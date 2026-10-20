El Salvador

Exportaciones de café salvadoreño superaron USD 190 millones en ingresos pese a que el volumen apenas creció un 1%

El precio internacional del grano explica la brecha entre lo enviado y lo facturado. Los datos del Instituto Salvadoreño del Café revelan una dinámica que benefició al sector durante los primeros 11 meses del ciclo

El Instituto Salvadoreño del Café atribuyó el avance acumulado entre octubre y agosto a las cotizaciones internacionales, pues los embarques solo subieron 1,03% y totalizaron 591.086 quintales oro en el período (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)
El Instituto Salvadoreño del Café atribuyó el avance acumulado entre octubre y agosto a las cotizaciones internacionales, pues los embarques solo subieron 1,03% y totalizaron 591.086 quintales oro en el período (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)
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Los ingresos de las exportaciones de café de El Salvador aumentaron pese a que el volumen de los envíos apenas varió. Entre octubre de 2025 y agosto de 2026, el país facturó USD 190,15 millones por las ventas externas del grano, un incremento interanual de 13,76%, según cifras del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), organismo oficial de regulación y promoción del sector, obtenidas por EFE, agencia española de noticias.

El resultado implica una suba cercana a USD 23 millones frente a los USD 167,16 millones que ingresaron durante los mismos 11 meses del ciclo 2024-2025. Las exportaciones avanzaron 1,03% en cantidad, hasta los 591.086 quintales oro.

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La diferencia entre la evolución de los ingresos y la de los embarques refleja el efecto de los precios internacionales sobre la facturación del sector. El café constituye el principal producto agrícola de exportación de El Salvador y la mejora de las cotizaciones permitió elevar el valor de las ventas externas aun con un crecimiento acotado en el volumen.

“El volumen de exportaciones presenta un alza del 1,03% en comparación con el mismo período del ejercicio 2024-2025. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 13,76%”, indicó el ISC en su reporte sobre el ciclo 2025-2026.

El café oro aportó más de USD 184 millones

El café oro, grano al que se le retiraron las capas que lo cubren y que está listo para el tostado, explicó casi la totalidad de los ingresos de exportación registrados hasta agosto.

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La recolección de 2025-2026 sumó 963.650 quintales oro-uva, un 12,2% más que el ejercicio previo, aunque permaneció por debajo de los 1,73 millones registrados antes del impacto de la roya. (Cortesía: Café de El Salvador)
La recolección de 2025-2026 sumó 963.650 quintales oro-uva, un 12,2% más que el ejercicio previo, aunque permaneció por debajo de los 1,73 millones registrados antes del impacto de la roya. (Cortesía: Café de El Salvador)

Las ventas externas de ese producto representaron USD 184,29 millones, mientras que el café soluble dejó USD 3,65 millones y el café tostado generó USD 2,20 millones.

La información corresponde a los primeros 11 meses del ciclo cafetalero, que se extiende desde octubre hasta septiembre del año siguiente. El año comercial 2025-2026 concluyó el 30 de septiembre, por lo que resta incorporar la información definitiva de ese mes para cerrar la estadística del período.

El ISC había señalado que la ausencia del dato de septiembre no debía modificar de manera relevante el resultado de la producción, ya que la mayor parte de la recolección se concentra entre diciembre y marzo.

La cosecha alcanzó su mayor nivel desde 2012-2013

El aumento de las exportaciones coincidió con una recuperación de la producción nacional. La cosecha 2025-2026 alcanzó 963.650 quintales oro-uva, una suba de 12,2% frente a los 858.542 quintales del ejercicio anterior.

El café oro-uva es el fruto maduro recién cortado, antes de que pase por el despulpado, el secado y los procesos necesarios para convertirse en café oro. De los 963.650 quintales recolectados, el país había exportado 591.086 quintales oro hasta agosto.

La cifra situó a la caficultura salvadoreña en su mayor nivel desde la cosecha 2012-2013, cuando se registraron 1,73 millones de quintales. El volumen actual, sin embargo, todavía se mantiene lejos de los niveles previos a la expansión de la roya.

La enfermedad, causada por un hongo que afecta las hojas de los cafetos y reduce su capacidad productiva, golpeó las plantaciones salvadoreñas a partir de 2012. En el ciclo 2013-2014, la producción cayó a 700.025 quintales, una contracción de 59,5% en un año.

Desde entonces, el sector tuvo recuperaciones parciales. El ISC registró 925.160 quintales en 2014-2015, 905.425 en 2017-2018 y 922.040 en 2021-2022. La cosecha más reciente superó esos registros, aunque quedó por debajo de los niveles alcanzados antes de la crisis fitosanitaria.

Norteamérica concentró el 64,6% de los envíos salvadoreños

Yohalmo Díaz es un caficultor de la zona de Juayúa, quien desde 1991, se dedica a la administración y producción de café en el occidente de El Salvador, en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Europa recibió el 17,1% de los despachos durante los primeros 11 meses del período comercial, seguida por Asia, con 5,2%, y Oriente Medio, con 3,7%, según el organismo regulador del sector. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Norteamérica fue el principal destino regional del café de El Salvador durante el ciclo 2025-2026. La región compró el 64,6% del volumen enviado al exterior hasta agosto.

Europa recibió el 17,1% de las exportaciones, Asia concentró el 5,2% y Oriente Medio representó el 3,7%, según el reporte del ISC. El porcentaje restante se distribuyó entre otros mercados.

En la memoria previa del ISC, correspondiente a los datos disponibles al cierre del ciclo anterior, Estados Unidos se mantenía como el principal comprador individual. El mercado estadounidense recibió 299.464 quintales, equivalentes al 49,4% de los 605.880 quintales exportados en ese registro.

Bélgica ocupó el segundo lugar, con 70.796 quintales, seguida por Canadá, con 31.055; Italia, con 26.772; y Alemania, con 26.132. Japón, Arabia Saudita, Reino Unido y Australia también figuraron entre los destinos con mayores adquisiciones.

Los precios sostuvieron el avance de la facturación

El ciclo 2024-2025 ya había cerrado con un aumento de 31,28% en los ingresos de exportación, que sumaron USD 175,04 millones. Esa expansión se produjo con un crecimiento menor de los envíos en cantidad y estuvo vinculada al mejor precio promedio obtenido por los productores y exportadores.

En ese período, el valor medio de los embarques llegó a USD 288,91 por quintal, frente a USD 228,83 del ejercicio 2023-2024. El aumento de las cotizaciones compensó las caídas de volumen que se registraron en algunos meses de la temporada anterior.

El comportamiento también fue diferente según la clase de producto y el tipo de lote. En las cifras acumuladas hasta febrero de 2026, los microlotes de café oro alcanzaron un precio promedio de USD 34,77 por kilogramo. Los nanolotes promediaron USD 14,07 por kilogramo y los demás lotes, USD 7,26.

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