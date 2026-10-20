Un BTS de paseo por Buenos Aires: perfil bajo, gastronomía típica y la sorpresa de sus fans

Namjoon de BTS en Argentina

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El ARMY argentino vive horas de emoción y expectativa a pocas horas de la llegada de BTS al país. La reconocida banda surcoreana se prepara para reencontrarse con sus fanáticos en el marco del BTS World Tour “ARIRANG”, que tendrá tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. En medio de la ansiedad por volver a verlos sobre un escenario, Kim Nam-joon, conocido artísticamente como RM, fue visto disfrutando de una experiencia típica de Buenos Aires.

Según pudo saber Teleshow, Nam-joon, conocido artísticamente como RM, llegó antes que sus compañeros al hotel donde se aloja la banda. Mientras el resto del grupo salió a recorrer distintos puntos de la ciudad, el cantante descansó durante algunas horas y luego decidió salir a comer. El destino elegido fue a una reconocida parrilla ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde permaneció hasta pasada la una de la madrugada, acompañado por una persona de su equipo.

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Las imágenes registradas durante la salida mostraron al artista en el exterior del restaurante, rodeado por transeúntes y acompañado por uno de los integrantes de su entorno. La presencia de RM no pasó inadvertida entre quienes se encontraban en el lugar, aunque el músico pudo disfrutar de la cena antes de continuar con los preparativos para los recitales que BTS ofrecerá en los próximos días.

El artista esperando a las afueras del reconocido local gastronómico (RSFotos)

El arribo de los integrantes de la banda también estuvo acompañado por un operativo especial. Desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los movimientos del grupo estuvieron organizados mediante traslados individuales en siete camionetas. Además, se desplegó custodia policial tanto en el recorrido como en la salida vinculada con la cena de Nam-joon. El dispositivo reflejó el nivel de expectativa que existe alrededor de las presentaciones, cuyas entradas se agotaron con anticipación.

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Los conciertos están programados para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, todos a las 20. La primera fecha fue incorporada después de la demanda que generaron los shows anunciados originalmente para el 23 y el 24. De esta manera, el recital del miércoles se convertirá en la primera presentación de BTS en la Argentina dentro de esta nueva etapa de la banda.

De bajo perfil y ropa oscura, Nam-joon permaneció alejado de la atención pública mientras esperaba para ingresar

El BTS World Tour “ARIRANG” reúne nuevamente a sus siete integrantes después de un período marcado por sus proyectos individuales y por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vuelven a compartir escenario en una gira internacional que contempla más de 80 conciertos distribuidos en 34 regiones.

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El recorrido comenzó con una expectativa particular entre sus seguidores, que aguardaban el reencuentro del grupo después de los distintos caminos que tomaron sus integrantes durante los últimos años. La llegada a la Argentina ocupa un lugar destacado dentro de ese itinerario, no solo por tratarse de la primera visita de BTS al país en el marco de esta gira, sino también por la respuesta que tuvo el público local desde el anuncio de las fechas.

Uno de los acompañantes del integrante de BTS

RM alejándose del restaurante luego de disfrutar de la cena

Después de los shows en La Plata, la gira continuará en Brasil. El próximo destino será San Pablo, donde BTS tiene previsto presentarse el 30 de octubre. El paso por Sudamérica incluirá además una propuesta especial para quienes no puedan asistir personalmente a los estadios.

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El concierto del sábado 24 de octubre será transmitido en vivo en cines de distintos países de Sudamérica. La iniciativa fue organizada por HYBE, la empresa que representa a la banda, que seleccionó únicamente dos presentaciones de la región para formar parte de esta emisión especial: la de la Argentina y la de Brasil.

El artista optó por realizar una salida en solitario en la previa de sus tres shows en el país (RSFotos)

La transmisión permitirá seguir el recital desde las salas cinematográficas, mientras miles de seguidores se preparan para vivir los shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona. En el caso de la Argentina, la expectativa se refleja tanto en el movimiento del ARMY como en el operativo dispuesto para el traslado y la permanencia de los integrantes del grupo.

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La salida de RM para disfrutar de la gastronomía local se produjo en ese contexto de espera. Antes de reencontrarse con sus compañeros y comenzar la agenda vinculada con los conciertos, el cantante tuvo la posibilidad de recorrer parte de Buenos Aires y probar una de las comidas más asociadas con la tradición nacional. La cena en Palermo se convirtió así en una de las primeras postales de la llegada de BTS al país.

Mientras el público aguarda el inicio de los recitales, los integrantes de la banda permanecen instalados en Buenos Aires con distintos movimientos organizados por su equipo. La presencia anticipada de RM y su visita a la parrilla porteña sumaron un capítulo inesperado a la previa de los conciertos, que comenzarán este miércoles en La Plata.

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Crédito: RSFotos.