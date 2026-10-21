Meta reportó ingresos de 64.601 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026 y subió en Wall Street

La compañía reportó ganancias por acción de 3,83 dólares, por encima de la estimación de consenso de 3,57 dólares. REUTERS/Francis Mascarenhas/

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Meta Platforms reportó resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street gracias al crecimiento sostenido de la publicidad digital, pese a absorber un cargo legal de 9.890 millones de dólares vinculado a litigios sobre salud mental adolescente. La empresa matriz de Facebook e Instagram alcanzó ingresos de 64.600 millones de dólares, un 26% más que el año anterior.

Entre tanto, sus acciones subieron un 4% tras la publicación del informe. Además, el directorio aprobó una nueva clase de acciones sin derecho a voto que comenzará a cotizar en 2027.

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Resultados financieros de Meta en el tercer trimestre superan pronósticos de Wall Street

La compañía reportó ganancias por acción de 3,83 dólares, por encima de la estimación de consenso de 3,57 dólares. Los ingresos trimestrales de 64.600 millones de dólares también superaron el pronóstico de los analistas, que esperaban 63.330 millones.

Meta reportó resultados que superaron las expectativas de Wall Street gracias al crecimiento sostenido de la publicidad digital. REUTERS/Dado Ruvic

El negocio publicitario continuó siendo el motor principal de esos resultados. Generó 63.060 millones de dólares, una cifra 26% superior a la del año anterior y por encima de las proyecciones de 61.850 millones de dólares.

Sin embargo, la rentabilidad operativa se vio golpeada por el cargo legal de 9.890 millones de dólares, derivado de un acuerdo alcanzado en agosto con los fiscales generales de 52 estados. Como consecuencia, los ingresos operativos se ubicaron en 12.990 millones de dólares, muy por debajo de los 20.850 millones que esperaba el mercado.

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El costo legal resultó decisivo para explicar la brecha entre el desempeño operativo real y las expectativas de los analistas. Sin ese cargo extraordinario, los ingresos operativos habrían rondado los 22.880 millones de dólares, una cifra que sí habría superado el consenso de Wall Street, lo que confirma que el negocio principal de Meta mantuvo un ritmo sólido pese al golpe contable.

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, destacó el desempeño general de la compañía. “Nuestras inversiones están dando sus frutos, el negocio principal es sólido y estamos viendo un buen ritmo en todos los ámbitos”, afirmó.

Los ingresos operativos de Meta se ubicaron en 12.990 millones de dólares, muy por debajo de los 20.850 millones que esperaba el mercado. REUTERS/Manuel Orbegozo

Meta lanza acciones Clase C sin derecho a voto para financiar inversión en IA

El consejo de administración de Meta aprobó la creación de una nueva clase de acciones ordinarias Clase C, sin derecho a voto, que cotizarán en bolsa a partir del 19 de enero de 2027.

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La medida busca dotar a la compañía de una herramienta adicional para financiar su crecimiento, remunerar a empleados y realizar adquisiciones mientras incrementa su inversión en inteligencia artificial.

El mecanismo contempla la distribución de una acción Clase C por cada acción Clase A y Clase B en circulación, mediante un dividendo único en acciones. Esa distribución quedará supeditada a la entrada en vigor de la nueva clase accionaria.

Zuckerberg señaló que la compañía alcanzó hitos relevantes en su estrategia hacia la superinteligencia personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta anticipó que este dividendo tendrá un efecto equivalente al de una división de acciones de dos por una sobre el precio de mercado de los títulos Clase A. La compañía aclaró que esta operación no modificará el poder de voto de los accionistas actuales. Las fechas de registro y pago del dividendo todavía no fueron determinadas.

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Por otro lado, Zuckerberg señaló que la compañía alcanzó hitos relevantes en su estrategia hacia la superinteligencia personal. Entre ellos mencionó el lanzamiento de Muse y Muse Wonder, a los que describió como los primeros modelos de vanguardia desarrollados por la empresa.

Este anuncio se enmarca en la estrategia de inversión en inteligencia artificial que la compañía viene profundizando, y que impacta directamente en sus proyecciones de gasto para lo que resta del año.

Meta eleva previsión de ingresos y gastos para el cuarto trimestre de 2026

La compañía proyectó ingresos de entre 73.000 y 76.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, con un punto medio de 74.500 millones de dólares. Esa cifra supera la expectativa de los analistas, que se ubicaba en 73.570 millones de dólares, y anticipa que el impulso publicitario continuará durante la temporada navideña.

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Meta elevó su previsión de gastos para todo el ejercicio 2026 a un rango de entre 175.000 y 179.000 millones de dólares. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

En paralelo, Meta elevó su previsión de gastos para todo el ejercicio 2026 a un rango de entre 175.000 y 179.000 millones de dólares. El monto anterior oscilaba entre 165.000 y 169.000 millones de dólares, y el ajuste incorpora el impacto del cargo legal del tercer trimestre.

La empresa, en cambio, redujo levemente su previsión de gastos de capital, que ahora se ubica entre 135.000 y 145.000 millones de dólares, frente al rango anterior de 130.000 a 145.000 millones.

Pese al incremento en los costos totales, Meta prevé que los ingresos operativos del ejercicio completo superen los niveles registrados en 2025, si se excluye el gasto legal extraordinario del tercer trimestre.

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El segmento de aplicaciones, que agrupa a Facebook e Instagram, generó ingresos por 64.160 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic

Desempeño por segmentos: aplicaciones familiares y Reality Labs

El segmento de aplicaciones, que agrupa a Facebook e Instagram, generó ingresos por 64.160 millones de dólares, por encima de las estimaciones de 62.750 millones de dólares. Su beneficio operativo fue de 17.120 millones de dólares, una cifra inferior al consenso de 23.300 millones de dólares, afectada también por el cargo legal reconocido en el trimestre.

Reality Labs, la división de realidad virtual y aumentada de Meta, reportó ingresos de 443 millones de dólares, por debajo de la proyección de 517,7 millones de dólares. No obstante, su pérdida operativa de 4.130 millones de dólares resultó menor a la esperada, que se ubicaba en 5.130 millones de dólares.

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