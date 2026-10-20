Un asesor de Caputo defendió la acumulación de reservas: “Se logró aun eliminando restricciones”

Vauthier, durante su exposición en el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina

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Martín Vauthier, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y uno de los asesores más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la acumulación récord de reservas internacionales y aseguró que se logró mientras se eliminaban restricciones cambiarias, con un giro de dividendos de USD 4.000 millones en lo que va del año, el mayor de la última década.

Lo hizo durante su exposición en el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina (AUTA), donde repasó los pilares del programa económico y trazó un diagnóstico sobre el estado de la macroeconomía.

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El funcionario puso el eje de su presentación en un concepto que atravesó toda la charla: la credibilidad. “Es quizá el activo más importante que tiene un hacedor de políticas”, sostuvo, y advirtió que lo que la Argentina destruyó en materia de confianza a lo largo de décadas —con hiperinflaciones, confiscaciones de ahorros y defaults— no se reconstruye de un día para el otro. “Lo que se perdió por prácticamente cien años no se recupera ni en un día, ni en un mes, ni en un año. Es un proceso acumulativo”, afirmó.

Uno de los tramos más enfáticos de la exposición de Vauthier fue la defensa de la política de acumulación de divisas; un tema que habían debatido en el panel anterior los economistas Miguel Kiguel, Martín Redrado y Luciano Laspina. Según los datos que presentó, el BCRA acumuló compras al sector privado por casi USD 40.000 millones desde el primer día hábil de la gestión, un récord histórico cuando se compara con administraciones anteriores en lo que va del siglo. Solo en 2026, la cifra ronda los USD 15.000 millones.

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El Banco Central acumuló compras al sector privado por casi USD 40.000 millones desde el inicio de la gestión

Pero el dato que el director del Central eligió subrayar fue que esa acumulación se dio en un contexto de apertura, no de restricción. “Esta compra de reservas récord se hizo eliminando restricciones cambiarias”, remarcó. Mostró, a su vez, que el giro de dividendos de las empresas acumuló USD 4.000 millones en lo que va del año, el mayor registro de la última década, y que la formación de activos externos —la dolarización de portafolios— también se mantuvo en niveles elevados.

En ese punto, señaló un cambio estructural: mientras que históricamente la totalidad de la dolarización quedaba fuera del sistema financiero —colchón, caja de seguridad, cuentas en el exterior—, hoy aproximadamente dos tercios permanecen dentro del sistema local. “Esto es un cambio estructural muy significativo y explica, por ejemplo, que tengamos un récord histórico de depósitos en dólares”, indicó.

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Vauthier fue designado como director del BCRA en marzo de este año mediante el decreto 172/2026, en reemplazo de Federico Furiase, quien dejó la entidad monetaria para asumir como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía tras la renuncia de Alejandro Lew. Ambos economistas provienen de la consultora Anker Latinoamérica, el mismo espacio desde el que llegaron Luis Caputo y Santiago Bausili a la gestión. Antes de su paso al Banco Central, Vauthier integraba el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Las reservas netas pasaron de menos USD 11.000 millones a más de USD 12.000 millones en positivo

Vauthier dedicó buena parte de su presentación a detallar la transformación del balance del Banco Central. Recordó que a fines de 2023 las reservas netas eran negativas en más de USD 11.000 millones, y que de cada cuatro pesos emitidos, tres no eran demandados y estaban colocados en pasivos remunerados como Leliq o pases. “Cada mes que pasaba, el Banco Central emitía alrededor de un tercio de la base monetaria solamente por los intereses de estos pasivos remunerados”, graficó.

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El contraste con la situación actual fue el hilo conductor: las reservas netas hoy son positivas en más de USD 12.000 millones, los pasivos remunerados fueron eliminados, y la base monetaria —los pesos efectivamente demandados— prácticamente se duplicó respecto de 2023. “El Banco Central tiene un pasivo mucho más chico y mejoró sustancialmente su composición”, resumió.

El director del BCRA defendió la acumulación de reservas y aseguró que se logró aun con un giro de dividendos de USD 4.000 millones, el mayor en una década

Sobre la dinámica de precios, el funcionario reconoció que la inflación interanual del 33% —último dato a septiembre de 2026, el menor desde 2018— sigue siendo “un nivel muy alto”, pero aseguró que el proceso de desinflación va a continuar. “Hay orden fiscal, hay orden monetario. Esas son las condiciones para que la inflación siga bajando”, afirmó.

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El superávit fiscal se mantendrá por cuarto año consecutivo

En materia fiscal, Vauthier destacó que 2026 será el tercer año consecutivo con superávit cumpliendo todas las obligaciones de deuda, y que 2027 seguirá el mismo camino. “Es algo inédito en la historia de la Argentina”, afirmó, y subrayó que el ajuste se hizo con una reducción del gasto público de cinco puntos del PIB, sin suba de impuestos. Por el contrario, señaló que los tributos nacionales acumulan una baja de tres puntos del producto desde 2023.

En paralelo, defendió el avance en la desregulación de la economía. “Se modificaron 17.606 artículos. Uno puede decir que un artículo no debe cambiar mucho, pero hay algunos que trababan actividades enteras”, explicó.

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El director del BCRA dedicó el tramo final de su exposición al sector externo, uno de los pilares del modelo que describió como centrado en la inversión y las exportaciones. Presentó un dato que calificó como histórico: en los últimos 12 meses, la Argentina exportó bienes por más de USD 100.000 millones, y en septiembre de 2026 superó por primera vez los USD 10.000 millones en un solo mes.

También destacó que las exportaciones de servicios alcanzaron los USD 15.000 millones anuales, otro récord, y que las ventas externas industriales en septiembre fueron las más altas para un mes desde noviembre de 2012. “Las exportaciones industriales también, en un contexto de estabilidad macroeconómica, menos impuestos, menos regulaciones y mayor acceso a insumos y tecnología, van a crecer”, proyectó.

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artín Vauthier y Federico Furiase, los dos economistas de la consultora Anker que Luis Caputo ubicó en puestos clave: uno en el directorio del BCRA y el otro en la Secretaría de Finanzas

El shock electoral del año pasado dolarizó la mitad del M2 y todavía pesa sobre la economía

Hacia el cierre, Vauthier abordó el ritmo de crecimiento económico. Reconoció que la tendencia-ciclo muestra una expansión del 2,2% anual, un registro que calificó como modesto pero que contrastó con el crecimiento cero de la década previa. Y ofreció una explicación para la moderación: el shock de incertidumbre que generaron las elecciones legislativas de 2025.

“Hubo una demanda de cobertura cambiaria equivalente al 50% del M2, los pesos que tenemos en el bolsillo o en depósitos a la vista. Fue inédito para la previa de una elección”, detalló. Y agregó: “Es un shock tan grande que no es que vienen las elecciones y al día siguiente nos olvidamos. Lleva tiempo, lleva credibilidad, que se reconstruya”.

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Cerró con un llamado a la productividad como motor del crecimiento. Citó datos del INDEC que muestran que en 2025 la productividad total de factores creció 2,8%, el mayor avance desde 2017. “No solamente alcanza con invertir más. Es fundamental que crezca la productividad total de factores. Para que la economía crezca, tiene que crecer la productividad”, concluyó.