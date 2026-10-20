Costa Rica

Las autoridades realizan diez allanamientos en Costa Rica y detienen a diez sospechosos por legitimación de capitales

El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Cartago desmantelaron una presunta organización que habría recaudado hasta ₡50 millones (USD 110,235.75) al mes, mediante créditos informales. Los investigadores también analizan amenazas con armas y ataques a viviendas como método de cobro.

El operativo denominado Caso Laden dejó 10 personas detenidas a cargo del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía./ (CR Hoy)
El operativo denominado Caso Laden dejó 10 personas detenidas a cargo del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía./ (CR Hoy)
Guardar

Las autoridades de Costa Rica han realizado 10 allanamientos la madrugada de este martes contra una presunta organización investigada por legitimación de capitales, préstamos gota a gota y extorsiones cobratorias, un grupo que habría generado entre ₡40 millones (USD 88,188.60) y ₡50 millones (USD 110,235.75) mensuales mediante créditos informales, según informó CR Hoy.

La operación, denominada Caso Laden, estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Cartago. Hasta el momento, las autoridades reportan 10 personas detenidas, en el marco de una pesquisa que comenzó hace varios meses por un presunto caso de narcotráfico local.

PUBLICIDAD

Las diligencias se han concentraron en distintos cantones de la provincia de Cartago y tienen como objetivo detener a los sospechosos, incautar dispositivos electrónicos y reunir otros elementos para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la estructura.

La policía judicial allanó una propiedad en Santiago de Paraíso atribuida al supuesto cabecilla del grupo, de apellidos Prieto Medina./ (CR Hoy)
La policía judicial allanó una propiedad en Santiago de Paraíso atribuida al supuesto cabecilla del grupo, de apellidos Prieto Medina./ (CR Hoy)

Según publica CR Hoy, el grupo utilizaba el nombre comercial “Préstamos Laden” y se presentaba en redes sociales como una alternativa para ofrecer créditos conocidos como gota a gota.

La investigación apunta a que esa actividad permitió a la organización obtener ingresos que oscilan entre los ₡40 millones y los ₡50 millones al mes.

Uno de los procedimientos ha tenido lugar en una propiedad situada en Santiago de Paraíso, donde reside el supuesto líder de la organización, un hombre de apellidos Prieto Medina.

PUBLICIDAD

Los investigadores buscaban localizar al sospechoso y decomisar equipos electrónicos que podrían contener información de interés para el expediente.

Otra intervención se ha realizado en una vivienda de grandes dimensiones ubicada en el centro de Birrisito. De acuerdo con la información publicada por CR Hoy, en ese inmueble residiría otro integrante de alto rango dentro de la presunta estructura criminal.

El Servicio Especial de Respuesta Táctica y la Sección de Legitimación de Capitales apoyaron las intervenciones en distintos cantones./ (CR Hoy)
El Servicio Especial de Respuesta Táctica y la Sección de Legitimación de Capitales apoyaron las intervenciones en distintos cantones./ (CR Hoy)

Para cubrir los 10 puntos, la policía judicial ha contado con el respaldo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y de otras oficinas del OIJ de San José. La Sección de Legitimación de Capitales también participa en la operación y elaborará los informes vinculados con los movimientos financieros que se investigan.

Sospechan que las cobranzas incluían amenazas y violencia

La causa avanzó más allá de la sospecha inicial de narcotráfico. Durante las pesquisas, los agentes detectaron presuntos movimientos financieros irregulares y otras conductas delictivas relacionadas con los préstamos informales.

Los investigadores sospechan que los integrantes de la organización amenazaban con armas de fuego a personas que habían adquirido los créditos para exigir el pago de las deudas. También analizan denuncias sobre ataques contra las viviendas de las víctimas como método de presión.

La investigación penal comenzó meses atrás a partir de sospechas por narcotráfico local en la provincia de Cartago./ (CR Hoy)
La investigación penal comenzó meses atrás a partir de sospechas por narcotráfico local en la provincia de Cartago./ (CR Hoy)

La Fiscalía y el OIJ procuran establecer cómo ha funcionado la estructura, cuál ha sido el destino de las ganancias y si ha existido un crecimiento patrimonial que no pudiera justificarse con actividades lícitas.

La investigación se centra además en la posible legitimación de capitales a partir de los ingresos obtenidos por los préstamos y las extorsiones.

Los allanamientos continúan la mañana de este martes y las autoridades no descartan que el expediente incorpore nuevos delitos. Entre las hipótesis bajo análisis figuran eventuales vínculos con narcotráfico y homicidios, a raíz de hechos conocidos que, según la investigación, podrían involucrar a miembros de la organización.

El resultado de los allanamientos permitirá determinar la situación procesal de los detenidos y definir si se solicitarán medidas cautelares. La causa continúa abierta mientras los investigadores revisan los materiales secuestrados en las propiedades intervenidas.

Temas Relacionados

CartagoLavado de dineroGota a gotaCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica declara alerta verde en todo el territorio nacional por fuertes lluvias: más de 100 inundaciones y 50 viviendas afectadas

La Comisión Nacional de Emergencias advirtió que algunos suelos presentan una saturación de hasta el 100 % y que las precipitaciones podrían alcanzar los 90 milímetros en períodos cortos. Las autoridades mantienen la atención de familias damnificadas en Heredia, Escazú y Golfito.

Costa Rica declara alerta verde en todo el territorio nacional por fuertes lluvias: más de 100 inundaciones y 50 viviendas afectadas

Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Una joven de 22 años es buscada por las autoridades tras el homicidio de Marc Walter Fleming en un exclusivo condominio de Guanacaste. Otra mujer fue detenida por presuntamente ayudarla a escapar y utilizar las tarjetas bancarias de la víctima

Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Carlo Díaz es reelegido por unanimidad como fiscal general de Costa Rica y permanecerá en el cargo hasta 2030

La Corte Suprema de Justicia respaldó su continuidad con el voto favorable de 21 magistrados, en medio de cuestionamientos al proceso de elección y tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno. El funcionario cumplirá un segundo y último período de cuatro años.

Carlo Díaz es reelegido por unanimidad como fiscal general de Costa Rica y permanecerá en el cargo hasta 2030

El cáncer de mama también afecta a hombres: 70 pacientes murieron en Costa Rica en cinco años

Los registros oficiales contabilizan 8,237 fallecimientos por tumores mamarios en cinco años, entre hombre y mujeres, con 14 decesos masculinos anuales en promedio

El cáncer de mama también afecta a hombres: 70 pacientes murieron en Costa Rica en cinco años

“Yo tenía miedo de morirme”: la historia de Yorleny Álvarez y el cáncer que atravesó a su familia en Costa Rica

El diagnóstico de Yorleny Álvarez se produjo después de que cuatro de sus hermanos murieran por distintos tumores. Su testimonio se suma al de otras tres mujeres que relataron sus controles médicos, tratamientos y el seguimiento posterior al cáncer de mama

“Yo tenía miedo de morirme”: la historia de Yorleny Álvarez y el cáncer que atravesó a su familia en Costa Rica

TECNO

La APK de XUPER TV puede acceder a fotos, documentos y otras apps instaladas en tu celular

La APK de XUPER TV puede acceder a fotos, documentos y otras apps instaladas en tu celular

Apple anunció nuevo evento el 28 de octubre: podría llegar el MacBook Pro táctil

Apple explica por qué Safari ya no dejará que las empresas rastreen a usuarios a través del email

Gemini cambia sus herramientas: qué pasará con Gems, Skills y las tareas automáticas desde de noviembre

Guía de Dragon Ball Super Beerus: cuántos episodios tendrá y dónde verlos completos

ENTRETENIMIENTO

La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla

La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

“Descubro constantemente cosas nuevas sobre ella en cada guion”: Chandra Wilson se refirió a su personaje en Grey’s Anatomy

Michael Douglas asegura que le pidió a Marvel que matase a su personaje en ‘Ant-Man’ pero que el estudio no le dejó: “Quería algo serio con muchos efectos especiales”

La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia

MUNDO

Ataques hutíes en Yemen: Reino Unido desplegará aviones de combate para colaborar con Arabia Saudita

Ataques hutíes en Yemen: Reino Unido desplegará aviones de combate para colaborar con Arabia Saudita

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos petroleros chocaron con minas y se incendiaron al sur de Ormuz

El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio

Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras los reclamos de Ucrania sobre el apoyo militar de Estados Unidos

Descubrieron arañas marinas gigantes que emiten luz azul en las profundidades de Australia