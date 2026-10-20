Honduras

FMI inicia revisión final del acuerdo económico con Honduras y evalúa compromisos pendientes

La delegación inició la sexta revisión del programa económico de Honduras, un proceso que se extenderá hasta el 2 de noviembre

Las conversaciones técnicas incluyen la revisión de la política monetaria, la gestión de las reservas internacionales y el desempeño macroeconómico del país.
Las conversaciones técnicas incluyen la revisión de la política monetaria, la gestión de las reservas internacionales y el desempeño macroeconómico del país.
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El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional comenzaron este martes las reuniones para evaluar los avances del programa económico vigente, en una etapa clave para determinar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó la llegada de los representantes del organismo y señaló que las reuniones se desarrollarán junto con el Gabinete Económico. La agenda está prevista del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026, según informó el Banco Central de Honduras.

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La evaluación busca revisar los resultados macroeconómicos, verificar el cumplimiento de las metas pactadas y examinar las medidas que todavía requieren atención.

El resultado de este proceso será determinante para establecer si Honduras cumple las condiciones necesarias para completar el acuerdo vigente.

Además de revisar los indicadores económicos, las conversaciones abordarán asuntos relacionados con las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria, las reservas internacionales y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno también debe evaluar compromisos relacionados con el sector energético, particularmente las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los pagos pendientes a las empresas generadoras de electricidad.

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Situación de país y la ENEE

Esos asuntos forman parte de los desafíos financieros del Estado, por sus implicaciones sobre las cuentas públicas y las necesidades de recursos para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.

El ministro también mencionó la aprobación de reformas a la Ley de Lavado de Activos y la implementación de la Ley de Beneficiario Final, dos asuntos vinculados con el marco regulatorio y la transparencia financiera.

La misión del FMI deberá examinar los avances en las medidas acordadas dentro del programa económico y valorar si las autoridades han cumplido los compromisos sujetos a evaluación.

La sexta revisión corresponde a la etapa final del programa económico vigente con el FMI. Completarla satisfactoriamente permitiría al país cerrar el ciclo de revisiones y acceder a los recursos asociados, sujetos a la aprobación correspondiente.

El acuerdo con el organismo contempla apoyo financiero y medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica. La revisión examina tanto el desempeño de los indicadores económicos como el avance de las reformas incluidas en el programa.

La sexta revisión del acuerdo vigente constituye la fase final requerida para habilitar el acceso a los recursos financieros pendientes.
La sexta revisión del acuerdo vigente constituye la fase final requerida para habilitar el acceso a los recursos financieros pendientes.

Entre los aspectos bajo análisis están la sostenibilidad de las finanzas públicas, la evolución de los ingresos y gastos del Estado, la administración de la deuda y las condiciones externas que inciden en la economía hondureña.

La conclusión de las reuniones no implica automáticamente la autorización de nuevos desembolsos: cualquier liberación de recursos dependerá de los resultados de la evaluación y de los procedimientos de aprobación del FMI.

Negociar un nuevo programa

Durante las reuniones, las autoridades hondureñas también buscan avanzar en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo económico para el período 2027-2030, según informó Proceso Digital al reportar el inicio de la misión.

El examen fiscal analiza la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y las deudas acumuladas con las generadoras privadas.
El examen fiscal analiza la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y las deudas acumuladas con las generadoras privadas.

El desarrollo de las conversaciones permitirá conocer qué medidas económicas pretende mantener el Gobierno, qué reformas buscará profundizar y qué condiciones podrían incorporarse al próximo programa.Los resultados también orientarán las discusiones sobre la cooperación económica posterior.

La agenda de trabajo continuará durante las próximas dos semanas con reuniones entre los representantes del FMI, el Gabinete Económico y otras autoridades hondureñas. Al cierre del proceso se espera contar con una evaluación de los avances alcanzados y de los compromisos que continúan pendientes.

La revisión concluirá el 2 de noviembre, fecha prevista para el cierre de la agenda de trabajo en Honduras.

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