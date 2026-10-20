Entre lluvia y lágrimas: Imágenes del último adiós al ex Fiscal y abogado Francisco Solórzano Foppa

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Más condenas y persistentes fallas contra la trata de personas en Guatemala, según informe de Estados Unidos Washington mantuvo al país en el nivel de vigilancia activa tras detectar más sospechosos procesados y víctimas identificadas, pero con brechas críticas en asistencia y corrupción oficial

Cubría un accidente en vivo y descubrió que su hermano había muerto en Guatemala Francisco Mendoza, administrador de El T'zutujil Chapín, llegó a la ruta entre Río Bravo y Quetzalcóatl, en Suchitepéquez, donde el choque dejó dos fallecidos y un herido grave, trasladado al hospital

“Van a rodar cabezas”: Ministro de Gobernación de Guatemala reconoce “dudas” en el asesinato de Solórzano Foppa y no descarta destituciones Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado el 17 de octubre en Ciudad de Guatemala. La captura y posterior liberación de dos jóvenes abrió un frente paralelo que sacude a toda la institución policial.

Lluvias causan el colapso de la ruta entre Sayaxché y Cobán en Guatemala La circulación quedó limitada a un carril, con cruces alternados bajo control local, después de que una corriente erosionara el sector cercano a la aldea El Paraíso, en Petén, durante la noche