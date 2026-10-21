El Salvador

El Gobierno de Haití anuncia respuesta estatal tras el secuestro de cuatro soldados salvadoreños

La Primatura informó que el primer ministro reunió a funcionarios para revisar las acciones en marcha y reforzar la seguridad, con apoyo de la Fuerza de Represión de las Bandas

El Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades. (Foto cortesía)
El Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades. (Foto cortesía)
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El Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades.

La Primatura de la República de Haití señaló en un comunicado divulgado este miércoles 21 de octubre que el primer ministro encabezó una reunión de alto nivel para revisar las acciones en marcha y definir medidas destinadas a reforzar las operaciones de seguridad.

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El encuentro se realizó en la Oficina del Primer Ministro con funcionarios involucrados en la respuesta oficial. Las autoridades trabajan en coordinación con la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), una unidad creada para enfrentar a los grupos armados en el país.

La liberación de los militares, prioridad declarada por las autoridades

El Gobierno haitiano afirmó que movilizó los recursos disponibles para lograr la liberación de los militares y proteger sus vidas. Las fuerzas de seguridad mantienen, además, operaciones contra los responsables del hecho.

El gobierno haitiano busca a soldados salvadoreños.
El gobierno haitiano busca a soldados salvadoreños.

“La liberación de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta”, indicó la Primatura en su mensaje, que insistió en que el Estado busca reafirmar su autoridad frente a las organizaciones armadas.

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El comunicado no precisó cuántos soldados salvadoreños fueron secuestrados, el lugar exacto donde ocurrió el hecho ni la identidad del grupo que los mantiene cautivos. Tampoco informó si hubo contactos con los captores o avances concretos en las tareas de rescate.

Haití prometió continuar las operaciones hasta que concluya la crisis

La administración haitiana aseguró que continuará con las intervenciones de seguridad hasta finalizar las operaciones vinculadas al secuestro. El Estado adoptará, según el comunicado, las medidas que considere necesarias para recuperar a los militares y responder a la acción de los grupos armados.

El anuncio se conoció tres días después del secuestro denunciado por la Primatura, en un contexto marcado por la actividad de bandas armadas en distintas zonas de Haití.

El anuncio se emitió horas después de que el Ejército salvadoreño lanzó este miércoles una ofensiva militar contra las pandillas haitianas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos de aviación de su contingente en Haití. El propio presidente, Nayib Bukele, difundió un mensaje dirigido directamente a los captores, traducido al criollo haitiano, en el que advierte que el operativo de hoy “no es nada comparado con lo que está por venir” si no liberan con vida a los rehenes.

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Su vehículo blindado fue atacado con disparos y explosivos en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana.

La propia ONU calificó el episodio como un secuestro y exigió la liberación inmediata y segura de los cuatro hombres, pese a que las autoridades aún no presentaron pruebas públicas sobre las condiciones en que se encuentran ni identificaron de forma oficial a sus captores.

Fue el pasado domingo 18 de octubre cuando medios haitianos informaron que cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) estaban desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe, según informaron medios locales haitianos. Inicialmente se manejó que eran cinco, pero la Fuerza Armada de El Salvador informó que son cuatro, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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