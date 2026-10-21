El álbum de fotos de Julieta, la hija de Fernando Confessore, para despedir a su padre: “Sigo esperando que vuelvas”

El meteorólogo Fernando Confessore murió a los 58 años a causa de un infarto (Instagram)

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A días de la muerte de Fernando Confessore, su hija mayor, Julieta, publicó un posteo en redes sociales para homenajearlo y despedirse de él. La joven compartió una carta acompañada por fotos familiares, en la que repasó las costumbres del meteorólogo, los planes pendientes y el impacto de su ausencia.

El profesional murió el viernes pasado, a los 58 años, tras sufrir un infarto, según informó su familia. En Instagram, Julieta difundió el texto bajo el título “Carta para mi papá” y eligió imágenes de distintas etapas de su vida junto a él, entre ellas su graduación como ingeniera química, vacaciones y momentos cotidianos.

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Julieta Confessore publicó una carta y fotos familiares para despedir a su padre

“Todavía sigo esperando que vuelvas, desde ese maldito viernes a la madrugada”, escribió al comienzo del mensaje. Luego describió cómo cambió la dinámica familiar desde la muerte de su padre: “Me cuesta entender la casa sin vos, sin verte armando el pronóstico, tomando mate en el jardín, estudiando italiano o leyendo”.

La hija de Confessore recordó los encuentros que organizaban durante los fines de semana y los mensajes que él enviaba para saber cómo estaban. “Voy a extrañar tus mensajes preguntando cómo estábamos y si el finde nos juntábamos a comer unas pastas, un asadito o una hamburguesa”, expresó.

Su hija Julieta publicó una carta de despedida en redes sociales junto con fotografías familiares (Instagram)

La publicación describió el impacto en la dinámica hogareña tras el fallecimiento del especialista (Instagram)

También se refirió a los proyectos que no llegaron a concretar. “Nos quedaron tantas cosas por vivir juntos. Me entristece pensar cuánto esperabas la jubilación para disfrutar de las cosas que te gustaban”, sostuvo.

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En otro tramo de la carta, Julieta evocó el humor y la espontaneidad que caracterizaban al meteorólogo. “Eras tan ocurrente, sencillo y espontáneo que siempre imaginamos qué responderías o qué chiste harías”, escribió.

La joven enumeró algunos hábitos de su padre que, según contó, formaban parte de los recuerdos que hoy comparten en familia: su atención a los horarios, la preocupación por el lugar donde estacionaba y la costumbre de no dejar que el tanque de nafta bajara de un cuarto. “Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos”, señaló.

El texto evocó los proyectos pendientes y la proximidad de la jubilación de Confessore (Instagram)

La hija del meteorólogo enumeró costumbres cotidianas de su padre respecto de los horarios y el cuidado de su auto (Instagram)

La publicación incluyó además una referencia a la trayectoria de Confessore y al vínculo que construyó con el público durante tres décadas. “Durante 30 años entraste a miles de hogares para dar el pronóstico y decirle a la gente con qué ropa salir”, indicó.

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Julieta recordó un video de juventud de su padre que se viralizó en las redes sociales y afirmó que había cumplido con el deseo que expresaba en aquella grabación: “Sí hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía”.

La trayectoria de Fernando Confessore incluyó tres décadas de trabajo en la difusión del pronóstico del tiempo (Instagram)

Hacia el final, agradeció los mensajes de acompañamiento que recibió la familia y expresó las dificultades para aceptar la pérdida. “No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos”, manifestó.

La despedida concluyó con una promesa de unidad familiar: “Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca”. En las últimas líneas, Julieta escribió: “Saludos para el abuelo y Toto” y se refirió a quienes acompañaron al meteorólogo a lo largo de su vida: “Tus tres chicas, la tía, la abuela y tu amor desde los 17 años: mamá”.

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Un video de la juventud de Confessore cobró notoriedad en redes sociales tras la noticia de su fallecimiento (Instagram)

Antes de la publicación de Julieta, su hermana Jimena Confessore también había despedido a su padre con una carta en Instagram. El mensaje conmovió a quienes seguían la trayectoria de Fernando Confessore en TN.

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido”, escribió al inicio. Jimena contó que conservó la esperanza mientras el personal médico y policial asistía al meteorólogo. “Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, expresó.

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En el resto de la carta, recordó los momentos cotidianos que compartía con su padre y la dimensión de su ausencia. “Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”, señaló. Luego enumeró aquello que más extrañará: “Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”.