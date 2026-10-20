Economía

La Justicia busca interesados en adquirir Pandanés tras rechazar el pedido de quiebra: qué se exige

La convocatoria se produce luego del cierre de los 25 locales de la cadena de panaderías y el despido de unos 150 empleados

Fachada de un local con cartel de Pandanés, ventanales de vidrio iluminados, acera con cordón amarillo y cartel de la calle Aráoz
El registro permanecerá abierto durante cinco días
Guardar

La Justicia abrió un registro para recibir interesados en adquirir las participaciones societarias de Pan Danés SRL, la empresa detrás de la cadena de panaderías Pandanés, en el marco de su concurso preventivo. La medida apunta a que acreedores, una eventual cooperativa conformada por los trabajadores y otros terceros puedan presentar propuestas para alcanzar un acuerdo que permita resolver la situación concursal de la compañía.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick. El procedimiento se encuadra en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que contempla un mecanismo para que interesados puedan formular propuestas de acuerdo preventivo y eventualmente adquirir las cuotas representativas del capital social de la firma.

PUBLICIDAD

La medida se produce luego de que la firma cerrara 25 locales, despidiera a 150 empleados y solicitara su propia quiebra, un pedido que fue rechazado por la Justicia. A partir de esa decisión, el proceso continuó bajo el régimen de concurso preventivo.

El registro permanecerá abierto durante cinco días. Quienes quieran participar deberán inscribirse mediante una presentación digital en el expediente judicial y acreditar el depósito de $200.000 en la cuenta de la causa, monto previsto para afrontar los gastos de publicación de los avisos. La suma podría ajustarse una vez determinado el costo definitivo de esa publicidad.

PUBLICIDAD

Una de las sucursales cerradas de Pan Danés en pleno Belgrano.
Quienes quieran participar deberán inscribirse mediante una presentación digital en el expediente judicial y acreditar el depósito de $200.000 en la cuenta de la causa (Infobae)

El juzgado aclaró que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para formalizar la inscripción. Además, indicó que el cronograma para la audiencia informativa y los demás plazos del procedimiento se establecerán eventualmente si se presentan interesados.

El nuevo registro abre una instancia para que acreedores, trabajadores organizados en una cooperativa u otros terceros evalúen la posibilidad de presentar una propuesta para la continuidad de la compañía mediante el mecanismo previsto en la legislación concursal.

Los motivos del pedido de quiebra

La situación de Pandanés se agravó por una combinación de factores que afectaron la sustentabilidad del negocio: el fuerte retroceso de las ventas, el encarecimiento de los costos operativos y una estructura que quedó sobredimensionada después de la expansión de la cadena.

Según lo informado por la empresa, el volumen de ventas llegó a ubicarse más de 50% por debajo de sus niveles históricos, un deterioro que complicó el funcionamiento de sus locales y profundizó los problemas financieros.

Frente a ese escenario, la compañía solicitó su propia quiebra, con el objetivo de encauzar judicialmente su situación económica y financiera.

La empresa había ingresado al concurso preventivo para intentar reestructurar deudas que rondaban los $1.200 millones y sostener la continuidad del negocio. Sin embargo, las medidas implementadas para revertir la situación —entre ellas, la reducción de gastos, la renegociación de alquileres, los cambios de proveedores y la reorganización de las operaciones— no alcanzaron para compensar el deterioro de los ingresos.

Pandanés cerró todos sus locales y despidió a 150 trabajadores.
La empresa había ingresado al concurso preventivo para intentar reestructurar deudas que rondaban los $1.200 millones y sostener la continuidad del negocio (Infobae)

La compañía sostuvo que el retroceso de la demanda, sumado al peso de los costos fijos y las dificultades para obtener financiamiento, terminó por profundizar sus problemas de liquidez.

El impacto también se trasladó a los trabajadores. De acuerdo con los reclamos difundidos tras el cierre, los alrededor de 150 empleados fueron notificados de sus desvinculaciones mediante mensajes de WhatsApp durante la madrugada, pero todavía no habían recibido los telegramas formales de despido.

Además, denunciaron que no podían ingresar a los establecimientos para recuperar sus pertenencias, ya que las cerraduras habían sido cambiadas, y señalaron que los responsables de la empresa no respondían sus llamados ni mensajes.

A la incertidumbre por la pérdida de los puestos de trabajo se sumaron las dificultades para cobrar las indemnizaciones. Desde la Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal (UPPA) indicaron que la parte empresaria no se presentó a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo porteña y que, ante la falta de respuestas, los trabajadores debían evaluar reclamos individuales para intentar cobrar lo que les correspondía.

En paralelo, la sindicatura advirtió que la firma no había acreditado el pago de aportes y contribuciones vinculados con la obra social, la ART y el seguro de vida del personal entre marzo y julio de 2026.

Temas Relacionados

Pandanésquiebraconcurso preventivodespidosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una búsqueda de 40 puestos de trabajo generó más de 10 cuadras de fila en Ezeiza

Cabaña Santa Marta convocó entrevistas para una nueva sucursal y ofreció formularios en papel para quienes no pudieron completar la inscripción digital

Una búsqueda de 40 puestos de trabajo generó más de 10 cuadras de fila en Ezeiza

Uno de los economistas más escuchados por Milei explicó por qué Argentina crece poco: “Demasiadas divisas”

Ricardo Arriazu señaló que con cosecha récord, boom de hidrocarburos y auge minero, el país tiene todo para despegar, pero la política monetaria lo frena. Habló en el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina

Uno de los economistas más escuchados por Milei explicó por qué Argentina crece poco: “Demasiadas divisas”

Por qué no baja el riesgo país: las cuatro razones que explican la desconfianza de los mercados, según un economista

Gabriel Caamaño analizó las dudas sobre el escenario electoral, la recuperación económica, los vencimientos de deuda y el futuro del respaldo financiero de Estados Unidos

Por qué no baja el riesgo país: las cuatro razones que explican la desconfianza de los mercados, según un economista

Cuánto cuesta criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires

El cálculo contempla tanto los bienes y servicios necesarios para su manutención como el valor económico del tiempo destinado a los cuidados

Cuánto cuesta criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires

El titular de ARBA reclamó que Caputo no autoriza créditos para obras contra las inundaciones: “Discrimina a la provincia”

Cristian Girard aseguró que el gobierno bonaerense consiguió financiamiento internacional para hacer obras en el río Salado que no se concreta porque falta la aprobación de Nación. El ministro de Economía “ni siquiera responde”, aseguró

El titular de ARBA reclamó que Caputo no autoriza créditos para obras contra las inundaciones: “Discrimina a la provincia”

DEPORTES

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

TELESHOW

Con profundo dolor, amigos y colegas despiden a Antonio Grimau: “Siempre en mi corazón”

Con profundo dolor, amigos y colegas despiden a Antonio Grimau: “Siempre en mi corazón”

La inesperada confesión de Florencia Raggi: “Me parecía que con Nico no iba a funcionar”

Susana Giménez participará de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video

La última entrevista de Antonio Grimau con Infobae: confesiones de un hombre apasionado por el teatro

Murió Antonio Grimau a los 82 años

INFOBAE AMÉRICA

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

No somos los únicos: el poema de Pablo Neruda para celebrar al sol

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica