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Susana Giménez participará de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video

Según pudo confirmar Infobae, la conductora será parte de los nuevos capítulos, que vuelven en 2027 con Leonardo Sbaraglia como el expresidente

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Susana Giménez y Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem en la serie de Prime Video
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Susana Giménez participará de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Menem, según pudo confirmar Infobae. Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre su participación.

Leonardo Sbaraglia volverá a ponerse en la piel de Menem y Griselda Siciliani repetirá su papel como Zulema Yoma. Los nuevos capítulos se centrarán en la segunda presidencia del riojano, después de la reelección de 1995.

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La primera temporada se estrenó el 9 de julio de 2025, luego de una disputa judicial que había frenado su lanzamiento. La segunda entrega está prevista para 2027 y también estará disponible en Prime Video.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La diva entrevistó al expresidente en más de una ocasión

La primera temporada de Menem reunió a Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín y Griselda Siciliani

La serie, estrenada en 2025, retrata el ascenso de Carlos Menem a la presidencia en un contexto de crisis y repasa algunos de los hechos que marcaron su gobierno, entre ellos las privatizaciones, la dolarización de la economía y los atentados terroristas.

Leonardo Sbaraglia encabeza el reparto en el papel de Menem, acompañado por Juan Minujín como Olegario Salas y Griselda Siciliani como Zulema Yoma. También forman parte Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.

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La producción de Amazon Studios fue dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde. Con la llegada de una segunda temporada, la ficción sumará recreaciones de figuras y momentos asociados a la vida pública y televisiva del expresidente.

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