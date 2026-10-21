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Así es la cena de bienvenida para los 600 invitados a la gran noche de la radio

El salón principal del Goldencenter de Parque Norte ubica a los asistentes en 70 mesas para la gala que conducen Luciana Rubinska y Luis Novaresio

Martín Fierro de Radio 2026
El salón del GoldenCenter de Costanera Norte donde tienen lugar los Martín Fierro de Radio 2026 (Fotos: RS Fotos)
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Entre la ansiedad por conocer la resolución de las ternas y los discursos de los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026, los 600 invitados a la gran gala disfrutan una cena de tres pasos que acompaña el desarrollo de la ceremonia en el Goldencenter de Parque Norte.

Los asistentes ocupan 70 mesas dispuestas en el salón del Goldencenter de Parque Norte, donde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entrega las estatuillas a las producciones, figuras y equipos de la radio argentina.

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La entrada combina quesos, manzana quemada y zaalouk

El primer paso de la cena es una croqueta de quesos acompañada por brulée de lasagna de manzana quemada y zaalouk. La presentación reúne una elaboración caliente a base de quesos con el contraste de la manzana y una preparación de vegetales de origen magrebí.

El zaalouk forma parte de la propuesta de entrada que reciben los asistentes antes de la entrega de los premios. La combinación elegida para este paso incorpora sabores salados y dulces, con la croqueta como eje del plato y la manzana quemada como uno de sus acompañamientos.

Martín Fierro de Radio 2026
Y llega el Martín Fierro de Radio 2026 (Fotos: RS Fotos)

El menú está previsto para todos los comensales que participan de la gala. La distribución en mesas permite que la cena se desarrolle en paralelo con la ceremonia, la llegada de los invitados y la presentación de las ternas que reconocen el trabajo realizado en la radio durante el último año.

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El plato central ofrece ojo de bife o fiore de hongos

Para el plato principal, los invitados cuentan con dos opciones. La primera es ojo de bife con crema de Dijon y papines escrachados. La segunda es fiore de hongos con zanahorias glaseadas y crema de azafrán, una alternativa vegetariana incluida en la propuesta gastronómica.

El ojo de bife se sirve con una crema de Dijon, a base de la mostaza francesa, y papines escrachados como guarnición. El plato concentra la alternativa con carne dentro de una carta que busca contemplar elecciones distintas entre los asistentes.

La opción vegetariana combina fiore de hongos con zanahorias glaseadas y crema de azafrán. De esta manera, el menú ofrece dos recorridos posibles para el paso principal: uno centrado en carne vacuna y otro que prescinde de ella, sin modificar la secuencia general de la cena.

La propuesta gastronómica incluye una entrada, un principal a elección y un postre. La definición de ambos platos centrales permite ordenar el servicio durante una noche que reúne a representantes de emisoras, nominados, conductores, productores y otras figuras vinculadas con el medio.

Martín Fierro de Radio 2026
Martín Fierro de Radio 2026 (Fotos: RS Fotos)

Un domo de chocolate amargo cierra el menú de la gala

El postre es un domo de chocolate amargo acompañado por una quenelle de café. La preparación completa el tercer paso de la cena y llega después de las dos opciones de plato principal previstas para los invitados.

La quenelle, de forma ovalada, suma el café a un cierre dominado por el chocolate amargo. Con ese plato concluye el menú preparado para los 600 comensales de los Martín Fierro de Radio, cuya ceremonia se desarrolla en el predio de Parque Norte.

La organización de la gala está a cargo de Aptra, junto con la productora Red Cube. La transmisión corre por cuenta de Infobae, que emite tanto la alfombra roja como la entrega de las estatuillas a través de su canal de YouTube.

Rubinska y Novaresio conducen una gala con transmisión en vivo

Mientras se desarrolla la cena, Rubinska y Novaresio están al frente de la ceremonia. La conductora ocupa el lugar que inicialmente iba a tener Julieta Prandi, quien no participa tras el traslado de la fecha de la entrega. La gala estaba programada para el 6 de octubre y Aptra la pasó al 21 de octubre.

En la previa, Paula Varela y Guido Záffora reciben a los invitados y dialogan con los nominados en la alfombra roja. Luego, la emisión continúa con el anuncio de los ganadores de cada categoría y la entrega de las distinciones.

La modificación del calendario respondió a la coincidencia con el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina, que se había fijado para la fecha original. La información sobre el cambio de conducción y de día fue publicada por Luciana Rubinska acompañará a Luis Novaresio en la conducción de los Martín Fierro de Radio 2026.

Novaresio vuelve a conducir los Martín Fierro de Radio después de haber estado al frente de la edición de 2025 junto con Pamela David. Esta noche comparte el escenario con Luciana Rubinska y ambos están al frente de la entrega de premios.

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