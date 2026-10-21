Cómo ver en el parabrisas del carro rutas, curvas y límites de velocidad con realidad aumentada

La realidad aumentada permite que el conductor consulte datos del vehículo sin desviar la vista hacia el tablero. (Audi)

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Al conducir, las personas deben estar pendientes de la ruta, los próximos giros, el límite de velocidad, la distancia con otros vehículos y las líneas del carril, entre otras variables. La realidad aumentada puede facilitar el seguimiento de esos elementos.

El Audi A6 e-tron busca concentrar parte de esa información frente a los ojos del conductor mediante un sistema de realidad aumentada que proyecta flechas y alertas sobre el parabrisas. La función permite seguir las indicaciones del navegador sin bajar constantemente la mirada hacia el tablero.

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Qué proyecta esta función de realidad virtual y para qué sirve

El sistema de realidad aumentada proyecta información de navegación y asistencia a la conducción en el parabrisas, dentro del campo visual del conductor. Las flechas y alertas se ven como si estuvieran sobre la vía, a unos 10 metros por delante del vehículo.

El Audi A6 e-tron proyecta indicaciones de navegación y alertas directamente sobre el parabrisas. (Audi)

Entre los elementos que puede mostrar están las flechas que anticipan los próximos giros. Estas indicaciones se ajustan al recorrido cuando el vehículo toma una curva o circula por una glorieta.

Asimismo, proyectar el límite de velocidad detectado por la cámara multifuncional o registrado en el navegador, incluso cuando la señal no esté visible físicamente en la carretera.

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La función incorpora alertas de seguridad. Si el vehículo detecta que se aproxima a la línea del carril, puede trazar una línea roja sobre la vía para advertir al conductor.

Cuando identifica una distancia que podría generar un riesgo con el automóvil de adelante, muestra líneas de prevención en rojo.

El sistema combina información de navegación, límites de velocidad y asistencias de conducción en una misma visualización. (Audi)

Al activar el control de crucero adaptativo, el sistema puede proyectar una línea verde debajo del vehículo que toma como referencia. De esta manera, la realidad aumentada busca facilitar la navegación y permitir que el conductor consulte datos relevantes sin bajar constantemente la mirada hacia el tablero.

Cómo se activa esta función de realidad virtual

La función de realidad aumentada se utiliza junto con el sistema de navegación del vehículo. Una vez el conductor ingresa una ruta, el sistema proyecta sobre el parabrisas las flechas que indican por dónde debe continuar y anticipa los próximos giros.

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Las alertas de seguridad aparecen según las condiciones detectadas durante el recorrido. Por ejemplo, el sistema puede marcar las líneas del carril si identifica que el vehículo se está desviando o mostrar advertencias cuando la distancia con el automóvil de adelante representa un posible riesgo.

Las alertas de seguridad se activan según las condiciones que el vehículo detecta durante el trayecto. (Audi)

Además, al activar el control de crucero adaptativo, la proyección puede señalar con una línea verde el vehículo que toma como referencia.

Qué otras funciones tecnológicas tiene este carro

Además de la realidad aumentada, el Audi A6 e-tron incorpora un techo panorámico de transparencia ajustable.

A diferencia de los sistemas con cortinilla física, permite modificar la claridad del vidrio con distintas configuraciones: puede ajustarse de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante o mediante franjas alternadas claras y oscuras.

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El modelo disponible en países como Colombia también tiene una batería de 100 kilovatios-hora y ofrece hasta 730 kilómetros de autonomía, según el ciclo WLTP. Su configuración combina un motor trasero con propulsión posterior.

La propuesta de Gemini busca reducir las distracciones y ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades del usuario durante el viaje. (Google)

Gemini de Google ofrece inteligencia personal al volante

Gemini comenzó a llegar a los autos como un asistente de voz capaz de responder consultas personalizadas sin que el conductor tenga que mirar el celular.

La función se apoya en la inteligencia personal de Google para ofrecer respuestas vinculadas con las necesidades y la información de cada usuario durante el recorrido.

Desde el vehículo, se pueden hacer preguntas sobre vuelos, rutas, planes o dudas que surjan antes de llegar al destino. La interacción es manos libres: el conductor formula la consulta por voz y recibe una respuesta sin desbloquear el teléfono ni buscar datos en una pantalla.

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La propuesta busca reducir las distracciones al volante y facilitar el acceso a información útil durante un viaje. El objetivo es que Gemini actúe como un copiloto, con respuestas adaptadas al contexto de cada persona.