Retiran ostras crudas por un brote de salmonela que afecta a 12 estados de EEUU y deja cinco pacientes hospitalizados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades investigan un brote de salmonela con veintisiete personas afectadas en doce estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan brotes de enfermedades transmitidas por alimentos mediante entrevistas a pacientes, análisis de laboratorio y rastreo de los productos consumidos. Estas tareas permiten identificar posibles fuentes de contaminación y coordinar medidas para retirar alimentos del mercado cuando representan un riesgo para la población.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron el 19 de octubre de 2026 que investigaban un grupo de veintisiete personas enfermas por salmonela en doce estados, relacionado con el consumo de ostras crudas cosechadas en Virginia. Cinco pacientes fueron hospitalizados y no se habían registrado muertes en ese grupo.

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La investigación se centra en ostras de Little Wicomico Oyster Company, cosechadas en dos áreas del río Little Wicomico. La empresa retiró voluntariamente los productos afectados y las autoridades de Virginia cerraron temporalmente la zona de extracción. Por separado, el estado informó de una investigación más amplia que contabilizaba 53 casos en 18 estados, dentro de la cual los CDC identificaron el grupo de 27 personas que estudian por su posible relación con las ostras.

Veintisiete enfermos y cinco hospitalizaciones en 12 estados

Según la actualización de los CDC del 19 de octubre, los síntomas de las 27 personas del grupo investigado comenzaron entre el 29 de mayo y el 14 de septiembre de 2026. Cinco de las 21 personas sobre las que había información disponible requirieron hospitalización, una proporción del 24%. No se habían comunicado fallecimientos vinculados con este grupo.

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El recuento no representa necesariamente el total de personas afectadas. Algunas personas infectadas se recuperan sin acudir a un centro médico, mientras que otras no reciben un diagnóstico mediante pruebas de laboratorio. Además, los organismos sanitarios pueden tardar entre tres y cuatro semanas en determinar si un caso corresponde a un brote específico.

La salmonela puede causar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de ingerir la bacteria, y la mayoría de los pacientes se recupera en un período de cuatro a siete días sin tratamiento específico.

Sin embargo, la infección puede provocar complicaciones, especialmente en niños menores de cinco años, adultos de 65 años o más y personas con el sistema inmunitario debilitado. Los CDC recomiendan buscar atención médica ante diarrea con sangre, fiebre superior a 38,9 °C, diarrea que persiste más de dos días sin mejorar, vómitos que impiden retener líquidos o signos de deshidratación.

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La mayoría de los enfermos entrevistados consumió ostras crudas antes de manifestar los primeros síntomas de la infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 53 casos de la investigación de Virginia, un universo distinto

El Departamento de Salud de Virginia informó que, al 14 de octubre, se habían registrado 53 casos de infección por Salmonella Telelkebir en 18 estados dentro de una investigación epidemiológica más amplia. Las fechas de inicio de los síntomas de ese conjunto llegaban hasta el 21 de septiembre.

Esta cifra no debe confundirse con los 27 casos comunicados por los CDC. La agencia federal concentra su investigación en un subgrupo de 27 personas de 12 estados, identificadas mediante análisis genómicos que mostraron una relación estrecha entre las bacterias detectadas en sus muestras.

La diferencia importa porque los organismos sanitarios investigan si otros casos de Salmonella Telelkebir, incluidos los que no forman parte del grupo de 27 personas, podrían estar relacionados con otros alimentos o exposiciones. Por ahora, el vínculo más concreto con las ostras de Virginia corresponde al subgrupo estudiado por los CDC.

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Las autoridades continúan recopilando información epidemiológica y comercial para determinar el alcance del episodio. Los datos de ambos recuentos corresponden a fechas de actualización diferentes y a conjuntos de pacientes distintos, por lo que no deben sumarse como si fueran dos grupos independientes.

El vínculo con ostras de Little Wicomico Oyster Company

La investigación epidemiológica encontró una asociación entre las infecciones del grupo de 27 personas y el consumo de ostras crudas. De los 13 pacientes entrevistados, 10 dijeron haber comido este alimento durante la semana anterior al inicio de los síntomas. La proporción, del 77%, supera el 1,6% registrado en una encuesta de referencia utilizada por los CDC para medir la frecuencia con que las personas consumen alimentos relacionados con enfermedades diarreicas.

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El rastreo comercial aportó otro elemento. Las autoridades consiguieron información sobre el origen de las ostras consumidas por siete de los 10 pacientes que habían declarado esa exposición. Aunque los productos procedían de diferentes lugares, las ostras cosechadas por Little Wicomico Oyster Company en el río Little Wicomico eran el único punto en común entre esos siete casos.

Además, funcionarios de Pensilvania recogieron muestras de ostras en un distribuidor que abastecía a restaurantes donde habían comido algunos pacientes. Una muestra procedente de la empresa de Virginia dio positivo para Salmonella. Sin embargo, al 19 de octubre, las autoridades todavía esperaban el resultado de la secuenciación genómica para determinar si la bacteria encontrada en el producto coincidía con la cepa detectada en las personas enfermas.

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Las pruebas epidemiológicas y comercial sustenta la asociación con esas ostras, pero el análisis genómico de la muestra positiva seguía pendiente. Por eso, los CDC mantienen abierta la investigación.

Una muestra de moluscos recogida en un distribuidor de Pensilvania dio positivo para salmonela y espera la secuenciación genómica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retiro voluntario de ostras cosechadas entre septiembre y octubre

Little Wicomico Oyster Company anunció un retiro voluntario el 9 de octubre de las ostras cosechadas entre el 18 de septiembre y el 8 de octubre de 2026 en las áreas Little Wicomico River y Little Wicomico River Lower. Los productos corresponden a ostras enteras con concha y llevan el número de identificación estatal VA-1421-SP.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que las ostras se distribuyeron a restaurantes y comercios de California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Misuri, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Texas y Virginia, además del Distrito de Columbia. La agencia advirtió que los productos pudieron llegar a otros destinos mediante posteriores operaciones de distribución.

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Los territorios donde se comercializaron las ostras no equivalen a los estados donde se notificaron los casos. La primera lista refleja el recorrido comercial del alimento, mientras que la segunda corresponde a la residencia de las personas enfermas. Por ello, ambas cifras describen aspectos diferentes de la investigación.

La FDA recomendó a los consumidores no comer las ostras incluidas en la retirada. Los restaurantes y comercios deben dejar de venderlas o servirlas y desecharlas, o coordinar su destrucción con el distribuidor. La recomendación también incluye lavar y desinfectar los utensilios, recipientes y superficies que hayan estado en contacto con el producto.

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La contaminación por salmonela no siempre modifica la apariencia, el olor o el sabor de los alimentos. Por ese motivo, no es posible determinar si las ostras son seguras mediante una inspección visual o al probarlas.

Cierre de emergencia en el río Little Wicomico

El Departamento de Salud de Virginia ordenó el cierre de emergencia de una zona del río Little Wicomico, en el condado de Northumberland, a partir del 9 de octubre. La medida restringe la recolección de moluscos bivalvos, como ostras y almejas, pero no incluye cangrejos ni peces. El aviso inicial estableció el cierre hasta el 7 de noviembre, sujeto a las condiciones regulatorias para una posible reapertura.

La decisión se tomó después de que las autoridades identificaran una asociación epidemiológica entre pacientes de Pensilvania infectados con Salmonella Telelkebir y el consumo de ostras procedentes de las áreas afectadas. El cierre busca evitar nuevas exposiciones mientras continúan los análisis y el seguimiento sanitario.

El 13 de octubre, equipos estatales recogieron 400 ostras de jaulas instaladas en el río y enviaron muestras al laboratorio estatal para detectar salmonela. En la actualización publicada el 20 de octubre, el Departamento de Salud de Virginia indicó que esperaba los resultados de esa primera ronda de análisis y que planeaba realizar un segundo muestreo alrededor del 21 de octubre.

Para reabrir el área será necesario completar tres rondas de análisis de productos procedentes de la zona, con resultados negativos en todas ellas. La autoridad estatal también aclaró que el cierre y el retiro no afectan a las ostras cosechadas en otras áreas habilitadas de Virginia ni a los productos de otros productores que no están incluidos en la alerta.

La FDA recomendó a consumidores y restaurantes desechar los productos afectados y desinfectar las superficies de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para consumidores

Las autoridades recomiendan revisar la procedencia de las ostras y consultar con el restaurante, el comercio o el distribuidor si existen dudas sobre el origen del producto. Las etiquetas de las ostras con concha permiten identificar la zona y la fecha de cosecha, datos que ayudan a determinar si forman parte de la retirada.

Quienes hayan consumido las ostras afectadas y presenten síntomas deben comunicarse con un profesional sanitario e informar sobre el alimento ingerido. La atención médica es especialmente importante cuando aparecen diarrea con sangre, fiebre alta, vómitos persistentes o signos de deshidratación.

La investigación continúa con la revisión de los casos, el rastreo de los productos y los análisis de laboratorio. Mientras las autoridades determinan si existen exposiciones adicionales relacionadas con el grupo investigado, la recomendación se mantiene: no consumir, vender ni servir las ostras incluidas en el retiro voluntario.