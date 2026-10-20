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Con doblete de Diz, Argentina superó 2-0 Nueva Zelanda y logró su primera victoria en el Mundial Sub 17 femenino: qué necesita para avanzar de ronda

Con dos goles de Mercedes Diz, la Albiceleste venció sin problemas a su par de Oceanía en la Copa del Mundo juvenil que se disputa en Marruecos

La selección femenina logró su primera victoria del torneo
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La selección argentina venció 2-0 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Grupo A del Mundial Sub 17 femenino de la FIFA que se disputa en Marruecos. Los dos tantos del encuentro, celebrado en la ciudad de Salé, fueron anotados por la delantera Mercedes Diz.

El conjunto dirigido por Christian Meloni se recuperó tras caer 2-1 ante Alemania en el debut del certamen internacional. Con esta victoria, el seleccionado albiceleste sumó sus primeros tres puntos en el torneo, lo que le permite mantener vivas las oportunidades de clasificar a las instancias finales de la competencia.

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El combinado nacional asumió la iniciativa desde el comienzo del compromiso en la Cancha 1 del Complejo de Fútbol Mohammed VI. Tras haber abierto el marcador en el estreno frente al cuadro alemán, la atacante perteneciente a River Plate definió a los 42 minutos del primer tiempo para romper la paridad frente a las neozelandesas. La Albiceleste tuvo varias chances para aumentar el marcador, incluidos distintos tiros en los palos. La estadística fue contundente para el seleccionado, que contabilizó más de 20 tiros al arco contra unos pocos de su rival.

Argentina superó a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17
Diz anotó ambos tantos

Durante el complemento, el conjunto sudamericano amplió la diferencia frente al intento de reacción de las rivales oceánicas, que venían de sufrir una derrota 4-0 ante Marruecos en la fecha inicial. Tras una gran combinación colectiva, otra vez fue Diz la que anotó con una volea por sobre el cuerpo de la arquera Holland.

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Con este resultado, Argentina igualó con tres unidades a las anfitrionas y al combinado europeo, a la espera del desenlace de la jornada en el grupo. Por su parte, la escuadra neozelandesa quedó en el último lugar sin unidades acumuladas.

El próximo desafío para las dirigidas por Christian Meloni será el viernes 23 de octubre, cuando enfrenten al seleccionado marroquí a las 15 en la última jornada de la fase de grupos. Un triunfo en la fecha final garantizaría el pasaje a la ronda de eliminación directa en la Copa del Mundo de la categoría. Hay que recordar que clasificarán las primeras dos de cada zona, son seis, y las mejores cuatro selecciones que acaben en el tercer lugar del grupo.

Argentina superó a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17
Argentina superó a Nueva Zelanda

Formaciones:

Argentina: Bianca Virga, Julia Vinhas, Aitana Díaz, Agustina Maldonado, Agustina Leguizamón, Macarena Torre y Lola Hernández, Julieta Aguilar, Brunella Pilati, Mercedes Diz y Josefina Galarza. DT: Christian Meloni.

Nueva Zelanda: Nienke Holland, Micaela Besley, Madeleine Dwyer, Mila Clark, Eden Chaytor y Madison Sharkey, Mia Humphrey, Ariana Vosper, Cate Atkinson y Emmie Butler, Amelia Hitchcock, Isla Robson y Lania Fili. DT: Alana Gunn.

Los grupos del Mundial Sub 17 femenino:

Grupo A: Marruecos, Argentina, Nueva Zelanda, Alemania

Grupo B: RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia, Nigeria

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega, Ghana

Grupo D: Japón, Zambia, Francia, Venezuela

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Kenia, RP China

Grupo F: España, México, Australia, Chile

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