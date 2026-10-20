Economía

Tras el intento de privatización de Intercargo, Aerolíneas Argentinas asumió los servicios de rampa en cuatro aeropuertos

Aerohandling, la empresa especializada de la línea aérea, se hizo cargo de las operaciones que abandonó la firma estatal. Podría sumar tres terminales más

aerohandling
Aerohandling es la empresa de servicio de rampa y estiba de equipajes de Aerolíneas Argentinas
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Luego del intento de privatización fallido, el Gobierno decidió retirar a Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa, de siete aeropuertos del interior del país. Aerohandling, la firma que funciona como filial de Aerolíneas Argentinas, asumió la operación en cuatro de esas terminales y se espera que haga lo mismo en las tres restantes.

Con equipos propios, la línea aérea de bandera ya presta el servicio regularmente en los aeropuertos de Resistencia, Trelew, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, según pudo confirmar Infobae.

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En agosto pasado, fuentes oficiales habían comunicado que la salida de Intercargo de estos dos últimos respondía a “una medida de eficiencia operativa, orientada a optimizar los recursos y adecuar la distribución del equipamiento a las necesidades de cada escala”. El objetivo era “reubicar esos recursos en puntos donde tienen un mayor nivel de utilización y resultan más funcionales para la operación”.

“La decisión no afecta ni a la prestación de los servicios ni a los pasajeros. A partir de la desregulación del servicio de rampa, además, las compañías aéreas cuentan con alternativas de operadores para cubrir sus necesidades en esas terminales”, remarcaron.

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Con equipos propios, la línea aérea de bandera ya presta el servicio regularmente en los aeropuertos de Resistencia, Trelew, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos

El próximo mes, Aerolíneas Argentinas podría empezar a proveer servicio de rampa, que incluye traslado de equipajes, asistencia a aeronaves en pista, embarque y desembarque de pasajeros y provisión de equipamiento especializado para la operación aeroportuaria, en Posadas, San Juan y Santiago del Estero.

Otras fuentes aseguran que Intercargo se retiró además de Mar del Plata y que hay negociaciones para que el reemplazo lo haga también Aerohandling. Ante la consulta de este medio, en el Ejecutivo no hicieron comentarios.

Pese a la desregulación del sector aerocomercial, que, entre otros cambios, eliminó el monopolio de Intercargo, en esas terminales no hay otros competidores. Así, Aerohandling, nacida en 1997, se posicionó como la única empresa con capacidad para reemplazar a la firma estatal.

Cabe recordar que el Ejecutivo ya habilitó a 15 operadores de rampa: Argentina Ground Support, Milenium Air, American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, CrossRacer Ramp, TALMA y Aerowise. En general, estas compañías buscan operar en Ezeiza y Aeroparque, donde el negocio resulta más rentable por el mayor volumen de vuelos.

Si bien representa una actividad secundaria, la prestación de asistencia en tierra le permitirá a Aerolíneas Argentinas generar una facturación adicional y seguir mejorando sus resultados contables.

La empresa registró en 2025 una ganancia neta de $238.000 millones, un superávit operativo de USD 120,7 millones y tuvo patrimonio neto positivo por segundo año consecutivo. De este modo, pagó por primera vez en su historia el impuesto a las Ganancias y dejó de requerir aportes del Tesoro Nacional, algo que no ocurría desde la reestatización en 2008.

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Si bien representa una actividad secundaria, la prestación de asistencia en tierra le permitirá a Aerolíneas Argentinas generar una facturación adicional y seguir mejorando sus resultados contables

Como referencia, entre 2008 y 2023, la aerolínea anotó una pérdida operativa promedio de USD 400 millones por año, lo que implicó transferencias directas del Estado por más de USD 8.000 millones durante ese período.

Qué pasó con la privatización de Intercargo

La licitación para privatizar Intercargo quedó desierta, ya que ninguna de las ofertas cumplió con los requisitos técnicos y económicos. Los montos propuestos habrían quedado por debajo del precio mínimo de USD 45,1 millones fijado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) al momento de la tasación.

La licitación para privatizar Intercargo quedó desierta (Intercargo)
La licitación para privatizar Intercargo quedó desierta (Intercargo)

El proceso estuvo marcado por postergaciones y un interés privado limitado, en parte debido a la eliminación del monopolio de la compañía, que perdió su posición dominante y pudo haber afectado su atractivo para los inversores.

Aunque se presentaron cinco oferentes, tres empresas se perfilaban como las principales interesadas en quedarse con el negocio. Se trataba de Escalum, vinculada al empresario Horacio Paolini; Global Protection Service, del Grupo GPS; y la francesa Alyzia.

“La experiencia recogida durante la licitación aporta información relevante para evaluar las próximas alternativas”, dijeron desde el Gobierno, sin precisar cuáles serían los siguientes pasos.

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