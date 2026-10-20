El ex entrenador del Manchester United reveló los detalles del escandaloso conflicto que tuvo con Cristiano Ronaldo: “Le falló al equipo y me falló a mi”

Erik ten Hag apuntó contra Cristiano Ronaldo (REUTERS/Carl Recine)

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El ex entrenador del Manchester United Erik ten Hag expuso su versión sobre el conflicto con Cristiano Ronaldo, a quien acusó de no cumplir con las exigencias físicas ni con la disciplina que pretendía establecer en el plantel. El neerlandés aseguró que el delantero portugués perjudicó la planificación deportiva y transmitió conductas que, a su entender, afectaron al grupo.

Las declaraciones forman parte de una entrevista concedida a The Athletic, de The New York Times, en la que Ten Hag repasó su paso por el club inglés, cuestionó la falta de respaldo de la dirigencia y habló de las “promesas” que, según su versión, no fueron cumplidas tras la consagración en la Copa de Inglaterra de 2024.

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El técnico, que fue destituido el 28 de octubre de 2024, ubicó el conflicto con Ronaldo dentro de un problema más amplio: la dificultad para modificar hábitos internos y sostener reglas de disciplina en un vestuario al que calificó como atravesado por una “cultura tóxica”.

Ten Hag explicó que antes de asumir el cargo en el Manchester United viajó a Portugal para reunirse con Cristiano Ronaldo y comunicarle el plan futbolístico que buscaba aplicar en Old Trafford. El neerlandés remarcó el respeto que tenía por la trayectoria del delantero, aunque señaló que esa valoración no modificó la decisión que tomó cuando entendió que el jugador no respondía a las necesidades del equipo.

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“Le falló al equipo y me falló a mí, porque habíamos planificado con él”, afirmó Ten Hag. “Viajé a Portugal para hablar con él sobre mis objetivos antes de llegar al United. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en ese momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en el equipo a los jugadores que admiro”, añadió.

Ronaldo había regresado al Manchester United en agosto de 2021, una década después de su primera etapa en la institución. En el curso 2021-2022 fue el máximo goleador del equipo, pero la llegada de Ten Hag supuso un cambio de enfoque. El entrenador buscaba un conjunto con presión alta, mayor intensidad sin pelota y un funcionamiento colectivo que exigía disponibilidad física de todos sus atacantes.

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La relación se deterioró durante la campaña 2022-2023. Ronaldo perdió su condición de titular indiscutido, se negó a ingresar como suplente en un partido ante Tottenham y abandonó el estadio antes del final. Después de una entrevista televisiva en la que cuestionó a Ten Hag y a la estructura del club, el vínculo contractual se resolvió en noviembre de 2022.

Erik ten Hag afirmó que Cristiano Ronaldo le decía a sus compañeros que cuidaran las piernas en los entrenamientos, algo que disgustó al entrenador

En su reconstrucción de aquellos hechos, Ten Hag sostuvo que la ruptura no respondió a una exigencia desmedida sobre una figura de 37 años, sino a la falta de preparación necesaria para competir en el sistema que pretendía instalar. “Según Ten Hag, Ronaldo se ausentó de las sesiones de entrenamiento, no logró elevar su frecuencia cardíaca al nivel requerido cuando entrenaba”, escribió el rotativo. También mencionó un episodio posterior a la derrota por 4 a 0 frente al Brentford, en agosto de 2022, cuando dispuso una carrera adicional para los integrantes del plantel.

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El neerlandés explicó que Ronaldo no completó el trabajo pautado. “Lo confronté por esto”, relató. El ex DT añadió que esa conversación se repitió en más de una oportunidad y recordó las palabras que le dirigía al atacante: “Muchas veces le decía: ‘Ronnie, todos quieren trabajar para ti y llevarte a la posición correcta, pero si no puedes llegar al área, no puedes marcar’”.

Ten Hag fue más allá al explicar su evaluación sobre la condición del delantero. “No era capaz de hacerlo. Es una idea equivocada atribuirme que esperaba que él hiciera la presión, que estaba agotado. Pero no podía hacerlo”, declaró. “No corría ni con posesión ni sin posesión. La razón era que no se había preparado”.

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El cuestionamiento expuso una diferencia de criterio sobre el rol de Ronaldo en el campo. Para Ten Hag, la jerarquía del portugués no podía separarse de las obligaciones colectivas. La calidad individual, sostuvo, debía estar acompañada por un compromiso con el funcionamiento general del equipo.

“Todo equipo de primer nivel debe apoyar a su mejor jugador, pero el mejor jugador debe trabajar por el equipo”, planteó el neerlandés.

Ten Hag también apuntó a la influencia que Ronaldo ejercía sobre otros futbolistas del plantel. Según su relato, el delantero aconsejaba reducir esfuerzos durante las sesiones, un mensaje que el entrenador consideraba incompatible con un grupo que debía elevar sus niveles físicos.

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“Les decía a los jugadores: ‘Guarden las piernas en los entrenamientos’”, aseguró. “Entiendo eso cuando estás en una forma física excelente; tienes sesiones y puedes guardar las piernas. Pero primero tienes que entrenarte para alcanzar los niveles físicos adecuados”, añadió.

Erik ten Hag ahondó contra la forma de entrenar de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Hannah Mckay)

El ex DT vinculó esa situación con una falta de prioridades compartidas dentro de la plantilla. “Los jugadores tienen que actuar, tienen una gran responsabilidad. Para algunos, el fútbol no era la máxima prioridad. Y para algunos, el United tampoco era la máxima prioridad”, afirmó.

Ten Hag no se limitó a Ronaldo, aunque lo incluyó en un grupo de referentes asociados a la experiencia del Real Madrid. Al hablar de una “conexión Madrid”, se refirió a Ronaldo, Casemiro y Raphaël Varane, quienes acumularon 14 títulos de la Liga de Campeones de Europa entre los tres durante sus ciclos en el club español.

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“Puedo decir que creo que eso fue lo que introdujo la conexión Madrid: los jugadores son poderosos y quieren decidir”, señaló. A juicio del técnico, esa dinámica no correspondía al momento que atravesaba el Manchester United. “En mi opinión, no se ajustaba a la fase en la que estaba el United. La dirigencia quería un fútbol ofensivo y dinámico, y esos jugadores querían jugar de una manera que se adaptara a ellos mismos”.

El entrenador indicó que no descartaba a Ronaldo de su proyecto inicial. Por el contrario, explicó que pretendía reforzar el ataque para darle una referencia cercana. Entre sus objetivos figuraba Brian Brobbey, atacante al que había dirigido en el Ajax. Ten Hag quería incorporar al neerlandés para que actuara junto al portugués o le ofreciera una alternativa en la ofensiva. “En un principio, no todos estaban alineados. Después los convencimos, pero llegamos tarde y él ya estaba en otro proceso”, explicó. El Sunderland lo fichó en 2025 (marcó 10 goles en 36 juegos en la Premier League).

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El ex entrenador identificó la falta de gol como una de las carencias persistentes de su ciclo. “Ese fue el problema más grande en mis tres años: los goles”, manifestó. En ese diagnóstico también incluyó los intentos para contratar a Harry Kane, Declan Rice, Danny Welbeck y Frenkie de Jong.