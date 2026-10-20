Ucrania denuncia ante la ONU el traslado de más de 1,000 cubanos en el ejército ruso y exige frenar su reclutamiento

Un trabajador cubano examina un contrato de empleo cuyas cláusulas se transforman en alambres de púas y un frente de guerra nevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reclutamiento de ciudadanos cubanos para incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia ha tomado relevancia en la agenda diplomática e internacional.

El Representante Permanente Adjunto de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volodymyr Pavlichenko, solicitó el día de ayer, 19 de octubre, detener la captación de ciudadanos cubanos por parte de Rusia y exigir la liberación inmediata de quienes permanecen retenidos ilegalmente en el servicio militar ruso.

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Durante un foro sobre derechos humanos celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, Pavlichenko confirmó que los servicios de inteligencia ucranianos han verificado, mediante registros de nombres y datos personales, el traslado de entre 1,028 y 1,038 ciudadanos cubanos que suscribieron contratos militares entre 2023 y 2025.

Sin embargo, el diplomático enfatizó que estas cifras oficiales son solo una muestra del problema y que la cifra real de reclutados por Moscú podría situarse entre los 10,000 y 20,000 combatientes de más de 40 países.

Las investigaciones realizadas por servicios de inteligencia y organismos independientes señalan que la red de captación opera principalmente mediante ofertas laborales engañosas.

Una mirada crítica sobre la participación de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania, que plantea preocupaciones por la explotación y los abusos contra los derechos humanos.

A miles de jóvenes desempleados, obreros o trabajadores del sector agrícola golpeados por la profunda crisis económica que atraviesa la isla se les prometieron empleos civiles en áreas como la construcción, la remodelación o los servicios en Rusia, acompañados de sueldos de entre $2.000 y $2.500 dólares mensuales, cifra que equivale a años de trabajo bajo los salarios promedio de Cuba.

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Sin embargo, al llegar a territorio ruso, muchos son obligados a firmar contratos militares redactados únicamente en idioma ruso que los destinan de inmediato al frente de batalla como combatientes mercenarios.

Mercenarios cubanos en Rusia: captación, engaño y el rol del régimen cubano

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha negado cualquier participación estatal en estas operaciones y afirma haber desmantelado redes de trata imponiendo condenas por mercenarismo de entre 5 y 14 años de cárcel, analistas internacionales e informes de inteligencia señalan directamente la complicidad del régimen cubano.

Se argumenta que el estricto control social, migratorio y policial ejercido por el régimen en la isla hace inviable la salida masiva y acelerada de miles de reclutas sin el consentimiento o la facilitación de las autoridades de La Habana.

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El destino en el frente ucraniano es letal: informes especializados estiman que la tasa de supervivencia promedio de estos combatientes una vez desplegados oscila entre los 140 y 150 días, registrándose casos donde caen en combate tras apenas una semana de haber llegado a las zonas de conflicto.

Una mano con uniforme militar sostiene dinero sobre documentos mientras un hilo enlaza a varios trabajadores bajo el emblema de la Organización de las Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la fecha medios locales han confirmado decenas de bajas mortales (entre 38 y 40 fallecimientos verificado). Infobae han intentado contactar de manera reiterada a familias de los jóvenes reclutados en Cuba para conocer de primera mano las denuncias sobre los engaños tras las ofertas de trabajo en Rusia.

No obstante, hasta el momento, ninguna de las familias consultadas ha accedido a brindar declaraciones ni testimonios formales, debido al temor imperante a las represalias que el régimen cubano podría ejercer contra ellas en la isla o el riesgo que esto implicaría para la seguridad de sus allegados atrapados en el conflicto.

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La presión en organismos internacionales continúa aumentando para que se investiguen estas redes bajo el marco del delito de trata de personas a gran escala y se garantice el retorno de las víctimas a sus países de origen.