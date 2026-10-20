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Ver online Millonarios vs. Once Caldas con Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV: el truco gratuito que podría entregar datos personales y financieros

Las páginas que ofrecen una emisión sin costo pueden ocultar formularios fraudulentos, descargas peligrosas y programas capaces de acceder a información privada después de terminar el encuentro

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Los enlaces piratas para ver Millonarios vs. Once Caldas pueden robar contraseñas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ver Millonarios vs. Once Caldas por enlaces de Fútbol Libre, Roja Directa, Xuper TV u otras plataformas no oficiales puede exponer datos personales, contraseñas e información financiera.

La expectativa por el partido, programado para este martes 20 de octubre, incrementa la circulación de páginas que prometen una señal gratuita, pero que pueden ocultar archivos maliciosos, formularios falsos y permisos que no corresponden a una transmisión deportiva.

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El encuentro de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2026 se disputará a las 20:30, hora colombiana, en El Campín de Bogotá. Millonarios llega con 25 puntos y busca afianzarse en la pelea por los cuadrangulares, mientras que Once Caldas tiene 19 unidades y necesita sumar para mantener opciones de clasificación. La transmisión oficial estará disponible en Win Sports y Win+, incluidas sus señales básica y HD.

Once Caldas y Millonarios juegan el partido pendiente de la fecha 13, duelo reprogramado por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa
Once Caldas y Millonarios juegan el partido pendiente de la fecha 13, duelo reprogramado por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa

Las páginas gratuitas pueden pedir permisos que una transmisión no necesita

Las búsquedas para seguir partidos en directo suelen mostrar sitios que imitan servicios conocidos o cambian de dirección tras bloqueos. Algunos portales solicitan descargar una APK, instalar una aplicación o añadir una extensión al navegador antes de habilitar el supuesto vídeo.

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Una plataforma destinada únicamente a reproducir fútbol no requiere acceso a contactos, mensajes, cámara, ubicación, archivos privados o funciones de accesibilidad. Si un enlace asociado a Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV reclama esas autorizaciones, existe un riesgo de que el archivo contenga software ajeno a la transmisión.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España advierte que las aplicaciones maliciosas se distribuyen con frecuencia mediante repositorios externos, enlaces directos y páginas que no cuentan con controles verificables. La descarga de una APK fuera de las tiendas oficiales facilita que circulen versiones modificadas, copias falsas y programas con funciones ocultas.

Un archivo instalado puede permanecer activo después del partido

El peligro no termina cuando concluye la transmisión. Una aplicación instalada desde una fuente desconocida puede ejecutarse en segundo plano, cambiar configuraciones del teléfono, abrir ventanas emergentes o redirigir la navegación hacia otros dominios.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Una APK falsa puede convertir la transmisión deportiva en una amenaza para el teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene desconfiar de extensiones que prometen eliminar anuncios, desbloquear partidos o mejorar la calidad de imagen. Algunas pueden registrar actividad de navegación, insertar publicidad o llevar al usuario a portales diseñados para obtener datos. El contenido deportivo funciona en esos casos como un reclamo para instalar programas que no tienen relación con el partido.

Las señales de alerta incluyen anuncios persistentes, aplicaciones que aparecen sin explicación, cambios en la pantalla de inicio, consumo inusual de batería y una reducción del rendimiento. El daño puede no ser inmediato: una transmisión puede reproducirse con aparente normalidad mientras un programa mantiene actividad durante varios días.

Los permisos pueden facilitar el robo de contraseñas

Una APK fraudulenta puede incorporar un keylogger, un programa capaz de registrar las pulsaciones realizadas en un teclado o una pantalla. Si, después de instalarlo, el usuario accede al correo electrónico, a una red social o a una aplicación bancaria, el software puede capturar nombres de usuario, contraseñas y otros datos sensibles.

El riesgo aumenta si la aplicación obtiene autorización para leer mensajes SMS. Muchas entidades financieras envían códigos de un solo uso para confirmar transferencias, recuperar claves o validar un inicio de sesión desde un dispositivo nuevo. El acceso a esos mensajes puede dejar expuestos códigos bancarios, verificaciones de correo y claves temporales de redes sociales.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Los permisos de una aplicación revelan cuándo el streaming deja de ser seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los permisos de accesibilidad requieren especial cautela. Estas funciones pueden permitir que una aplicación observe el contenido que aparece en pantalla o interactúe con otras herramientas instaladas. Una app para ver fútbol no necesita acceder a mensajes, contactos, ubicación ni accesibilidad para mostrar una señal de vídeo.

El ransomware puede bloquear fotos y documentos del teléfono

Otro riesgo asociado a las transmisiones piratas es el ransomware, un tipo de software malicioso que puede cifrar fotografías, documentos y otros archivos del dispositivo. Después, los responsables pueden exigir un pago a cambio de una supuesta recuperación de la información.

El uso de enlaces no oficiales expone tanto a teléfonos como a tabletas, TV Box y computadores. Si alguno de esos equipos está conectado a una red doméstica, el problema puede afectar otros dispositivos vinculados, como cámaras, sistemas de almacenamiento o equipos donde permanecen abiertas sesiones de correo y navegación.

Para seguir Millonarios vs. Once Caldas sin instalar archivos externos, la opción disponible es la transmisión de Win Sports y Win+. Si una página exige descargar una APK, desactivar protecciones del dispositivo o conceder permisos ajenos a la reproducción, la medida recomendable es cerrar el sitio.

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