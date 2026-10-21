Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Bryan Ruiz asume el mando de la selección de Costa Rica y concreta el regreso de Keylor Navas y Celso Borges

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La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó este miércoles a Bryan Ruiz y la selección masculina de Costa Rica con la misión de reconstruir al equipo y encaminarlo hacia la clasificación para la Copa del Mundo de 2030.

La designación convierte al exfutbolista de 41 años en el responsable definitivo de la Tricolor, después de haber asumido de manera interina a fines de septiembre. Según informó la FCRF y recogió EFE, el Comité Ejecutivo cerró los acuerdos contractuales y resolvió dar continuidad al trabajo que Ruiz inició en sus primeros dos encuentros al frente del plantel.

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“Bryan Ruiz González fue designado como director técnico de la selección mayor masculina de Costa Rica”, señaló la Federación en un comunicado. La entidad agregó que la decisión busca consolidar una nueva etapa para el equipo nacional.

Foto de archivo de Bryan Ruiz durante una conferencia en el Mundial de Qatar. Centro de prensa principal, Doha, Qatar. 22 de noviembre de 2022. REUTERS/John Sibley

La salida de Fernando Batista y el debut interino de Ruiz

Ruiz tomó el control provisional de la selección el 28 de septiembre, cuando sustituyó al argentino Fernando Batista, apartado del cargo luego de una serie de resultados adversos. En sus dos partidos como interino, Costa Rica logró victorias ante Nicaragua y Haití, por 3-0 y 2-0, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Antes de esta confirmación, su recorrido principal en los bancos de suplentes incluía dos partidos como entrenador emergente del Alajuelense, además de labores como asistente técnico y formador en las categorías inferiores de ese club.

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La FCRF destacó el pasado de Ruiz como referente de la selección y su trayectoria en el exterior. “Como futbolista, Bryan Ruiz fue durante años uno de los grandes referentes de la selección nacional y llevó con orgullo la cinta de capitán de la Tricolor”, expresó la institución.

El comunicado añadió que el nuevo técnico pondrá al servicio del seleccionado “toda esa experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional e internacional y de la selección”.

Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica - 9 de noviembre de 2022 Bryan Ruiz de Costa Rica en acción con Ejeh Isaiah REUTERS/Mayela López de Nigeria

Wilmer López y Cristian Bolaños, asistentes del nuevo cuerpo técnico

El cuerpo técnico de Costa Rica contará con los exinternacionales Wilmer López y Cristian Bolaños como asistentes. Ambos acompañarán a Ruiz en un ciclo que comenzará con dos amistosos fuera de casa, previstos para noviembre.

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La primera prueba será el 13 de noviembre frente a Ecuador. Cuatro días después, el equipo costarricense se medirá con Argentina, el 17 de noviembre. Esos partidos marcarán el debut formal de Ruiz como seleccionador titular y ofrecerán una primera referencia sobre la renovación que pretende la Federación.

Como jugador, Ruiz disputó tres Copas del Mundo consecutivas con Costa Rica: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. También construyó una carrera fuera de su país en clubes como Twente y PSV Eindhoven, de Países Bajos; Fulham, de Inglaterra; Sporting de Portugal, y Santos, de Brasil.

Costa Rica, afuera del Mundial 2026 y con la mira en 2030

La llegada de Ruiz se produce después de un período de cuestionamientos hacia la dirigencia de la FCRF y el rendimiento de la selección. Tras asistir a tres mundiales seguidos, el conjunto centroamericano quedó fuera de la edición de 2026, una situación que intensificó las críticas de la prensa y los aficionados.

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El mexicano Miguel Herrera no logró la clasificación y fue reemplazado por Batista. El ciclo del argentino duró siete meses y terminó sin victorias: registró un empate y cinco derrotas, además de la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Jun 15, 2025; San Diego, California, USA; Costa Rica head coach Miguel Herrera stands on the sidelines during the second half against Suriname in a group stage match of the 2025 Gold Cup at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Costa Rica compartió esa zona con Haití, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago. La FCRF ahora depositó en Bryan Ruiz la tarea de revertir esa etapa y preparar a la selección para el proceso rumbo al Mundial de 2030.