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Gol de chilena en el último minuto y con una jugadora de campo en el arco: el increíble triunfo de Venezuela en el Mundial Sub 17 femenino

La Vinotino se impuso por 3 a 2 a Zambia en un final con todos los condimentos

Durante el tiempo de compensación tras el minuto noventa, la jugadora venezolana Andrea Suárez conecta un remate de chilena dentro del área para marcar el tercer tanto de su equipo.
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Venezuela venció 3-2 a Zambia en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos con un gol de chilena convertido por Andrea Suárez, tras un partido que la Vinotinto debió completar con una futbolista menos y con una jugadora de campo cubriendo el arco. El encuentro, disputado en el marco de la segunda fecha del Grupo D del certamen, se definió en el tiempo añadido.

El partido arrancó con una ventaja temprana para Zambia. Al minuto 4, Elizabeth Mofya convirtió el primer gol del encuentro tras una jugada que terminó con un remate en el borde del área, luego de un centro de Grace Phiri. La Vinotinto reaccionó con rapidez: a los 13 minutos, Dariana Medina lanzó un pelotazo largo que encontró a Ariana Ojeda, quien definió por encima de la arquera zambiana tras una salida fallida de esta, para anotar el primer gol venezolano en el torneo y establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

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En el complemento, Zambia volvió a tomar la delantera. Al minuto 54, Phiri apareció otra vez, en esta ocasión en posición habilitada por escaso margen, y definió con un remate imparable para el 2-1 parcial. La respuesta de la Vinotinto llegó nueve minutos más tarde: Orliany Durán sacó un derechazo desde el borde del área que se ciñó al poste y puso el marcador 2-2 a los 63 minutos.

La pirueta de Suárez y su festejo
La pirueta de Suárez y su festejo

Con la igualdad establecida, ambas selecciones buscaron el tercer gol en los minutos siguientes con planteos distintos. Venezuela apostó por sostener la posesión en campo rival, mientras Zambia recurrió al juego directo con pelotazos hacia el área contraria.

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El desenlace se definió en el tiempo añadido del segundo tiempo: a los 90+3 minutos, Rebanales fue expulsada, lo que obligó al cuerpo técnico de la seleccionadora Dayana Frías a reacomodar el equipo con una jugadora de campo en el puesto de arquera para los minutos restantes. Esa inferioridad numérica marcó el tramo final del compromiso, en el que la Vinotinto debió sostener el resultado con una futbolista menos mientras intentaba quedarse con los tres puntos.

Pese al contratiempo, el elenco venezolano encontró el gol de la victoria poco después. A los 99:41 del cronómetro oficial, Suárez conectó un remate de chilena dentro del área que estableció el 3-2 definitivo. Según el registro difundido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se trató del segundo gol más tardío registrado en las últimas cinco ediciones de la Copa Mundial Femenina Sub-17, solo detrás del convertido por Olivia Johnson, de Inglaterra, ante México en la edición de 2024, a los 100:10 minutos.

Con este resultado, Venezuela alcanzó los tres puntos en el Grupo D, cifra con la que quedó igualada con Francia en la zona, que también integran Zambia y Japón. La última fecha de la fase de grupos se jugará el 24 de octubre, cuando la Vinotinto enfrente a Japón sin la presencia de Rebanales en el arco por la sanción derivada de su expulsión, en un partido donde buscará confirmar su clasificación a los cuartos de final del torneo.

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