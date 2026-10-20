El descenso de categorías sin fin que podría ser “el peor escenario posible” para el Manchester City si lo declaran culpable de las infracciones en la Premier League

El peor escenario que podría atravesar el Manchester City (Reuters)

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El caso judicial que tiene en el foco del conflicto a Manchester City tomó en las últimas horas mayor resonancia pública por el informe desde Inglaterra que adelantó que podría existir una “enorme” quita de puntos que decantaría en la pérdida de la categoría par el club que está acusado de infringir más de 100 normas financieras en la Premier League.

Este planteo volvió a poner sobre la mesa a la lista de posibles castigos. En ese marco, la edición británica de ESPN había detallado días atrás cuál es “el peor escenario posible para el City”: caer hasta la 9ª división del sistema de ligas inglesas.

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Si bien suena imposible que ocurra eso, el periodista Mark Ogden aclaró que está dentro del mapa de alternativas. Según las fuentes consultadas por este medio, “si se confirma la culpabilidad” tras las distintas apelaciones, se prevé que el club de Manchester “quede fuera de la máxima categoría como consecuencia de las conclusiones”.

Una alternativa inicial es la de una quita de puntos (al menos 60) que haga descender a los Ciudadanos al Championship, la segunda división. Sin embargo, algunas voces parecen creer que esto no sería “suficiente” y ponen sobre la mesa la carta de la “expulsión”.

Esto podría ser demoledor y abrir un espiral de descensos. Si expulsan al Manchester City de la Premier League, debería solicitar el ingreso a la English Football League (EFL) que nuclea las principales divisiones del ascenso: “Significaría empezar de nuevo en la League Two”, según remarcaron en la edición británica de ESPN. La “League Two” es la cuarta categoría.

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Sin embargo, hay una chance aún más preocupante: “Si la EFL rechazara al City, el siguiente paso sería la National League y así sucesivamente hasta llegar al nivel más bajo de la pirámide del fútbol inglés, la novena división”.

La sección W.64 del reglamento de la Premier League contempla un abanico de sanciones que parte de una amonestación y llega hasta la expulsión de la competición. También habilita multas sin límite, deducciones de puntos y combinaciones de castigos que la comisión considere adecuadas.

Según las fuentes consultadas por ESPN UK, existen dos sanciones; una económica que podría alcanzar los 500 millones de libras esterlinas (más de 600 millones de dólares) y una deportiva, con una deducción inicial de puntos que podría dejar al City sin posibilidades de mantenerse en la máxima división inglesa.

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La expulsión de la Premier League requeriría una decisión de la comisión y luego la ratificación de al menos 15 de los 20 clubes miembros. Si las distintas ligas negaran al City la posibilidad de unirse tras ser retirado de la máxima división inglesa, el descenso por la pirámide del fútbol de ese país lo empujaría hasta la novena categoría, según la proyección de ESPN UK. Allí competiría en la Primera División Norte de la North-West Counties Football League frente a equipos como Uppermill, Squires Gate y Maine Road FC.

La novena categoría del fútbol inglés, el peor escenario posible para el Manchester City (Reuters)

La novena categoría aparece, no obstante, como una posibilidad remota dentro de las alternativas descritas por el medio. El Manchester City disputó una temporada en la League One en 1998-99, pero su eventual aceptación en la EFL evitaría ese recorrido por las divisiones regionales y no profesionales.

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El artículo firmado por Mark Ogden sostiene que el club sería aceptado “casi con toda seguridad” por la mayoría de los 72 integrantes de la EFL. Un directivo de un equipo de Championship explicó a ESPN UK que “los directivos comerciales de la EFL estarán encantados con la perspectiva de un partido en casa contra el City y el beneficio económico que eso supondría”.

“Todos los equipos y la EFL en su conjunto se beneficiarían económicamente y tendrían mayor visibilidad con la participación del City, así que estoy seguro de que serían admitidos en la liga”, añadió la misma fuente.

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El dirigente también describió un posible mecanismo de adaptación para la estructura de ascensos y descensos: “Sería bastante sencillo. Bastaría con que dos equipos descendieran de la Premier League, que el City bajara a la League Two y luego ajustar las cifras de ascensos y descensos en la EFL según fuera necesario”.

Los 72 clubes de la EFL tienen prevista una reunión para el 22 de octubre. Una fuente del Championship anticipó al medio británico que “la permanencia del City en la EFL será un tema importante de conversación”.

El club podría enfrentar una reducción de puntos que podrían llevarlo al descenso (Reuters)

De todos modos, mientras las conjeturas crecen, el club sostiene su inocencia y alega contar con “pruebas irrefutables”. Si la apelación no prospera, todavía podría recurrir ante el Tribunal Superior del Reino Unido, aunque para ello debería acreditar irregularidades graves en el procedimiento disciplinario de la liga.

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El recurso contra el veredicto de culpabilidad debe tramitarse ante una nueva junta independiente de tres miembros. Según el reglamento, el proceso de apelación puede durar hasta 12 semanas y el panel debe comunicar su decisión dentro de los 30 días posteriores a la última audiencia.

El cálculo presentado por el medio sitúa una eventual resolución inicial hacia mediados de febrero. Aun así, si el City recibe sanciones y decide recurrirlas, se abriría una nueva instancia con los mismos plazos. Bajo esa hipótesis, si el castigo se notificara el 8 de febrero y el club apelara antes del 22 de ese mes, el proceso podría extenderse hasta el 17 de junio. La temporada de la Premier League finalizaría el 30 de mayo, por lo que la decisión sobre una deducción de puntos, una expulsión o su aplicación en temporadas posteriores podría llegar después del cierre del campeonato 2026-27.

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Hay que recordar que a fines de septiembre, la Premier League declaró culpable al Manchester City por incumplir sus normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18, y validó tres de los cuatro cargos por falta de cooperación en la investigación.

La acusación sostiene que el club no presentó información y señala que no entregó detalles completos sobre la remuneración de su entonces entrenador Roberto Mancini entre 2009-10 y 2012-13, período en el que conquistó tres Premier League, dos FA Cup, cuatro EFL Cup y una Community Shield. La investigación comenzó después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara en noviembre de 2018 documentos financieros filtrados del City.

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Manchester City conquistó ocho títulos oficiales en el periodo que está bajo análisis, bajo la dirección técnica de tres entrenadores distintos durante un ciclo de alto rendimiento deportivo.

La comisión concluyó que el Manchester City utilizó contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales alcanzados con patrocinadores y terceros. Esos mecanismos permitieron aumentar de manera artificial los ingresos declarados y reducir los gastos operativos incluidos en los balances del club.

El órgano independiente declaró al equipo inglés culpable de todos los cargos vinculados con graves incumplimientos de las reglas financieras durante el período analizado. También consideró probada la mayor parte de las acusaciones por la falta de colaboración del City con la pesquisa de la liga.

Son 10 las sanciones a las que se exponen Los Ciudadanos: advertencia formal (amonestaciones), multa económica, quita de puntos con carácter retroactivo, limitación en el número de jugadores que pueden ser inscritos en plantilla para competiciones UEFA, prohibición de inscribir nuevos jugadores en sus plantillas para las competiciones UEFA, prohibición de clasificar a competiciones UEFA, descalificación de competiciones UEFA, exclusión de futuras competiciones UEFA, retiro de títulos conseguidos y la expulsión de la Premier League y descenso de categoría si es culpable de al menos el 50% de los cargos (es culpable de 114 de 115).

El City podría apelar y extender la sanción hasta la próxima temporada (Reuters)