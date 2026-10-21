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Investigan a Booking.com en la Comisión Europea por protección a los viajeros de anuncios fraudulentos y estafas

El órgano ejecutivo europeo también revisa si la plataforma identifica con claridad los anuncios de pago, para evitar que los usuarios los confundan con resultados orgánicos

La Comisión Europea abrió una investigación formal contra Booking.com por un posible incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La Comisión Europea abrió una investigación formal contra Booking.com por un posible incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Booking.com es investigada por la Comisión Europea por una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales (DSA). El órgano ejecutivo europeo analiza si la plataforma evaluó y redujo de forma adecuada los riesgos de anuncios fraudulentos y estafas por suplantación de identidad.

La investigación busca determinar si la empresa protege a los usuarios frente a alojamientos inexistentes, ofertas engañosas y mensajes destinados a obtener datos personales o solicitar pagos fraudulentos.

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La Comisión también revisa si Booking.com identifica con claridad los anuncios pagados. Los proveedores de alojamiento pueden pagar una comisión más alta para aparecer en posiciones destacadas de los resultados de búsqueda, pero los usuarios deben poder reconocer que se trata de publicidad.

Bruselas analiza si la plataforma identificó y redujo correctamente los riesgos de publicidad engañosa y fraudes por suplantación de identidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Bruselas analiza si la plataforma identificó y redujo correctamente los riesgos de publicidad engañosa y fraudes por suplantación de identidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué investiga la Comisión Europea sobre Booking

La Comisión Europea examinará cómo Booking.com detecta y elimina anuncios fraudulentos, incluidos los vinculados con alojamientos inexistentes, suplantación de identidad y ofertas que incumplen la normativa.

El órgano ejecutivo de Europa también revisará el sistema de mensajería de la plataforma y la forma en que se comparten los datos de reservas y huéspedes con los proveedores de alojamiento. El objetivo es comprobar si existen garantías suficientes para impedir que esa información se use en estafas de phishing o para solicitar pagos fraudulentos.

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Además, analizará si los usuarios pueden saber quién está detrás de cada anuncio, quién lo pagó, por qué aparece en sus resultados y cómo modificar los ajustes que determinan la publicidad que ven.

La Comisión revisa si Booking.com diferencia de manera visible los anuncios pagados de los resultados habituales. REUTERS/Yves Herman/File Photo
La Comisión revisa si Booking.com diferencia de manera visible los anuncios pagados de los resultados habituales. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Qué posibles infracciones enfrentaría Booking

Si se confirman las deficiencias, Booking.com podría haber infringido los artículos 34 y 35 de la DSA, que obligan a las grandes plataformas y motores de búsqueda a identificar, analizar y reducir riesgos sistémicos.

Asimismo, podría incumplir el artículo 26, que exige que los usuarios puedan reconocer claramente los anuncios y conocer información sobre ellos.

La Comisión Europea realizará una investigación en profundidad y continuará reuniendo pruebas. La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario de Soberanía Tecnológica, Seguridad y la Democracia, Henna Virkkuen, afirmó: “Los europeos deben poder reservar sus vacaciones sin temor a ser estafados”.

Booking.com podría haber incumplido obligaciones destinadas a detectar, evaluar y limitar riesgos que afecten a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Booking.com podría haber incumplido obligaciones destinadas a detectar, evaluar y limitar riesgos que afecten a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Booking.com indicó que colabora con la Comisión para abordar las cuestiones planteadas. La empresa sostuvo: “La seguridad, la confianza y la protección de los datos personales son prioridades fundamentales para Booking.com”.

Booking confirmó hackeo y filtración de datos

El 15 de abril de 2026, Booking.com confirmó un acceso no autorizado a información vinculada con las reservas de algunos de sus clientes.

Este caso es anterior a la investigación anunciada ahora por la Comisión Europea y expuso los riesgos de fraude que pueden surgir cuando se filtran datos personales de los viajeros.

La empresa indicó que terceros accedieron a nombres, direcciones de correo electrónico, domicilios, números de teléfono y detalles de las reservas. Pudo quedar expuesta cualquier información que los usuarios hubieran compartido con el alojamiento correspondiente.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
La filtración expuso datos como nombres, correos electrónicos, direcciones, teléfonos y detalles de las reservas. (Reuters)

Booking.com aseguró entonces que los atacantes no accedieron a los datos financieros almacenados en sus sistemas.

Como medida preventiva, la compañía actualizó los códigos PIN de las reservas afectadas y notificó a los clientes involucrados. Sin embargo, no precisó cuántas personas fueron afectadas ni durante cuánto tiempo se mantuvo el acceso no autorizado.

La principal preocupación tras una filtración de este tipo es que los datos obtenidos puedan usarse para engañar a los usuarios.

Con información sobre una reserva, los estafadores pueden enviar correos, mensajes o llamadas que aparenten provenir de Booking.com o del alojamiento contratado.

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Con esos datos, los estafadores pueden enviar comunicaciones falsas que parecen provenir de Booking.com o del alojamiento contratado. (Shannon Stapleton / Reuters)

Estos contactos suelen incluir pedidos de pago, solicitudes de datos bancarios o advertencias sobre supuestos problemas con la reserva. El objetivo es conseguir información adicional o lograr que el viajero realice una transferencia fuera de los canales establecidos.

Booking.com advirtió que no solicita información de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o SMS. Tampoco exige transferencias bancarias que no estén previstas en la confirmación de la reserva.

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