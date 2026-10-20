Entre lluvia y lágrimas: Imágenes del último adiós al ex Fiscal y abogado Francisco Solórzano Foppa
Organizaciones sociales, de indígenas, colectivos de derechos humanos, sindicatos, familiares y amigos se reunieron en la Plaza de las Niñas, frente al Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala, para despedir los restos del abogado, exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa.
En la Plaza de la Constitución, los restos del ex fiscal y abogado Juan Francisco Solózano Foppa reciben el último adiós de familiares, seres queridos y hasta movimientos sociales que exigen justicia sobre su asesinato. (Infobae Centroamérica/Jessica Gramajo)
20 Oct, 2026 02:34 p. m. EST
Guardar
Foppa fue asesinado el sábado 17 de octubre en el Campo Marte mientras estaba en un evento deportivo personal (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Su asesinato causó indignación y masivas condenas tras el hecho. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo estuvo presente en los actos fúnebres y manifestó su exigencia de justicia en el caso. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Bajo un cielo gris, con clima lluvioso, cientos de asistentes se concentraron en la Plaza de la Constitución para brindarle el último adiós al ex fiscal. (Infobae Centroamérica/Jessica Gramajo)
¡Hasta la victoria siempre! Se escuchaba gritar a los presentes, quienes exigen justicia y una investigación transparente. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
La despedida del cuerpo de Solórzano Foppa se realizó con una ceremonia maya, para honrar la vida del abogado, quien además realizaba análisis de la coyuntura nacional, donde señaló de manera directa a actores políticos, líderes de pandillas y del crimen organizado, y de las acciones gubernamentales. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
¡Hasta la victoria siempre! Se escuchaba gritar a los presentes, quienes exigen justicia y una investigación transparente. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
El féretro ingresó al camposanto entre muestras de afecto y reconocimientos a la trayectoria profesional del exfuncionario. (Infobae Centroamérica/Jessica Gramajo)
Su madre, Silvia Solórzano Foppa, tomó la palabra durante el acto protocolario y recordó la historia de violencia, exilio y defensa de los derechos humanos que atravesó a su familia durante décadas. (Infobae Centroamérica/Jessica Gramajo)
La Policía Nacional Civil detuvo inicialmente a dos hermanos señalados como responsables del hecho. Sin embargo, el Ministerio Público estableció que no existían pruebas suficientes para vincularlos con el ataque y un juez ordenó su liberación. (Infobae Centroamérica/Jessica Gramajo)
El reconocimiento estuvo centrado en su labor vinculada a la búsqueda de justicia y en su trayectoria dentro de instituciones públicas. (Infobae Centroamérica/Jessica Gramajo)