La peculiar oferta que recibió Mauro Icardi para volver a la acción: “Todavía no ha llegado la respuesta”

La publicación que reveló el ofrecimiento al delantero

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El nombre de Mauro Icardi volvió a aparecer vinculado a un club de Turquía, pero esta vez no se trata ni de Galatasaray ni de Besiktas: el Batman Petrolspor, equipo de la TFF 1. Lig —la segunda división del fútbol turco—, le presentó una oferta formal al delantero argentino que lleva más de cien días sin equipo. La información fue difundida por Sifir TV y replicada por la prensa deportiva del país. “Hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta a la oferta”, informó el mismo medio.

La propuesta despierta curiosidad no solo por el contraste entre la trayectoria de un futbolista que brilló en el Inter de Milán, en el PSG y en el propio Galatasaray, sino también por las características del club que decidió dar el paso. Batman Petrolspor fue fundado en 1960 y representa a la ciudad de Batman, un centro petrolero de más de 450.000 habitantes ubicado en el sudeste de Turquía, a más de 1.100 kilómetros de Estambul. Su estadio tiene capacidad para 15.000 espectadores y el equipo, dirigido por Selçuk Şahin, marcha quinto en la tabla de la segunda categoría con 20 puntos en 11 partidos, a seis unidades del líder Kayserispor. La liga otorga tres ascensos a la Süper Lig: dos directos y un tercero que se define mediante un playoff.

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La ciudad que le da nombre al club tiene una historia que se entrelaza con la industria petrolera. Hasta la década de 1940 era apenas una aldea conocida como İluh; el descubrimiento de crudo en las laderas del Raman Dağı y la posterior construcción de la refinería de la Corporación de Petróleo Turca (TPAO) en 1955 transformaron ese caserío en un polo industrial y demográfico que obtuvo el estatus de provincia recién en 1990. Esa identidad petrolera quedó sellada en el propio nombre del equipo de fútbol.

Una oferta que contrasta con los sondeos desde España

El acercamiento de Batman Petrolspor se produce en un momento en el que Icardi es uno de los agentes libres más codiciados, aunque no cerró su desembarco en ninguna entidad. Apenas un día antes de que trascendiera esta oferta, se conoció que el Real Betis de Manuel Pellegrini lo tiene en carpeta para cubrir la baja del colombiano Cucho Hernández, lesionado en el sóleo y con al menos un mes de recuperación por delante. El cuadro verdiblanco, que viene de vencer al Porto por la Champions League y acumula 19 puntos en nueve jornadas de LaLiga, necesita un centrodelantero de jerarquía para sostener la competencia en varios frentes.

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En paralelo, el Valencia también había tanteado al goleador, pero la negociación se cayó de inmediato. Según trascendió en la prensa española, el atacante fijó sus pretensiones en alrededor de 5 millones de euros, una cifra que el conjunto de Mestalla —anteúltimo en LaLiga, con apenas seis goles en nueve fechas— no estuvo dispuesto a asumir. El entrenador Javier Aguirre había evidenciado la urgencia ofensiva del plantel cuando le respondió a gritos a la platea “¡no hay delanteros!” tras el empate sin goles ante el Athletic Bilbao.

Las exigencias salariales del rosarino se convirtieron en el principal obstáculo para definir su futuro. En el Galatasaray, donde anotó 77 goles en 134 partidos y conquistó seis títulos de liga, la ruptura se gestó cuando el presidente Dursun Özbek le ofreció cerca de cinco millones de dólares anuales, la mitad de los diez que percibía en su último contrato. El futbolista rechazó la rebaja y además reclamó una titularidad que la presencia de Victor Osimhen tornaba inviable. En Italia, la Lazio propuso tres millones de dólares por dos temporadas, pero el entrenador Gennaro Gattuso terminó desestimando la operación; la Fiorentina evaluó el fichaje sin avanzar y el Udinese lo descartó por razones económicas. Según reveló el periodista Fabrizio Biasin en el podcast The Table, Icardi incluso intentó regresar al Inter de Milán con un salario base, pero las plazas en el ataque ya estaban ocupadas.

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Entre paisajes paradisíacos de Playa del Carmen, Mauro Icardi se mostró distendido junto a la China Suárez, mientras espera una definición sobre su futuro

Agente libre con pretendientes, pero sin definición

Un informe del portal turco Fanatik lo incluyó entre los agentes libres más codiciados del mercado junto a Paul Pogba, Karim Benzema, Jadon Sancho y Oleksandr Zinchenko, y lo vinculó a siete clubes europeos: Tottenham y Everton en la Premier League; Real Betis y Elche en España; Benfica en Portugal; PAOK de Salónica en Grecia, y Besiktas en Turquía. Desde Sudamérica, Atlético Mineiro y San Pablo también figuran en la lista de interesados.

Su representante, Elio Letterio Pino, fijó en septiembre las condiciones para el próximo paso: un contrato de dos o tres años con estabilidad deportiva. El agente desmintió con dureza las versiones sobre un posible regreso al Galatasaray y las calificó como “noticias falsas inventadas por periodistas que son la vergüenza del periodismo”. Özbek, por su parte, dejó en claro que no contempla una reincorporación: “Estoy esperando su respuesta para organizar una despedida”, afirmó el dirigente turco.

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Mientras tanto, Icardi se entrena de manera particular junto a su pareja, la actriz Eugenia “China” Suárez, a la espera de una definición.