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Donato De Santis defendió a Maru Botana en MasterChef Celebrity: “Para mí se había terminado la misión”

El chef explicó en SQP su decisión de abandonar el reality y respaldó a la cocinera frente a las críticas por la forma en que evalúa los platos de los participantes. Los proyectos por los que dejó el programa

El chef explicó en SQP su decisión de abandonar el reality y respaldó a la cocinera frente a las críticas por la forma en que evalúa los platos de los participantes. Sus proyectos por los que dejó el programa (Video: SQP/ América TV)
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Las críticas que recibe Maru Botana por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) llegaron a la mesa de LAM (América TV), donde Donato De Santis respaldó a la cocinera y pidió contemplar las diferencias entre quienes integran el programa.

El chef fue consultado por los cuestionamientos que circulan en redes sociales sobre la forma en que la cocinera degusta las preparaciones de los participantes. Según sostuvo en el ciclo de América TV, cada integrante del jurado tiene una manera propia de desenvolverse frente a cámara. “Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes, pero creo que hay que entender que todos somos diferentes”, afirmó De Santis. Para el cocinero, esa diversidad evita que los programas se vuelvan iguales.

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También se refirió a las comparaciones que surgieron a partir de la presencia de Botana en el certamen. “Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla; hay que aceptarla como es”, planteó.

De Santis señaló que algunos videos difundidos en redes no muestran el momento completo de la devolución sobre los platos. “Veo clips que lamentablemente muestran otras cosas, que no es la parte de la examinación del plato, pero no soy yo el que deba calificar a los que califican”, expresó. Además de defender a Maru, Donato De Santis explicó que su salida del reality culinario respondió a una decisión personal. Sostuvo que consideró cumplida su etapa en el ciclo y que era momento de dar lugar a otra figura en el jurado.

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Durante la presentación del plato de Campi, unas empanadas de mondongo, la cocinera fingió probar el plato (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

Decidí que para mí se había terminado la misión”, señaló el chef. Describió su paso por el programa como “una etapa muy linda, larguísima” y remarcó que se siente agradecido por esa experiencia.

Consultado sobre una posible vuelta, De Santis se mostró cauto. Comparó esa alternativa con la de un futbolista retirado que participa de forma ocasional en un partido a beneficio. Por el momento, indicó que prioriza sus viajes, nuevos proyectos, su familia y el tiempo personal. “Estoy ocupadísimo. Estoy con viajes y me estoy dedicando a full a cosas lindas, interesantes, a disfrutar de mi propia paz, de mi familia, cosa que extrañaba más que nunca”, afirmó.

La conductora y cocinera ya había respondido a las críticas por su desempeño en MasterChef. Consultada al respecto, aseguró que no presta atención a las publicaciones porque su agenda laboral le demanda tiempo. “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, dijo.

Composición de dos fotografías con el cocinero Donato de Santis a la izquierda y la cocinera Maru Botana a la derecha.
Donato De Santis, sobre las críticas a Maru Botana: “No somos todos iguales”

Ante las observaciones sobre la cantidad de comida que prueba durante las devoluciones, Maru explicó que come porciones reducidas. “Yo como muy poquito, como un pajarito”, afirmó.

La cocinera agregó que su experiencia le permite evaluar una preparación sin necesidad de consumir grandes cantidades. “Hace más de 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, sostuvo antes de mencionar sus compromisos familiares y laborales: “Tengo siete hijos, programas, ocho locales”.

Antes del comienzo de la nueva temporada, Donato De Santis también le había dedicado un mensaje público a Maru Botana por su incorporación al jurado. El chef compartió una foto de ambos de 2001 y recordó los años de amistad y trabajo que los unen.

Maru Botana y Donato de Santis vestidos de cocineros y con crema en la cara posan detrás de una torta en la portada de una revista
Donato de Santis compartió la tapa de una revista que hizo junto a Maru Botana en 2001 (Instagram)

Saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente”, escribió De Santis en su publicación. El cocinero señaló que le daba alegría que Maru asumiera ese lugar después de tantos años de compartir la profesión.

En el mismo texto, recordó el vínculo construido con sus excompañeros Damián Betular y Germán Martitegui durante las distintas ediciones del certamen. “Cuidame mucho a Damián y a Germán. Después de tantas temporadas juntos, son familia”, le pidió a Botana.

De Santis también mencionó a Wanda Nara y a los participantes del ciclo. Dijo que extrañaría a la conductora y le recomendó a Maru disfrutar del contacto con quienes llegan al programa con la expectativa de competir. Botana respondió en los comentarios de la publicación y le expresó su afecto. La cocinera sostuvo que De Santis es “irremplazable” y aseguró que intentará desempeñarse de la mejor manera en su nuevo lugar dentro de MasterChef Celebrity.

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