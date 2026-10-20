Del horno al iPhone Duo: así se fabrica el titanio del primer teléfono plegable de Apple

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple. En un video que compartieron en sus redes sociales, la empresa dio a conocer cómo es que se fabrica el titanio que luego termina en su nuevo producto estrella

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El titanio que Apple utilizará en el iPhone Duo parte de un proceso industrial que comienza a temperaturas extremas y continúa con varias etapas de transformación. En su planta de Houston, Pensilvania, Perryman Company fundirá, forjará y laminará el material antes de suministrarlo para productos de Apple, incluido el nuevo teléfono plegable.

La compañía indicó que el titanio destinado al iPhone Duo tendrá al menos un 80 % de contenido reciclado. Apple se comprometió a aportar hasta 100 millones de dólares durante los próximos tres años para trabajar con Perryman, una empresa familiar especializada en productos de titanio. El anuncio forma parte de su American Manufacturing Program.

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La noticia también llegó a las redes sociales: Apple publicó un carrusel en su cuenta verificada de Instagram, @helloapple, con imágenes del metal al rojo vivo, trabajadores de Perryman y el producto terminado. La publicación presenta la cadena de fabricación como parte de la historia del iPhone Duo y destaca el uso del titanio estadounidense.

Apple da a conocer qué tipo de titanio se usa para la fabricación del iPhone Duo. (Apple)

Del material reciclado al lingote

El titanio es abundante en la corteza terrestre, pero no suele encontrarse como metal puro. Está unido a otros elementos en minerales y su extracción y procesamiento requieren varias fases. El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que, aunque el metal puro se aisló en 1910, la producción comercial mediante el proceso Kroll comenzó en 1948.

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Para el suministro anunciado, Apple destaca el contenido reciclado y las operaciones de Perryman en Pensilvania. La empresa se presenta como fabricante integrado: controla distintas etapas, desde la fundición del titanio hasta la producción de barras, alambre y otras formas.

Su historia industrial se remonta a 1988; incorporó instalaciones automatizadas de laminado en caliente en 1997, amplió sus procesos de forja y fabricación en 2012 y agregó hornos de fusión por haz de electrones y arco al vacío en 2019 y 2020.

Apple muestra como trabajan el titanio para desarrollar piezas para el iPhone Duo. (Apple)

En la fundición, el material se lleva a temperaturas muy elevadas para producir metal que después puede convertirse en lingotes. Perryman emplea hornos de arco al vacío y de haz de electrones para ampliar sus capacidades de fusión.

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A partir del lingote, la forja aplica presión para modificar su forma y estructura; luego, el laminado en caliente comprime el metal entre rodillos mientras conserva suficiente temperatura para trabajarlo. De esas fases salen productos intermedios que pueden transformarse en barras, bobinas u otras formas industriales.

Qué significa que sea titanio grado 5

Apple identificó el material como titanio grado 5, una aleación conocida en la industria como Ti-6Al-4V, compuesta principalmente por titanio, aluminio y vanadio. Es una de las aleaciones de titanio más utilizadas en sectores como el aeroespacial y el médico por su combinación de resistencia, bajo peso y resistencia a la corrosión.

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Apple sostiene que esta resistencia resulta relevante para el iPhone Duo, cuya estructura debe acompañar un diseño plegable. El teléfono, presentado por la compañía como su primer iPhone plegable, tiene un marco de titanio grado 5 y una cubierta de bisagra hecha con titanio reciclado impreso en 3D, según el anuncio de lanzamiento.

El nuevo iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. (Apple)

Un recorrido industrial que continúa

La fundición, la forja y el laminado no son el último paso para obtener una pieza lista para un teléfono. Después, el material debe convertirse en componentes con las dimensiones y acabados requeridos. Apple no detalló en su anuncio todas las operaciones posteriores ni el recorrido exacto entre la planta de Perryman y el ensamblaje de la estructura del iPhone Duo.

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La alianza conecta una aleación empleada durante décadas en industrias de alta exigencia con un dispositivo de consumo masivo. En las imágenes difundidas por Apple, el titanio aparece primero como metal incandescente y luego como rollos y barras, una manera de mostrar cómo el material atraviesa distintas etapas antes de formar parte del teléfono. La empresa presenta esa fabricación como parte de la historia del iPhone Duo: una estructura resistente concebida para un producto con pantalla plegable.