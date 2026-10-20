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Murió Antonio Grimau a los 82 años

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento del intérprete, de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Su último gran reconocimiento llegó por su papel en Sandro de América

Betiana Blum y Antonio Grimau
La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de Antonio Grimau, quien acumuló más de seis décadas de trayectoria profesional
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Este martes , la Asociación Argentina de Actores comunicó la muerte de Antonio Grimau, figura de la escena nacional con más de seis décadas de trayectoria. El intérprete, cuyo nombre era Antonio Rebolini, dejó una marca en los escenarios, la pantalla chica y el cine argentino, donde transitó desde los galanes de telenovela hasta personajes de composiciones muy distintas.

Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, expresó la entidad en su despedida. El comunicado también acompañó a familiares, amistades y colegas del actor.

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Grimau nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Fanático hincha de Huracán, a los 16 años se presentó a una convocatoria para un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, de Almagro, y allí inició un camino profesional que atravesó generaciones.

Su formación incluyó el trabajo con Juan Carlos Gené, a quien Grimau reconocía como una referencia central para su vínculo con el oficio. Desde 1970, formó parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

El actor Antonio Rebolini nació en Remedios de Escalada en 1944 e inició su camino profesional a los dieciséis años en el teatro Charles Chaplin
El actor Antonio Rebolini nació en Remedios de Escalada en 1944 e inició su camino profesional a los dieciséis años en el teatro Charles Chaplin

El teatro ocupó un lugar constante en su carrera. Participó en obras como El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor.

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En 1990 protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure. La puesta reunió también a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros en el Teatro San Martín, en una de las experiencias que el actor sumó a su recorrido escénico.

A esa lista se agregaron títulos como Cristales rotos, El acompañamiento, El reñidero, El anatomista, El precio, Segovia (o de la poesía), Darse cuenta, Yepeto, La mandrágora, Guayaquil: una historia de amor, De casas y melancolías, La matanza, Mares de piedra y El corso.

También actuó en Príncipe azul, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Al final del arcoíris, Piel de Judas, Filomena Marturano, El avaro, Hamlet, Danza macabra, Rotos de amor y La ternura. En paralelo, integró elencos de Cándida, Espíritu travieso, La zarza ardiendo, Reconocernos, El hombre perfecto, Masculino singular, Vidas paralelas, Un guapo del 900 y El tiempo y los Conway, dentro del ciclo Teatrísimo a beneficio de la Casa del Teatro.

En el musical, formó parte de Hello, Dolly!, junto a Lucía Galán, con dirección de Arturo Puig. Entre sus últimos trabajos teatrales figuró Vamo’ los pibes, presentada en 2026 en el Multiteatro, donde compartió elenco con Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro bajo dirección de Federico Palazzo.

Fotos Antonio Grimau 231225 - Maximiliano Luna
El trabajo cinematográfico de Antonio Grimau abarcó películas como La Mary, Rolando Rivas, taxista, Caballos salvajes y Angélica.

La televisión amplificó su popularidad desde sus primeros trabajos. Participó en ficciones como El bulín, ¡Arriba juventud!, El exterminador, Rolando Rivas, taxista, Con odio y con amor, Siempre te amaré, Dos a quererse, Tu rebelde ternura, Dulce Anastasia, Renato, Se necesita una ilusión, Trampa para un soñador y Quiero gritar tu nombre.

Su filmografía televisiva incluyó, además, Amar al salvaje, Cuatro hombres para Eva, Extraños y amantes, La cruz de papel, Las vendedoras de Lafayette, Corazones de fuego, Más allá del horizonte, Por siempre mujercitas, Poliladron, Cha Cha Cha, Verdad consecuencia, Para toda la vida, Ricos y famosos, Cabecita y Mi ex.

Durante las décadas siguientes, sumó participaciones en Soy gitano, Padre Coraje, Sin código, Hombres de honor, Se dice amor, Mujeres asesinas, Mujeres de nadie, Todos contra Juan, Vidas robadas, Herencia de amor, Valientes, Herederos de una venganza, Historias de corazón, Solamente vos, Cuentos de identidad y Puerta 7.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en la adultez en Sandro de América, la miniserie dirigida por Adrián Caetano. Por esa actuación recibió el Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

En cine trabajó en películas como La Mary, Rolando Rivas, taxista, El amor infiel, Proceso a la infamia, Los orilleros, Una mariposa en la noche, El hombre de arena, Los corruptores, Tres alegres fugitivos, Caballos salvajes, La maestra normal, Secretos compartidos y Angélica.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. La distinción reconoció una carrera que sostuvo con trabajos en distintos géneros y medios.

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