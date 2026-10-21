Anthropic perdió 80.700 millones de dólares en el primer semestre de 2026 rumbo a su salida a bolsa

Anthropic registró pérdidas netas de 80.700 millones de dólares durante el primer semestre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

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Anthropic perdió 80.700 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, según un borrador del folleto S-1 al que tuvo acceso el medio The Wall Street Journal. La empresa, responsable de modelos de inteligencia artificial como Claude, prepara su salida a bolsa.

La cifra de 80.700 millones de dólares representa la pérdida total de Anthropic en ese período. Dentro de ese resultado, cerca de 72.000 millones de dólares se relacionaron con ajustes contables por cambios en el valor de bonos convertibles y otros instrumentos que la compañía emitió para conseguir financiación.

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A qué se debe la pérdida de Anthropic

La mayor parte de la pérdida se explica por el cambio en el valor de los bonos convertibles y otros instrumentos financieros utilizados por Anthropic para obtener fondos.

El balance negativo de Anthropic se explica, sobre todo, por ajustes financieros. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esos ajustes hicieron que la empresa registrara una pérdida contable de cerca de 72.000 millones de dólares.

Además, Anthropic aumentó con fuerza su inversión en la infraestructura necesaria para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

En la primera mitad de 2026, destinó cerca de 9.000 millones de dólares a capacidad de computación e infraestructura.

La inversión fue muy superior a la del mismo semestre de 2025, cuando la empresa había destinado 2.300 millones de dólares a ese rubro. Superó los 7.300 millones de dólares invertidos en infraestructura durante todo 2025.

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La empresa liderada por Dario Amodei usó instrumentos financieros para captar fondos de inversores. REUTERS/Carlos Barria

A pesar de las pérdidas, Anthropic generó ingresos por aproximadamente 16.300 millones de dólares en el primer semestre de 2026, frente a los 1.100 millones de dólares del mismo período del año anterior. Sin embargo, alrededor del 20% de esa facturación provino de solo dos clientes.

La compañía también tiene compromisos de pago por unos 450.000 millones de dólares en acuerdos de computación en la nube para los próximos siete a diez años.

Según el medio mencionado, Anthropic podría invertir hasta 750.000 millones de dólares en los próximos años para ampliar su capacidad de procesamiento.

Elon Musk y Anthropic discrepan sobre cómo repartir la riqueza de la IA

Anthropic y Elon Musk plantearon dos formas distintas de repartir parte de la riqueza que podrían generar la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas.

Elon Musk plantea repartir acciones de SpaceX entre niños estadounidenses. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Mientras el laboratorio de IA propone destinar una parte de sus acciones a un fondo de beneficio público, el empresario evalúa distribuir participaciones de SpaceX entre niños de Estados Unidos.

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Las dos iniciativas parten de una preocupación común: que la automatización aumente las ganancias de las compañías, pero también elimine empleos y concentre aún más la riqueza. La diferencia está en quién recibiría los recursos y cómo se administrarían.

Anthropic, uno de los laboratorios de inteligencia artificial de Estados Unidos, se comprometió a destinar el 5% de sus acciones a un Fondo de Beneficio Público, aunque la medida todavía debe ser aprobada por sus accionistas.

Anthropic propone reservar el 5% de sus acciones para un Fondo de Beneficio Público. REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo

La compañía busca que una parte de su valor económico se use para atender necesidades colectivas vinculadas con el impacto social de la IA.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió que la inteligencia artificial podría afectar puestos administrativos de nivel inicial durante los próximos cinco años.

Los sistemas de IA pueden realizar tareas repetitivas que hoy requieren trabajadores, lo que permitiría a las empresas reducir costos y modificar sus necesidades de contratación.

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El fondo propuesto por Anthropic no entregaría dinero o acciones directamente a cada persona. La idea es que esos recursos se administren para fines públicos, aunque todavía no se definieron los mecanismos de funcionamiento ni el destino concreto de los fondos.

Musk propone que los niños de Estados Unidos reciban acciones de SpaceX para que puedan beneficiarse de una eventual suba en el valor de la empresa. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Musk propuso una alternativa diferente: entregar acciones de SpaceX a niños estadounidenses.

En ese caso, los beneficiarios recibirían una participación en la empresa y podrían ganar dinero si el valor de la compañía aumenta con el tiempo. No sería un pago inmediato ni una suma garantizada, porque dependería del desempeño futuro de SpaceX y de las condiciones del mercado.

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Según una estimación basada en la valoración de la empresa, el reparto podría representar alrededor de 11.000 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra corresponde al valor de las acciones y no asegura un monto individual para cada niño.