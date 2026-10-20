Política

El Gobierno abrió una licitación por $7638 millones para construir obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia

La Resolución 733/2026 estableció un plazo de 548 días corridos para el ensamblaje de galpones modulares en la zona. Cómo será el proceso de postulación para la adjudicación de los trabajos

Una bandera argentina en un mástil junto a una plataforma de hormigón sobre un terreno con nieve y barro, con montañas nevadas al fondo
El predio de la Base Naval Integrada de Ushuaia presenta avances en la construcción de su plataforma
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El Gobierno nacional abrió hoy una licitación pública por $7.638.061.962 para construir galpones modulares y obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia, una infraestructura incluida en el proyecto de muelle y servicios destinado a respaldar operaciones hacia la Antártida.

La Resolución 733/2026 del Ministerio de Defensa fijó un plazo de ejecución de 548 días corridos y estableció que la contratación será bajo el sistema de ajuste alzado, que define un precio global para la realización de los trabajos previstos.

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La iniciativa forma parte del Proyecto N° 12 del Banco de Proyectos de Inversión Pública, identificado con el número 100.426. El programa contempla la construcción de un muelle, infraestructura conexa y la compra de maquinaria y equipos en el extremo oriental de la península de Ushuaia.

Se podrán hacer consultas del pliego hasta el 11 de noviembre a las 8 de la mañana. El fin de recepción de documentos en soporte físico es el 19 de noviembre, también fecha de apertura, a las 08:00 de la mañana.

La licitación y los controles de la Armada

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina deberá convocar a las empresas interesadas mediante CONTRAT.AR, el sistema electrónico estatal para las contrataciones públicas. La resolución todavía no fijó la fecha y la hora para la apertura de las ofertas.

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Un documento oficial de la Armada de Argentina detalla los términos de la licitación pública para la construcción de galpones en la Base Naval Integrada Ushuaia.
El comienzo de las obras no implica que exista una empresa adjudicataria: antes deberán completarse la recepción de ofertas, su evaluación y la adjudicación correspondiente (Contratar)

La Dirección General del Material de la Armada fue designada para dirigir la obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza tendrá a su cargo la inspección técnica. El ministro de Defensa, Carlos Presti, también delegó en el jefe del Estado Mayor General de la Armada la firma del contrato, la emisión de circulares aclaratorias y la aplicación de eventuales multas y penalidades.

La convocatoria incluirá una comisión evaluadora integrada por tres capitanes de navío titulares y tres suplentes, que analizarán las propuestas presentadas, según Infofueguina. La Armada cuenta con crédito presupuestario para comenzar el procedimiento durante 2026, mientras que los desembolsos de inversión previstos abarcan los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Los plazos licitatorios para la construcción de galpones modulares en la Base Naval Integrada de Ushuaia
Los plazos licitatorios para la construcción de galpones modulares en la Base Naval Integrada de Ushuaia. (Contratar)

Vale aclarar que el comienzo de las obras no implica que exista una empresa adjudicataria. Antes deberán completarse la recepción de ofertas, su evaluación y la adjudicación correspondiente.

El muelle previsto para 2029

La primera etapa está prevista para principios de 2027 y apunta a habilitar los primeros 240 metros del muelle para las lanchas de la División de Patrullado Austral, que actualmente amarran en el muelle auxiliar frente a la Base Naval ubicada en el centro de Ushuaia.

El objetivo es que, en 18 meses, esté construido el 40% del muelle y que la infraestructura cuente con los servicios necesarios para recibir esas embarcaciones. El proyecto también incluye un edificio de servicios marítimos y la urbanización del predio, con redes de agua, electricidad, gas y conectividad en un sector que hoy carece de esas prestaciones.

El complejo fue concebido como un centro logístico para asistir a programas antárticos, incluidos buques científicos, comerciales y militares que operan hacia ese continente. En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba una decisión administrativa para reforzar los recursos del Ministerio de Defensa dirigidos a la base.

La construcción del centro operativo está a cargo de Tandanor, astillero dedicado a la reparación y fabricación de embarcaciones. La obra completa, cuya finalización está prevista para 2029, tendría un costo total de USD 500 millones.

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