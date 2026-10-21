El Salvador

Más de 600 migrantes parten en caravana desde Tapachula: familias hondureñas, un padre que camina con su hijo de cuatro años y 60 mil varados a la espera

Un nuevo éxodo recorre la carretera del Pacífico mexicano hacia el norte, empujado por la falta de empleo y la esperanza puesta en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El gobierno de Sheinbaum enfrenta una petición que ya tiene antecedente reciente.

Más de 600 migrantes centroamericanos salieron en caravana desde Tapachula con el objetivo de llegar a Estados Unidos. REUTERS/Damian Sanchez
Más de 600 migrantes centroamericanos salieron en caravana desde Tapachula con el objetivo de llegar a Estados Unidos. REUTERS/Damian Sanchez
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Más de 600 migrantes centroamericanos partieron en caravana desde Tapachula rumbo al norte de México, con la intención de llegar a Estados Unidos pese al endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.

El grupo salió el martes 20 de octubre de Tapachula, en el estado de Chiapas, y avanzó por la carretera federal México 200, en la ruta del Pacífico. La mayoría de los integrantes son hondureños, aunque también hay guatemaltecos, salvadoreños y personas de otras nacionalidades.

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Según informó Associated Press, entre los migrantes hay familias completas que llegaron a la frontera sur mexicana desde San Pedro Sula, Honduras, en distintos grupos. La falta de empleo figura entre los principales motivos de salida.

Los migrantes piden permisos para viajar hacia la frontera norte

Los integrantes de la caravana migrante solicitaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum documentos de tránsito que les permitan viajar en autobús hacia el norte del país, en lugar de continuar a pie.

Olvin Colin, un hondureño de 38 años que caminaba junto a su hijo de cuatro años, dijo que decidió salir de su país por la falta de oportunidades laborales. El migrante señaló que mantiene la expectativa de que las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos modifiquen las condiciones para quienes buscan ingresar a ese país.

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El contingente avanza por la carretera federal México 200 en la ruta del Pacífico a través del estado de Chiapas. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Honduras)
El contingente avanza por la carretera federal México 200 en la ruta del Pacífico a través del estado de Chiapas. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Honduras)

La movilización ocurre tras una caravana que partió de San Pedro Sula en septiembre y caminó durante casi tres semanas por el sur de México. Las autoridades migratorias mexicanas desintegraron ese grupo y otorgaron salvoconductos a sus integrantes para atravesar el país.

Tapachula concentra a miles de personas que esperan respuesta a sus trámites

Desde julio de 2024 no se registraban caravanas de migrantes centroamericanos que partieran desde el sur de México. La organización Pueblo Sin Fronteras sostuvo la semana pasada que este tipo de movimientos masivos, en períodos electorales, puede responder a intereses políticos.

Organizaciones que trabajan en la zona estiman que más de 60 mil migrantes permanecen varados en Tapachula, muchos de ellos sin empleo y a la espera de una respuesta a sus solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Fe y Esperanza" mientras buscan documentos migratorios que les permitan continuar su viaje hacia el centro y norte de México, en Tapachula, Chiapas, México, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez
Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Fe y Esperanza" mientras buscan documentos migratorios que les permitan continuar su viaje hacia el centro y norte de México, en Tapachula, Chiapas, México, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

En los últimos dos años, al menos 20 grupos partieron desde esa ciudad fronteriza. Todos fueron disueltos por las autoridades antes de salir de los estados de Chiapas y Oaxaca, según el despacho de AP.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras negó que las caravanas faciliten el ingreso al país

La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió que viajar en una caravana migrante no garantiza ni facilita el ingreso a territorio estadounidense y rechazó la idea de que esa modalidad permita cruzar la frontera sin cumplir los requisitos migratorios.

A través de una publicación en X, la representación diplomática señaló que es falsa la creencia de que sumarse a un grupo de migrantes aumenta las posibilidades de entrar a Estados Unidos.

El mensaje también indicó que la frontera estadounidense está cerrada para quienes intenten ingresar de forma irregular. Según la embajada, las personas que crucen sin autorización pueden ser detenidas y deportadas.

La advertencia estuvo dirigida a quienes evalúan emprender el trayecto hacia el norte dentro de caravanas, una modalidad que en años recientes reunió a migrantes de distintos países de América Latina con destino a la frontera entre México y Estados Unidos.

La sede diplomática insistió en que integrar una caravana no sustituye los procesos legales de ingreso ni evita la aplicación de las normas migratorias estadounidenses.

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