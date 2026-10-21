Sociedad

Detectaron el primer caso importado de dengue en Rosario en lo que va del año

Los estudios identificaron el serotipo DEN-3 en una residente del departamento Rosario que regresó de Perú. La paciente evolucionó favorablemente

El primer caso de dengue de la temporada en Santa Fe fue detectado en una mujer que había viajado a Perú
El primer caso de dengue de la temporada en Santa Fe fue detectado en una mujer que había viajado a Perú
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Una mujer de Rosario que había viajado a Perú es el primer caso confirmado de dengue de la temporada 2026/2027 en Santa Fe. La paciente tuvo una evolución favorable y los análisis identificaron el serotipo DEN-3, según el Boletín Epidemiológico provincial.

Por su antecedente de viaje, el episodio fue clasificado como un caso importado. La prueba de biología molecular determinó la presencia del serotipo DEN-3, una de las cuatro variantes del virus. Este tipo de análisis permite a las autoridades sanitarias monitorear la circulación viral y orientar la vigilancia ante nuevos cuadros febriles.

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En el norte peruano, en la región de Piura, se detectaron 13.025 casos de dengue, de acuerdo con cifras informadas por el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú, César Munayco. En el país, el balance citado superaba los 71.000 casos y registraba 75 muertes.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que, desde el comienzo de 2026, se registraron 74 notificaciones correspondientes a dengue o a dengue durante la gestación. A nivel nacional, el último boletín disponible, con datos hasta la semana epidemiológica 39, había registrado 999 casos sospechosos desde el inicio de la temporada.

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Cuatro fueron confirmados: tres en residentes de la provincia de Buenos Aires con antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador, y uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con viaje previo a Perú. El informe provincial aclara que el caso de Santa Fe será incorporado en la próxima actualización nacional.

El Niño puede favorecer la reproducción del mosquito

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti. No se contagia entre personas por el contacto cotidiano, ni por compartir objetos, alimentos o agua. Para que haya transmisión, el mosquito debe picar a una persona que cursa la infección y luego picar a otra.

El Aedes aegypti es el mosquito que transmite el dengue a través de su picadura
El Aedes aegypti es el mosquito que transmite el dengue a través de su picadura

Las condiciones ambientales inciden en la presencia del vector. Las variaciones de temperatura, humedad y precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer su reproducción. Las lluvias dejan agua acumulada en recipientes y otros espacios, mientras que las temperaturas elevadas aceleran el desarrollo del mosquito.

El mosquito deposita sus huevos en las paredes de recipientes que pueden retener agua, como baldes, botellas, neumáticos, floreros y bebederos de animales. Por eso, las autoridades recomiendan eliminar los objetos en desuso que acumulen agua, vaciar y cepillar los recipientes, mantener tapados los tanques y renovar a diario el agua de floreros y bebederos.

Un balde de metal desgastado y un neumático con agua en su interior rodeados por siluetas de mosquitos en un trazado circular.
Baldes, neumáticos y otros recipientes que acumulan agua pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja usar repelente según las indicaciones del envase, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar ropa que cubra brazos y piernas cuando haya mayor presencia de insectos. Estas medidas reducen los criaderos y las posibilidades de picaduras.

La vacunación es otra herramienta para reducir el riesgo de formas graves de dengue. En 2026, el Ministerio de Salud de la Nación distribuyó dosis a Santa Fe como parte de una estrategia focalizada para personas de entre 15 y 39 años que viven en departamentos priorizados. El esquema requiere dos aplicaciones con tres meses de intervalo y la protección comienza dos semanas después de la segunda dosis.

Cuáles son los síntomas del dengue

La intensidad de los síntomas puede variar entre pacientes, entre las principales signos se encuentran:

  • Fiebre de 38°C o más
  • Dolor de cabeza
  • Dolor detrás de los ojos
  • Molestias musculares y articulares
  • Cansancio
  • Náuseas y vómitos
  • Erupciones en la piel

Hay señales que requieren atención médica inmediata: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado por nariz o encías, somnolencia, irritabilidad, desmayos o dificultad para respirar.

La recomendación sanitaria es no automedicarse. Algunos medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno, pueden aumentar el riesgo de sangrado en personas con dengue. La consulta permite indicar el tratamiento adecuado, que suele incluir hidratación, reposo y control de la evolución clínica.

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