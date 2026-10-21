“Apoyamos una Cuba libre y condenamos el socialismo”, la respuesta de una panadería cubana de Miami ante críticas

IMAGEN DE REFERENCIA: Clientes sentados dentro de una cafetería cubana en la calle Ocho, en el barrio de Little Havana en Miami, Florida, EE. UU., 1 de febrero de 2026. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

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La visita de Hakeem Jeffries a una panadería cubana de Miami abrió un frente de campaña en el sur de Florida. La cadena CAO Bakery aclaró que no apoyó a ningún partido tras recibir al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y afirmó que condena el socialismo.

El episodio ocurrió a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato, en un distrito de mayoría hispana donde el resultado podría incidir en la composición de la Cámara baja. Jeffries acudió el viernes a un local de la empresa en Pinecrest, en el condado Miami-Dade, junto al candidato demócrata cubanoestadounidense Eliott Rodríguez.

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Rodríguez busca desplazar a la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar en el distrito 27 de Florida. La presencia de Jeffries en el comercio derivó en cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios acusaron a la panadería de dar espacio a dirigentes demócratas a los que calificaron de socialistas.

La aclaración de CAO Bakery tras la visita polémica

“Abrir nuestras puertas no fue un respaldo a ningún candidato, partido o plataforma”, señaló en redes sociales Yvette Cao, directora de marketing de CAO Bakery, según informó EFE, agencia española de noticias.

La empresaria explicó que la campaña de Rodríguez se comunicó con la panadería el día previo al encuentro para invitar al candidato a tomar un café. De acuerdo con su versión, los responsables del negocio desconocían que la actividad derivaría en una rueda de prensa.

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El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa antes del receso de agosto de la Cámara, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Eric Lee

Cao, cuya familia emigró desde Cuba, también fijó la posición de la compañía frente a las críticas. “Apoyamos una Cuba libre y condenamos el socialismo”, expresó la directiva de la cadena, una de las más conocidas entre la comunidad cubana de Miami.

Rodríguez difundió un video de la visita, lo que extendió las reacciones. Entre los mensajes cuestionaban a la empresa por recibir a representantes demócratas y vinculaban a Jeffries con posiciones socialistas, acusación habitual en la disputa política de Florida.

La acusación de Salazar contra Rodríguez

Salazar compartió el lunes uno de esos comentarios en la red social X y cuestionó a su adversario. “Eliott Rodríguez llevó al hombre que quiere liderar a los socialistas en el Congreso a una panadería cubana de Miami y, de un solo golpe, demostró lo poco que conoce esta comunidad”, escribió la legisladora.

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La representante republicana sostuvo que su contrincante convirtió al comercio en “un instrumento de propaganda política”. También afirmó que llevar esa ideología a una comunidad formada por personas que huyeron del socialismo constituía un insulto.

Varias personas pasan junto a vendedores ambulantes en la calle Ocho, en el barrio de Little Havana, Miami, Florida, EE. UU., el 27 de febrero de 2026. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Jeffries había rechazado en agosto vínculos con la agenda de los Socialistas Democráticos de América (DSA), un movimiento con presencia dentro del Partido Demócrata. En declaraciones a NBC, cadena de televisión estadounidense, el dirigente demócrata dijo que no respalda las propuestas de esa organización.

Rodríguez respondió el viernes que calificar de socialistas a los demócratas es una forma de evitar un debate sobre la gestión de la Administración de Donald Trump. El ex presentador de televisión se definió, además, como “producto del capitalismo”.

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La campaña del aspirante demócrata contraatacó después con un video sobre una entrevista que Salazar realizó a Fidel Castro durante su etapa como periodista televisiva en los años noventa. El equipo de Rodríguez afirmó que la congresista había estado “siempre” cerca de socialistas y comunistas.

El distrito 27 y la disputa por el control de la Cámara

El intercambio coincidió con el inicio del voto anticipado en Miami-Dade. El medio especializado Cook Political Report, medio especializado en análisis electoral de Estados Unidos, dejó de considerar al distrito 27 como un escaño seguro para los republicanos.

Los republicanos tienen 218 escaños en la Cámara de Representantes, frente a los 214 de los demócratas. Por esa diferencia, la contienda entre Salazar y Rodríguez adquiere relevancia en la disputa por el control del Congreso de Estados Unidos.

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