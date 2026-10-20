Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

Francesco Totti habló de la relación que mantiene con sus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una intervención marcada por las emociones, Francesco Totti pidió recuperar la relación que tenía con sus hijos y habló de las consecuencias personales que dejó su separación de Ilary Blasi. El ex capitán de la Roma presentó su autobiografía, “Oltre”, en el Teatro Brancaccio de Roma, ante familiares, amigos y aficionados del club.

Sus hijos, Cristian, Chanel e Isabel, ocuparon la primera fila junto a Noemi Bocchi. Desde el escenario, Totti se dirigió a ellos con un mensaje en el que combinó reclamos, autocrítica y el deseo de restablecer la convivencia familiar.

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“Soy su padre, y un padre merece respeto. No saben, o fingen no saber, el amor y el respeto que les doy. Al mismo tiempo, me gustaría que ellos me mostraran ese mismo respeto”, afirmó.

El ex futbolista sostuvo que la ruptura de la relación con Blasi afectó el vínculo con sus hijos. “No he hecho nada malo. He sido crucificado, quizás con razón, en lo que respecta a la separación, y mi relación con ellos no es precisamente idílica, pero espero que, a medida que crezcan, lleguen a comprender dónde reside la verdad”, expresó.

Totti habló de la relación con sus hijos (@francescototti)

Totti reconoció la existencia de conflictos y distancias que no logró procesar. “Ha habido roces, conflictos y momentos de distanciamiento; cosas que, en realidad, nunca acepté, aunque fingiera hacerlo. Tengo corazón, mente y capacidad para amar”, señaló. El ex delantero también vinculó su experiencia como padre con la relación que tuvo con Enzo Totti. “Sé que me adoran, porque a veces veo en ellos las mismas actitudes que yo tenía con mi propio padre. No siempre expresaba lo que pensaba, pero eso me causaba dolor; y, de hecho, fui el primero en cometer errores en mi propia relación con mi padre”.

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“Lo importante es volver a como éramos antes. Quiero eso porque soy un padre que ha transmitido valores y enseñanzas. Quiero dedicarme más a ellos y ellos también necesitan dedicarme un poco más de tiempo, para volver a ser una familia como antes. Han pasado tantas cosas que ya no podemos retroceder. Debemos comprender que la vida nos depara muchas otras cosas maravillosas, y que es más fácil para mí disfrutarlas con ellos”, sentenció el ex capitán de la azurra.

Durante la presentación a la que también asistió la histórica revista semanal italiana Oggi, Totti tuvo palabras sobre la relación que mantiene con Noemi Bocchi y de su papel en una etapa posterior a la separación. “No la busqué a propósito. Pasaron cosas que me hicieron pensar y preguntarme por qué sucedían en ese momento. Nos cruzamos muchas veces por casualidad”, relató en declaraciones recogidas por el medio en cuestión.

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El ex futbolista aseguró que encontró apoyo en su pareja. “Estoy contento con lo que hice; encontré a Noemi, que es hermosa y muy talentosa. Se mostró dispuesta a todo. Es una cómplice y tiene valores. Tenemos mucho en común. Gracias a ella, fue más fácil seguir adelante”.

“Sabemos lo que sentimos el uno por el otro y que tenemos un largo camino por delante”, agregó.

Totti junto a su hijo Cristian (imagen del Instagram de Cristian Totti)

Francesco Totti e Ilary Blasi anunciaron oficialmente su separación en julio de 2022, poniendo fin a una emblemática historia de amor de 20 años y tres hijos en común (Cristian, Chanel e Isabel). A través de comunicados individuales emitidos por la agencia ANSA, ambos pidieron resguardar la privacidad familiar. No obstante, lo que inicialmente se perfilaba como un proceso reservado derivó rápidamente en un cruce mediático de acusaciones de infidelidades. Totti reveló posteriormente que la crisis matrimonial se agudizó en un período personal muy doloroso marcado por su retiro del fútbol, el fallecimiento de su padre por Covid-19 y su propio contagio severo, momentos en los que acusó una falta de acompañamiento de su esposa.

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El conflicto sumó tensión cuando se hicieron públicos los reproches cruzados sobre terceras personas. El exfutbolista de la Roma declaró haber revisado el teléfono móvil de Blasi en septiembre de 2021, donde descubrió evidencias de un tercero que actuaba como intermediario. Tras caer en una etapa de depresión e insomnio, Totti formalizó su vínculo sentimental con Noemi Bocchi. Por su parte, la presentadora televisiva expuso su versión de los hechos en el documental Única, donde reveló detalles explosivos, como la contratación de un detective privado que localizó el vehículo de Totti en la residencia de Bocchi, exponiendo que el exjugador inicialmente negó la relación frente a ella y sus hijos.

La disputa legal no solo abarcó un importante patrimonio y una lujosa villa, sino que escaló a situaciones insólitas en el Tribunal de Roma. Entre los reclamos más ventilados figuró la sustracción de una valiosa colección de relojes Rolex por parte de Blasi, así como el contraataque de Totti al retener bolsos y zapatos de diseñador pertenecientes a su ex esposa. Con el paso del tiempo, el histórico capitán reconstruyó su estabilidad cotidiana al lado de Bocchi, expresando en entrevistas su voluntad de disfrutar de un día a pie con mayor tranquilidad para sus afectos.

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