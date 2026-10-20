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La inesperada confesión de Florencia Raggi: “Me parecía que con Nico no iba a funcionar”

En diálogo con Mario Pergolini, la actriz recordó sus dudas al inicio del vínculo con Repetto y recibió una respuesta irónica del conductor que desató risas en el estudio

Florencia Raggi habló con Mario Pergolini sobre los inicios de su relación con Nicolás Repetto
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Florencia Raggi repasó los primeros años de su relación con Nicolás Repetto y descartó las versiones de una crisis de pareja durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido. La actriz y modelo contó que se mudó a Uruguay con el conductor cuando llevaban poco tiempo juntos y aseguró que entonces estaba “muy enamorada, enamoradísima”.

La conversación abordó la historia de una pareja que lleva 31 años de relación. Raggi habló sobre el cambio de vida que implicó dejar Buenos Aires para instalarse junto a Repetto, quien atravesaba un momento de transición profesional.

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Antes de referirse a la convivencia con el conductor, la actriz contó cómo fueron sus primeros pasos laborales. Explicó que comenzó a trabajar como modelo a los 15 años y que la actividad le permitió desarrollarse con rapidez dentro del medio.

Un hombre de traje en un escritorio y una mujer en un sofá azul junto a una pantalla circular con una fotografía en un estudio de televisión
Florencia Raggi contó que se mudó a Uruguay con Nicolás Repetto cuando llevaban poco tiempo de relación

“Mi primer trabajo como modelo fue a los 15. Lo disfruté porque me divertía y me iba bien. No tuve que pelearla”, señaló durante la entrevista. Sin embargo, explicó que a los 23 tomó la decisión de cerrar ese ciclo porque sentía que debía buscar otro camino profesional.

La artista precisó que, cuando comenzó su relación con Nicolás Repetto, se encontraba en pleno proceso de estudio para convertirse en actriz. Ese contexto hizo que la propuesta de vivir en Uruguay le resultara compatible con sus planes.

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“Justo se daba esta época en la que quería dejar de trabajar como modelo y estaba estudiando para ser actriz. Así que me vino bien”, afirmó Raggi. La mudanza, según describió, se produjo en un período de cambios para ambos.

La mudanza a Uruguay apenas comenzó la relación

Durante la entrevista en Otro día perdido, Raggi también desmintió los rumores de una crisis con Repetto
Durante la entrevista en Otro día perdido, Raggi también desmintió los rumores de una crisis con Repetto

Raggi explicó que Repetto suele recordar esa decisión con una interpretación que provoca risas entre ellos. “Cada vez que Nico cuenta cómo me fui con él, siente que me raptó. Lo dice repetidas veces y con ese tono”, comentó.

La actriz aclaró que la elección fue propia y respondió a la intensidad con la que vivía el vínculo en ese momento. “Yo estaba perdidamente enamorada. Estábamos solos. Me fui sola”, sostuvo al reconstruir aquella etapa.

Mujer de cabello rizado oscuro y camiseta negra en un estudio de televisión con logotipos y texto en pantalla
Florencia Raggi repasó su historia con Nicolás Repetto durante una entrevista en Otro día perdido

En su relato, agregó que Repetto había dejado un programa de televisión y que esa circunstancia convertía el comienzo de la convivencia en una experiencia distinta para los dos. “La vida era toda una novedad para mí”, resumió.

No obstante, Raggi reconoció que la adaptación no fue lineal. Aunque estaba convencida de la decisión inicial, en algún momento sintió deseos de regresar. “Sí pasó que en un momento yo quise volver”, recordó frente a Mario.

Durante el mano a mano, la actriz también habló de las dudas que tenía cuando la relación recién comenzaba. Dijo que siempre imaginó una relación estable y de larga duración, aunque en ese momento no estaba segura de que pudiera construirla junto al conductor.

“Yo siempre fui Susanita, quería un matrimonio largo. Me parecía que con Nico no iba a funcionar”, afirmó. Pergolini respondió con humor: “Todos pensamos lo mismo, quedate tranquila”.

Una mujer de cabello oscuro rizado y camiseta negra sonríe frente a la cámara en un estudio de televisión
“Me parecía que con Nico no iba a funcionar”, dijo Raggi al recordar los primeros años de la pareja

Raggi explicó que sus dudas estaban relacionadas con las diferencias entre ambos y con la historia previa de Repetto. “Yo era chiquita, él era grande, famoso y tenía otros hijos y dos exmujeres”, enumeró.

A pesar de esas incertidumbres iniciales, la relación se sostuvo a lo largo de más de tres décadas. La actriz remarcó ese dato al cerrar el recuerdo de los inicios: “Ahora vamos 31 años”.

Fotografía dividida con una mujer de cabello rizado oscuro a la izquierda y un hombre de traje con corbata azul a la derecha.
La entrevista de Florencia Raggi en el programa de Mario Pergolini abordó su carrera y su vida personal

En otro tramo de la charla, Raggi se refirió a los rumores que circulan sobre una supuesta ruptura con Repetto. Sin dar detalles sobre versiones concretas, cuestionó los titulares que instalaron la posibilidad de una crisis entre ellos.

“Reflotaron cosas ahora que no tienen nada que ver. Si hacés click en la nota ves que no dicen nada”, manifestó.

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