveló cómo conoció a su novia y el gesto clave con el que la conquistó: "Al principio no estaba interesada en mí"

Lucas Bertero denunció que fue víctima de una estafa virtual: “Un infierno”

INFOBAE AMÉRICA

“Apoyamos una Cuba libre y condenamos el socialismo”, la respuesta de una panadería cubana de Miami ante críticas

“Apoyamos una Cuba libre y condenamos el socialismo”, la respuesta de una panadería cubana de Miami ante críticas

Médicos de Costa Rica atienden a 46 pacientes, incluidos 16 recién nacidos, tras devastador terremoto en Panamá

Cárcel para dueños y conductores: El Salvador penalizará hasta con 15 años las imprudencias en buses y camiones

Laura Fernández expresa su orgullo por Rebeca Grynspan y reafirma su apoyo para que lidere la ONU

Investigan a dos policías por quedarse presuntamente con droga incautada en Honduras