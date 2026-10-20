Luisana Lopilato se emocionó al recordar la grave enfermedad que tuvo su hijo Noah: “El dolor nunca se olvida”

Luisana Lopilato y Michael Bublé fueron parte de la gala benéfica organizada por Children's Hospital Los Angeles y recordaron el acompañamiento del personal médico durante el tratamiento de su hijo Noah contra el cáncer (Instagram)

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Luisana Lopilato y Michael Bublé atravesaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas cuando su hijo Noah fue diagnosticado con cáncer en 2016. Con el paso de los años, la pareja pudo dejar atrás aquella etapa y continuar con sus proyectos personales y profesionales, aunque el recuerdo de lo vivido permanece presente. Durante una gala benéfica en Los Ángeles, la actriz volvió a conectarse con esa historia y compartió una reflexión sobre el dolor, la gratitud y las personas que los acompañaron durante el tratamiento del niño.

Lopilato publicó una serie de fotografías del evento y acompañó las imágenes con un texto en el que habló de las emociones que le despertó. “Hay noches en las que el corazón vuelve a lugares que uno nunca olvida… Estar sentada en la gala del Hospital de Niños de Los Ángeles, compartiendo una mesa con médicos y enfermeras que alguna vez nos sostuvieron cuando nuestro mundo parecía derrumbarse, fue una emoción difícil de explicar”, recordó.

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La presencia de Bublé sobre el escenario hizo que la noche tuviera un significado todavía más profundo para ambos. “Ver a @michaelbuble subir al escenario a cantar, lo miré y pensé en todo lo que habíamos vivido… Entre tantas personas, solo él y yo sabíamos lo que nuestros corazones estaban sintiendo”, expresó.

Luisana Lopilato y Michael Bublé caminaron tomados de la mano durante la gala benéfica en Los Ángeles

En su mensaje, la actriz también se refirió a las marcas que dejan las experiencias dolorosas, incluso después de que la situación más urgente queda atrás. “Porque hay heridas que sanan, pero dejan huellas para siempre. El dolor cambia con los años, pero nunca se olvida. Se transforma en una manera diferente de amar, de agradecer y de mirar la vida”, sostuvo.

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Lopilato cerró su reflexión con un agradecimiento a Dios y a todas las personas que acompañaron a la familia durante los momentos más complejos. “Esa noche volví a recordar que, incluso cuando sentíamos que no podíamos más, Dios nunca nos soltó la mano. Nos rodeó de personas que fueron sus manos, sus abrazos y su amor en nuestros momentos más oscuros”, escribió. Luego agregó: “Gracias Dios, por la vida, por la esperanza y por cada ángel que pusiste en nuestro camino”.

Noah, el hijo de Luisana y Michael, tenía tres años cuando le detectaron la enfermedad, en 2016. En noviembre de ese año, sus padres confirmaron públicamente que el niño atravesaba un cáncer y que había comenzado un tratamiento. “Estamos devastados. Nuestro hijo se encuentra actualmente en tratamiento en Estados Unidos”, expresaron en aquel momento.

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El romántico gesto que compartió la pareja en medio del evento solidario

A partir de entonces, tanto Lopilato como Bublé pusieron en pausa sus compromisos laborales para concentrarse en el cuidado de su hijo. La actriz dejó un proyecto cinematográfico que ya había comenzado a filmar: renunció a su participación en Numb: At The Edge Of The End. El cantante, por su parte, suspendió su actividad profesional y se mantuvo alejado de los escenarios durante el tratamiento de Noah.

De acuerdo con lo informado entonces, a Noah le detectaron un cáncer de hígado y los médicos dispusieron su internación en el centro St. Jude Children’s Research Hospital, de Los Ángeles, Estados Unidos. Durante el primer mes, el niño atravesó una primera fase de quimioterapia. Según los datos difundidos, toleró de buena manera los medicamentos y los estudios mostraron una leve mejoría.

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La pareja junto a los especialistas médicos que los ayudaron durante la enfermedad de su hijo

La segunda etapa del tratamiento comenzó el 26 de diciembre y fue más intensa que la primera. El inicio de esa fase representó una instancia importante dentro del proceso médico, ya que los especialistas habían determinado avanzar con una nueva etapa después de observar una respuesta positiva al tratamiento inicial. Esa decisión comenzó a ser recibida por la familia como una señal de esperanza.

A fines de ese año, Luisana y Michael decidieron pasar las fiestas en Los Ángeles, en lugar de viajar a Vancouver, Canadá, como habían hecho durante años anteriores. La elección estuvo vinculada con la necesidad de permanecer cerca de Noah mientras continuaba con la quimioterapia. Los padres y los hermanos de la actriz viajaron especialmente para acompañarlos y compartir una cena íntima durante esa fecha.

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El pequeño Noah fue diagnosticado a los tres años y pasó por un largo tratamiento (Instagram)

Después de las celebraciones y de completar la etapa de quimioterapia, los médicos comenzaron a planificar una intervención quirúrgica para el niño. El lunes 1 de febrero, Noah ingresó al quirófano y, según los resultados difundidos posteriormente, la operación fue satisfactoria. Los análisis clínicos indicaron que el pequeño había logrado superar el cáncer.

Años después de aquel tratamiento, la gala benéfica en Los Ángeles volvió a poner a Luisana frente a los recuerdos de esa etapa. Esta vez, la actriz se encontró con parte del equipo médico que había acompañado a su familia y observó a Bublé cantar frente a los invitados. La escena la llevó a mirar hacia atrás y a reconocer el valor de quienes estuvieron presentes cuando la enfermedad de Noah alteró por completo la vida familiar.

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