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Super Mario Maker 2 llega a PC con gráficos a 120 FPS y niveles en línea sin emuladores

El port desarrollado por la comunidad introduce funciones que no están disponibles en la versión original, aunque todavía presenta limitaciones y requiere archivos del juego de Nintendo Switch

Ya se puede jugar Super Mario Maker 2 de manera nativa en PC y sin necesidad de instalar un emulador.
Ya se puede jugar Super Mario Maker 2 de manera nativa en PC y sin necesidad de instalar un emulador. (Nintendo)
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Nintendo nunca lanzó una versión oficial de Super Mario Maker 2 para computadoras, pero un proyecto de código abierto desarrollado por la comunidad acaba de dar un paso importante para llevar el videojuego a PC.

SMM2 Recomp, que recibió la actualización v0.2.0, permite ejecutar el título de Nintendo Switch como una aplicación nativa en Windows, Linux y macOS, además de contar con versiones experimentales para dispositivos móviles.

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La iniciativa utiliza una técnica conocida como recompilación estática, que transforma el código original del juego para adaptarlo a diferentes sistemas operativos sin necesidad de recurrir a un emulador tradicional.

La comunidad de Super Mario Maker 2 ha desarrollado un port para jugar el videojuego de Nintendo en PC. (Nintendo)
La comunidad de Super Mario Maker 2 ha desarrollado un port para jugar el videojuego de Nintendo en PC. (Nintendo)

Entre sus novedades destacan la generación experimental de cuadros a 120 FPS, el acceso a niveles mediante servidores comunitarios y el regreso del desafío de los 100 Mario, una modalidad del primer Super Mario Maker.

Aunque el proyecto todavía presenta limitaciones y necesita más pruebas en algunas plataformas, representa una alternativa para quienes buscan jugar en PC y acceder a funciones que no están disponibles en la secuela original.

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Cómo funciona el port de Super Mario Maker 2 para PC

A diferencia de los emuladores tradicionales de Nintendo Switch, SMM2 Recomp traduce anticipadamente el código del juego, originalmente diseñado para la arquitectura AArch64, a código C. Posteriormente, este se compila para que pueda ejecutarse de forma nativa en cada sistema operativo compatible.

Este método evita tener que emular las instrucciones del procesador de la consola durante la partida. En su lugar, el proyecto utiliza un entorno de ejecución propio que reemplaza determinados servicios del sistema original y adapta las operaciones gráficas a las tecnologías de cada plataforma.

Super Mario Maker 2
El port de Super Mario Marker 2 está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS.

En Windows y Linux, la herramienta utiliza Vulkan para procesar los gráficos, mientras que en macOS y dispositivos iOS recurre a Metal. Esta arquitectura también facilita la incorporación de modificaciones y funciones adicionales.

Sin embargo, que exista compatibilidad con estos sistemas no significa que el rendimiento esté garantizado en todos los equipos. Los desarrolladores consideran macOS su plataforma de referencia, mientras que las versiones para Windows y Linux todavía requieren pruebas y optimizaciones.

Super Mario Maker 2 incorpora gráficos a 120 FPS

Una de las principales novedades de la actualización v0.2.0 es un sistema experimental de generación de cuadros que permite alcanzar una salida visual de hasta 120 FPS en pantallas compatibles.

El videojuego continúa funcionando internamente a 60 cuadros por segundo, pero la herramienta genera imágenes intermedias para aumentar la fluidez visual. Esto no duplica la velocidad de la partida ni modifica directamente la simulación del juego.

La función puede activarse desde el apartado Settings y Video, aunque viene deshabilitada de forma predeterminada porque todavía necesita mejoras en la calidad de imagen.

Super Mario Maker 2
El proyecto de Super Mario Maker 2 para PC lleva el nombre de SMM2 Recomp y aún presenta limitaciones.

La actualización también incluye un sistema de precarga de shaders, pequeños programas que permiten procesar determinados efectos gráficos. Al compilarlos en paralelo y fuera del hilo principal del juego, el proyecto busca reducir las interrupciones o tirones que pueden aparecer cuando se muestran elementos visuales por primera vez.

Ambas características funcionan con Vulkan y Metal, pero los resultados dependen del equipo y del estado de desarrollo de cada versión.

Regresa el desafío de los 100 Mario y los niveles en línea

SMM2 Recomp también recupera el 100 Mario Challenge, una modalidad del primer Super Mario Maker que fue reemplazada por Endless Challenge en la secuela. Esta modificación permite volver a disfrutar de sus distintos niveles de dificultad, el mapa de mundos y las pantallas de presentación y finalización.

Otra incorporación importante es el acceso a Course World mediante servidores comunitarios de código abierto. Los jugadores pueden buscar y descargar escenarios, consultar clasificaciones, ver miniaturas y mapas completos, y guardar niveles en listas de favoritos.

Super Mario Maker 2
El port de Super Mario Maker 2 integra nuevas modalidades de juego e incluso traen las que se encuentran en su primera versión.

También es posible utilizar cursos procedentes del archivo público de TGRCode. No obstante, algunas funciones sociales, como publicar niveles y escribir comentarios, todavía están en desarrollo.

El acceso a niveles comunitarios no significa que el multijugador en línea esté disponible: esta característica continúa pendiente para futuras versiones.

Qué se necesita para jugar en computadora

SMM2 Recomp no incluye los archivos comerciales del videojuego. Para utilizarlo, se necesita una copia propia de Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch y los archivos correspondientes.

Super Mario Maker 2
Los usuarios que quieran usar el Super Mario Maker 2 en PC deberán descargar archivos del juego de Nintendo Switch.

Además, el proyecto sigue siendo experimental y no constituye una versión oficial respaldada por Nintendo. Por eso, antes de instalarlo, conviene consultar su documentación y comprobar la compatibilidad con el sistema operativo y el hardware.

El desarrollo abre nuevas posibilidades para la comunidad, desde mejoras gráficas hasta la recuperación de modalidades clásicas. Sin embargo, su evolución dependerá de las próximas actualizaciones y del trabajo de sus desarrolladores.

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