“Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”: qué hacer si aparece este error al abrir la app

WhatsApp es una herramienta que guarda información personal y permite la comunicación a distancia. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

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Al abrir la aplicación, algunos usuarios pueden encontrarse con un aviso que impide ingresar a sus conversaciones: “Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”. El mensaje señala que la cuenta vinculada a esa línea fue suspendida y que, en ciertos casos, existe una fase para solicitar una revisión.

La alerta puede aparecer junto con el número telefónico afectado y una indicación sobre el plazo de respuesta. WhatsApp indica que la mayoría de las revisiones se completa dentro de las 24 horas, aunque el acceso a la cuenta queda restringido hasta que la plataforma emita una decisión.

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Por qué aparece la alerta de que una cuenta no puede usar WhatsApp

La suspensión pasa cuando WhatsApp considera que una cuenta incumplió sus condiciones del servicio. Entre los motivos que señala la plataforma están el envío de spam, posibles fraudes y conductas que puedan afectar la seguridad de otros usuarios.

Diferentes acciones pueden provocar la suspensión de la cuenta de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Además, pueden influir los envíos masivos de mensajes, el contacto reiterado con personas que no tienen guardado el número o la utilización de herramientas de automatización no autorizadas. La aplicación prohíbe el uso de versiones modificadas y programas desconocidos que accedan a la cuenta fuera de sus canales oficiales.

No obstante, el bloqueo no siempre supone que haya existido una infracción deliberada. Un usuario que sufrió el robo del teléfono o perdió el control de la línea también puede advertir actividad inusual en su cuenta. Por ese motivo, el sistema contempla la posibilidad de pedir una revisión en determinados casos.

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Cómo pedir la revisión de una cuenta de WhatsApp suspendida

Si la opción está disponible, el proceso debe iniciarse desde la misma aplicación. En la pantalla del bloqueo aparece el botón “Solicitar revisión”, que permite enviar el pedido para que WhatsApp analice la situación de la cuenta.

Los usuarios pueden solicitar la revisión en la aplicación de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

El formulario puede ofrecer distintos motivos para la apelación, como el robo de la cuenta, un bloqueo que el usuario considera erróneo o una infracción cometida sin conocer las normas.

La empresa aclara que solo acepta una apelación por número de teléfono. Por eso, es conveniente revisar la información antes de enviarla y describir el caso con precisión, sin incorporar datos ajenos al problema.

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Contactar al soporte por otras vías o pedir a otra persona que escriba en nombre del titular no acelera el trámite. La revisión se gestiona dentro de la app y la decisión queda asociada al número suspendido.

Cuándo llega la respuesta del soporte de WhatsApp y dónde se consulta

Tras enviar la solicitud, la cuenta pasa al estado de revisión. WhatsApp indica que la mayoría de los casos recibe una resolución en un plazo de hasta 24 horas, aunque ese tiempo puede variar según las circunstancias de cada cuenta.

WhatsApp envía una notificación sobre la revisión de la cuenta. (Foto: WhatsApp)

La plataforma comunica el resultado mediante una notificación. El usuario puede abrir la aplicación para consultar el estado del pedido, donde aparecerá si el análisis continúa en curso o si ya existe una decisión.

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Si WhatsApp restablece el acceso, la pantalla mostrará que la cuenta puede volver a usarse. En ese momento, será necesario verificar otra vez el número para recuperar el ingreso a los chats y comenzar a enviar o recibir mensajes nuevos.

La notificación puede incluir una referencia a los datos de la cuenta y del dispositivo que fueron analizados durante el proceso. El restablecimiento depende de que la empresa determine que la actividad no vulneró sus reglas o que la suspensión se produjo por error.

Qué sucede si no aparece la opción para pedir una revisión en WhatsApp

En algunos bloqueos, la aplicación no muestra el botón para solicitar una apelación. Si ocurre eso, significa que WhatsApp considera definitivo el bloqueo y que no existe una instancia adicional de revisión desde el servicio.

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Es clave utilizar WhatsApp de forma responsable para evitar problemas. (Foto: WhatsApp)

La pantalla puede informar que la actividad de la cuenta no cumple con las condiciones del servicio e incluir la alternativa de registrar otro número telefónico. El número suspendido, sin embargo, no podrá utilizarse para crear una nueva cuenta mientras se mantenga la medida.

Asimismo, no hay empresas, aplicaciones ni personas externas que puedan revertir una suspensión. WhatsApp advierte que solo la plataforma puede bloquear o desbloquear una cuenta, por lo que los servicios que ofrecen recuperar perfiles a cambio de dinero no tienen capacidad para modificar esa decisión.

Ante un bloqueo definitivo, es clave evitar instalar versiones no oficiales de la aplicación o entregar códigos de verificación a terceros. Esas prácticas pueden poner en riesgo la seguridad del número y facilitar el acceso no autorizado a la cuenta.

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