Laura Fernández alcanza un 72.8% de aprobación tras cinco meses como presidenta de Costa Rica, según encuesta

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, registra un 72.8% de aprobación durante sus primeros cinco meses de administración, según OPol Consultores.Crédito: Captura de video Presidencia de La República

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, mantiene un elevado nivel de respaldo ciudadano al cumplirse los primeros cinco meses de su administración.

Una nueva encuesta nacional de OPol Consultores revela que el 72.8% de los entrevistados aprueba su gestión, mientras que un 22.8% la desaprueba y un 4.4% no sabe o no responde.

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El estudio, realizado entre el 15 y el 18 de octubre de 2026, muestra una diferencia de 50 puntos porcentuales entre quienes respaldan el trabajo de la mandataria y aquellos que manifiestan una opinión desfavorable.

Los resultados sitúan la aprobación presidencial por encima del 70%, en un escenario en el que la valoración de la gestión de Fernández supera tanto la calificación promedio otorgada al Gobierno como la percepción positiva sobre las condiciones generales del país.

La investigación también evaluó el desempeño de la administración mediante una escala de 1 a 10, en la que los participantes debían asignar una calificación al trabajo realizado por el Poder Ejecutivo.

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Gobierno obtiene una calificación promedio de 7.6

De acuerdo con los resultados, la administración de Laura Fernández obtuvo una calificación promedio de 7.6 puntos, con una importante concentración de evaluaciones en los niveles superiores de la escala.

El 26.5% de los entrevistados otorgó la nota máxima de 10, mientras que un 16.9% asignó un 8 y un 10.8% calificó la gestión con un 9.

En conjunto, el 54.2% de los encuestados concedió calificaciones de 8, 9 o 10, lo que representa más de la mitad de las personas consultadas.

Por otra parte, un 30.2% otorgó notas intermedias, comprendidas entre 5 y 7, mientras que un 14.4% evaluó el desempeño gubernamental con calificaciones bajas, de 1 a 4.

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Estos porcentajes reflejan diferencias en la intensidad del respaldo ciudadano, debido a que el nivel de aprobación presidencial es superior al porcentaje de entrevistados que asignaron las mejores calificaciones al Gobierno.

Un 26.5% de los encuestados otorgó una calificación de 10 a la gestión del Gobierno de Laura Fernández. Crédito: Captura Presidencia de La República

Más de la mitad considera positiva la situación de Costa Rica

La encuesta también examinó cómo perciben los ciudadanos las condiciones actuales del país, un indicador que permite contrastar la valoración de la administración con la opinión sobre la realidad nacional.

Según OPol Consultores, un 32.5% considera que la situación de Costa Rica es buena, mientras que otro 25.3% la califica como muy buena.

Ambas categorías representan un 57.8% de valoraciones positivas, frente a un 25.3% de opiniones negativas.

Dentro de este último grupo, un 12% considera que la situación nacional es mala y un 13.3% la describe como muy mala.

Adicionalmente, un 15.7% califica las condiciones del país como regulares, mientras que un 1.2% no sabe o no responde.

La diferencia entre las opiniones positivas y negativas sobre la situación nacional alcanza los 32.5 puntos porcentuales.

El 57.8% de los costarricenses consultados considera que la situación actual del país es buena o muy buena, de acuerdo con el estudio.(Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Aprobación presidencial supera valoración de la situación nacional

Uno de los resultados destacados del estudio es la diferencia entre el respaldo a la presidenta y la percepción ciudadana sobre el estado del país.

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Mientras un 72.8% aprueba el trabajo de Laura Fernández, únicamente un 57.8% considera que Costa Rica atraviesa una situación buena o muy buena.

Esta brecha de 15 puntos porcentuales sugiere que la valoración de la mandataria no depende exclusivamente de la percepción sobre las condiciones generales del país.

Asimismo, el porcentaje de personas que otorgaron notas altas al Gobierno, 54.2%, se encuentra 18.6 puntos porcentuales por debajo de la aprobación presidencial.

La encuesta fue elaborada por OPol Consultores mediante una muestra de 1,200 personas mayores de 18 años, con cobertura nacional y distribución proporcional por provincias.

El estudio reporta un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados muestran que Laura Fernández llega a sus primeros cinco meses de mandato con una amplia aprobación entre los consultados, aunque las evaluaciones del desempeño gubernamental y de la situación nacional presentan niveles de respaldo inferiores.

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