Crimen y Justicia

Juicio por Loan: el ex intendente reconoció pagos de hasta $2,8 millones a los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy

El testigo afirmó que ofreció alojamiento al grupo y admitió que nunca vio los informes de las supuestas pericias facturadas por Elizabeth Cutaia

Juicio Caso Loan - 2 de julio
Este miércoles se desarrolló una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña
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El ex intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, reconoció que el municipio realizó pagos de entre $2,5 millones y $2,8 millones al grupo que se presentó como parte de la Fundación Lucio Dupuy durante los primeros días de la búsqueda de Loan Danilo Peña. Entre los gastos mencionó alojamiento, alimentos, ropa, elementos de higiene y una factura a nombre de la abogada Elizabeth Cutaia por supuestas pericias.

Ynsaurralde fue uno de los testigos que se presentaron este miércoles en el juicio por la desaparición del niño, que tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal.

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Ante el tribunal, el ex jefe comunal explicó que conoció a Cutaia y a Alan Cañete —dos de los diez imputados por presunto entorpecimiento de la investigación— a partir de un mensaje que recibió de un periodista. Dijo que ambos se presentaron como abogados vinculados a la Fundación Dupuy y que les pidió que asistieran a familiares de Loan ante la conmoción que atravesaba la localidad.

Hugo Ynsaurralde ex intendente 9 de Julio
Hugo Ynsaurralde

Durante su declaración, Ynsaurralde afirmó que Cañete solicitó ayuda porque el grupo ya no podía afrontar los gastos de la camioneta en la que se trasladaba. También sostuvo que fue él quien propuso el alojamiento en el hotel Despertar del Iberá. “Yo les ofrecí el hospedaje”, señaló ante los jueces.

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Según dijo, el municipio otorgó una suma de $1,8 millones para cubrir alimentación, vestimenta, aseo y otras necesidades. Además, indicó que el gasto total incluyó el hospedaje y otros servicios. Sobre una erogación de $1.050.000, precisó que una parte se realizó mediante transferencia y otra en efectivo.

Continuando su relato, Cutaia presentó una factura a su nombre con el concepto “pericias atención primaria con informes periciales”. Ynsaurralde admitió que nunca tuvo acceso a esos reportes, que no sabe quién los elaboró y que tampoco pudo precisar si el grupo realizó tareas vinculadas de forma directa con la búsqueda del niño.

Los medios locales El Litoral, Diario Época y N9 agregaron que, en otros tramos, el ex intendente también describió su relación institucional con Victoria Caillava, su esposo Carlos Pérez, Walter Maciel, Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y otros protagonistas de la causa.

Los 17 imputados que llegaron a juicio
Los 17 imputados que llegaron a juicio

Sobre Maciel, el comisario retirado José Raúl Rodríguez, quien lo reemplazó en la dependencia de 9 de Julio tras su detención, aseguró que no advirtió comportamientos sospechosos y que lo vio preocupado.

En la misma audiencia, Jesús Maximiliano Duarte declaró sobre el peritaje realizado el 30 de junio de 2024 en la camioneta de Pérez y Caillava, procedimiento del cual fue testigo.

Dijo que el vehículo estaba cerrado, aunque no tenía faja de seguridad, y que los peritos hallaron cabellos y una botella de agua. También indicó que una prueba sobre el paragolpes dio resultado positivo, aunque los especialistas le explicaron que podía corresponder a insectos.

Además, una curandera, Gladys Raquel Pross, relató que Ramírez la llamó cerca de las 14 del día de la desaparición y le pidió una pista sobre el paradero de Loan. La mujer dijo que le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Sobre el cierre de la jornada, el tribunal resolvió que el abogado Fernando Burlando y la ex diputada Elisa Carrió no declararán en el proceso, luego de que se analizaran los desistimientos y pedidos de convocatoria de testigos realizados por las partes.

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