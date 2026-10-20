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WhatsApp prepara una función para saber quién llama antes de contestar números desconocidos

La función, todavía en pruebas para Android, permitirá recibir cualquier comunicación, mantenerla en silencio o consultar una transcripción privada antes de decidir si se responde

Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
WhatsApp prepara un filtro que pedirá el motivo antes de aceptar llamadas desconocidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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WhatsApp prepara una función de filtrado de llamadas que permitirá conocer el motivo de una llamada de un número desconocido antes de responder. La herramienta, detectada en una versión beta de Android, ofrecerá tres alternativas para gestionar estos contactos: recibir todas las llamadas, silenciarlas o pedir a quien llama que explique por qué intenta comunicarse.

La novedad busca resolver una limitación de la función actual para silenciar llamadas de desconocidos. Aunque esa opción reduce las interrupciones provocadas por spam, también puede ocultar comunicaciones relevantes de repartidores, médicos, servicios de mensajería o personas que no figuran en la agenda. El nuevo sistema de WhatsApp pretende dar más información al usuario antes de decidir si atiende.

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WhatsApp reemplazará el silencio automático por tres opciones

La plataforma ya permite silenciar automáticamente las llamadas procedentes de números que no están guardados en los contactos. Cuando esta opción está activa, el teléfono no suena, aunque el intento de comunicación queda registrado en la pestaña Llamadas y puede aparecer en las notificaciones.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp permitirá revisar una explicación antes de contestar números no guardados (Foto: Meta)

Con la actualización beta para Android 2.26.41.4, WhatsApp trabaja en un menú de filtrado más amplio dentro de los ajustes de privacidad. La función todavía no está disponible para el público general ni para todos los participantes del programa de pruebas.

El sistema incluirá tres opciones:

  • Nunca: desactiva el filtrado y permite que el teléfono notifique cualquier llamada, sin importar si el número está guardado.
  • Silenciar llamadas desconocidas: evita que el dispositivo suene ante números que no figuran en la agenda, aunque la llamada seguirá visible en el historial.
  • Preguntar el motivo: WhatsApp responderá de forma automática y solicitará a la persona que llama una explicación breve antes de trasladar la comunicación al usuario.

La tercera alternativa es la que introduce el cambio más relevante. En lugar de bloquear o silenciar de forma directa a todos los números desconocidos, el usuario podrá leer una transcripción de la respuesta y decidir si responde.

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La aplicación generará una transcripción privada en el móvil

Cuando se active la opción para preguntar el motivo, la aplicación atenderá la llamada y pedirá a la persona que indique por qué intenta contactar. Después, WhatsApp generará una transcripción privada de esa respuesta para que el destinatario pueda valorar si atiende, ignora o bloquea el número.

La nueva herramienta de WhatsApp transcribirá localmente las respuestas de quienes llamen - EFE/EPA/IAN LANGSDON
La nueva herramienta de WhatsApp transcribirá localmente las respuestas de quienes llamen - EFE/EPA/IAN LANGSDON

La compañía prevé procesar ese contenido de forma local en el dispositivo. La llamada no se enviará a servidores externos para crear la transcripción, ya que el sistema utilizará paquetes de idioma instalados en el móvil. Es una tecnología similar a la empleada por la plataforma para transcribir notas de voz y traducir mensajes.

Este método busca preservar el cifrado de extremo a extremo, una de las bases del servicio de mensajería. Los usuarios también podrán elegir el idioma que utilizará la función para transformar la respuesta de voz en texto.

La medida busca reducir el spam sin perder llamadas importantes

El filtro actual aplica la misma regla a todos los números que no pertenecen a la libreta de contactos. Esa configuración puede ser útil para limitar llamadas comerciales o intentos de fraude, pero no distingue entre una comunicación no deseada y un aviso legítimo.

Con la nueva función, un repartidor podrá explicar que está en la puerta de un domicilio, un centro médico podrá avisar sobre una cita y un contacto profesional podrá identificar el motivo de su llamada. El usuario recibirá un contexto antes de exponer su tiempo o su número a una conversación no solicitada.

Llamadas de WhatsApp podrán ser programadas.
WhatsApp añadirá una opción intermedia para filtrar comunicaciones desconocidas - (Foto: Meta)

La herramienta mantiene la posibilidad de silenciar todas las llamadas desconocidas para quienes prefieran una barrera más estricta. A la vez, incorpora una opción intermedia para los usuarios que necesitan filtrar comunicaciones sin descartar de entrada contactos que pueden resultar necesarios.

La idea se asemeja a la función de filtrado de llamadas que Apple introdujo con iOS 26. En ese caso, el iPhone responde a números desconocidos, pide una explicación y muestra una transcripción para que el propietario del teléfono decida si contesta.

WhatsApp trabaja ahora en una experiencia parecida para Android, aunque dentro de una aplicación de mensajería que concentra llamadas personales, laborales y comunicaciones de servicios. El desarrollo sigue en fase beta y no existe una fecha anunciada para su lanzamiento estable. Quienes participen en el programa de pruebas podrán recibirla antes, aunque estas versiones pueden incluir errores, problemas de rendimiento o cambios antes de su llegada definitiva.

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