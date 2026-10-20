Las autoridades realizan diez allanamientos en Costa Rica y detienen a diez sospechosos por legitimación de capitales

El operativo denominado Caso Laden dejó 10 personas detenidas a cargo del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía./ (CR Hoy)

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Las autoridades de Costa Rica han realizado 10 allanamientos la madrugada de este martes contra una presunta organización investigada por legitimación de capitales, préstamos gota a gota y extorsiones cobratorias, un grupo que habría generado entre ₡40 millones (USD 88,188.60) y ₡50 millones (USD 110,235.75) mensuales mediante créditos informales, según informó CR Hoy.

La operación, denominada Caso Laden, estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Cartago. Hasta el momento, las autoridades reportan 10 personas detenidas, en el marco de una pesquisa que comenzó hace varios meses por un presunto caso de narcotráfico local.

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Las diligencias se han concentraron en distintos cantones de la provincia de Cartago y tienen como objetivo detener a los sospechosos, incautar dispositivos electrónicos y reunir otros elementos para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la estructura.

La policía judicial allanó una propiedad en Santiago de Paraíso atribuida al supuesto cabecilla del grupo, de apellidos Prieto Medina./ (CR Hoy)

Según publica CR Hoy, el grupo utilizaba el nombre comercial “Préstamos Laden” y se presentaba en redes sociales como una alternativa para ofrecer créditos conocidos como gota a gota.

La investigación apunta a que esa actividad permitió a la organización obtener ingresos que oscilan entre los ₡40 millones y los ₡50 millones al mes.

Uno de los procedimientos ha tenido lugar en una propiedad situada en Santiago de Paraíso, donde reside el supuesto líder de la organización, un hombre de apellidos Prieto Medina.

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Los investigadores buscaban localizar al sospechoso y decomisar equipos electrónicos que podrían contener información de interés para el expediente.

Otra intervención se ha realizado en una vivienda de grandes dimensiones ubicada en el centro de Birrisito. De acuerdo con la información publicada por CR Hoy, en ese inmueble residiría otro integrante de alto rango dentro de la presunta estructura criminal.

El Servicio Especial de Respuesta Táctica y la Sección de Legitimación de Capitales apoyaron las intervenciones en distintos cantones./ (CR Hoy)

Para cubrir los 10 puntos, la policía judicial ha contado con el respaldo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y de otras oficinas del OIJ de San José. La Sección de Legitimación de Capitales también participa en la operación y elaborará los informes vinculados con los movimientos financieros que se investigan.

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Sospechan que las cobranzas incluían amenazas y violencia

La causa avanzó más allá de la sospecha inicial de narcotráfico. Durante las pesquisas, los agentes detectaron presuntos movimientos financieros irregulares y otras conductas delictivas relacionadas con los préstamos informales.

Los investigadores sospechan que los integrantes de la organización amenazaban con armas de fuego a personas que habían adquirido los créditos para exigir el pago de las deudas. También analizan denuncias sobre ataques contra las viviendas de las víctimas como método de presión.

La investigación penal comenzó meses atrás a partir de sospechas por narcotráfico local en la provincia de Cartago./ (CR Hoy)

La Fiscalía y el OIJ procuran establecer cómo ha funcionado la estructura, cuál ha sido el destino de las ganancias y si ha existido un crecimiento patrimonial que no pudiera justificarse con actividades lícitas.

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La investigación se centra además en la posible legitimación de capitales a partir de los ingresos obtenidos por los préstamos y las extorsiones.

Los allanamientos continúan la mañana de este martes y las autoridades no descartan que el expediente incorpore nuevos delitos. Entre las hipótesis bajo análisis figuran eventuales vínculos con narcotráfico y homicidios, a raíz de hechos conocidos que, según la investigación, podrían involucrar a miembros de la organización.

El resultado de los allanamientos permitirá determinar la situación procesal de los detenidos y definir si se solicitarán medidas cautelares. La causa continúa abierta mientras los investigadores revisan los materiales secuestrados en las propiedades intervenidas.

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