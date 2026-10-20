Tecno

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 20 de octubre <br>

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda digital #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas distintas.

PUBLICIDAD

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital solana actualmente cuenta con 122.1M de unidades creadas.

El costo de la criptomoneda ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2500.91 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio de 0.28% en el último día, así como un movimiento de 0.0% en la última hora.

PUBLICIDAD

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Epic Games Store regala un juego de plataformas para PC: cómo descargarlo gratis antes que acabe la promoción

La experiencia en primera persona combina carreras, desplazamientos calculados y estructuras giratorias dentro de un escenario retrofuturista que exige paciencia para superar cada tramo

Epic Games Store regala un juego de plataformas para PC: cómo descargarlo gratis antes que acabe la promoción

Empleados de TikTok dijeron que alertaron sobre menores explotados sexualmente y nadie actuó

Una investigación interna halló a 112.000 menores de 13 a 15 años en transmisiones en vivo durante un solo mes de 2022

Empleados de TikTok dijeron que alertaron sobre menores explotados sexualmente y nadie actuó

Cementerios tecnológicos o museos vivos: así sobreviven los dispositivos del pasado en las calles de Bogotá

En medio del ciclo de actualizaciones y consumo, artefactos diseñados para durar reaparecen como piezas de colección, con cámaras analógicas y formatos físicos que vuelven a circular en mercados populares

Cementerios tecnológicos o museos vivos: así sobreviven los dispositivos del pasado en las calles de Bogotá

Geoffrey Hinton advierte sobre el futuro: “No entenderemos a la IA, al igual que las ratas no entienden los números”

El premio Nobel de Física plantea que las personas tendrían más dificultades para verificar las afirmaciones de asistentes inteligentes y resta importancia a las alucinaciones

Geoffrey Hinton advierte sobre el futuro: “No entenderemos a la IA, al igual que las ratas no entienden los números”

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

DEPORTES

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

TELESHOW

La inesperada confesión de Florencia Raggi: “Me parecía que con Nico no iba a funcionar”

La inesperada confesión de Florencia Raggi: “Me parecía que con Nico no iba a funcionar”

Susana Giménez participará de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video

La última entrevista de Antonio Grimau con Infobae: confesiones de un hombre apasionado por el teatro

Murió Antonio Grimau a los 82 años

Un BTS de paseo por Buenos Aires: perfil bajo, gastronomía típica y la sorpresa de sus fans

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

No somos los únicos: el poema de Pablo Neruda para celebrar al sol

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica

Arturo Pérez-Reverte sobre los jóvenes: “Están cabreados porque han sido educados para un mundo que no es real”