Spotify eliminó más de 50 millones de canciones spam o ‘basura’ hecha con IA

Spotify retiró más de 50 millones de canciones identificadas como spam generado con inteligencia artificial de sus recomendaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Spotify retiró más de 50 millones de canciones identificadas como contenido basura o spam generado con inteligencia artificial de sus recomendaciones durante este año, como parte de la idea de frenar la avalancha de música creada en masa con herramientas automatizadas.

La cifra, publicada en el blog oficial For the Record, se suma a los más de 75 millones de temas que la empresa eliminó por completo de la plataforma tras infracciones graves o reiteradas de sus reglas contra el spam.

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Según el comunicado, a comienzos de este año Spotify analizó qué canciones los oyentes saltaban, ignoraban o reportaban como no deseadas y encontró un patrón: esos temas coincidían sistemáticamente con los clasificados como basura o spam.

El sistema AI Credits registra declaraciones de los propios artistas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en sus obras. (Spotify)

Durante los últimos seis meses la compañía modificó su sistema de recomendaciones para sacar ese contenido y darle más lugar a artistas humanos verificados. Sus editores aplican el mismo criterio y no incluyen en listas ese tipo de material, afirmó Spotify.

Spotify tiene una combinación de señales contra el spam

Spotify explicó que ninguna señal por sí sola identifica contenido basura, por lo que combina el comportamiento de los oyentes, los patrones de carga, los metadatos de cada tema y herramientas externas de detección de inteligencia artificial.

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La empresa reconoció que la tecnología de detección de IA tiene límites y que la tarea se volverá más difícil a medida que la inteligencia artificial generativa avance. Por eso dijo que rastrea tácticas como cargas masivas, duplicados, manipulación de buscadores, redes de listas de reproducción fraudulentas y canciones artificialmente cortas.

La etiqueta AI Persona excluye de las recomendaciones algorítmicas a las cuentas creadas con inteligencia artificial.

Spotify obliga a los artistas a aclarar qué tiene IA de sus canciones

Desde abril de 2026, Spotify habilita que los artistas declaren qué partes de una canción se hicieron con inteligencia artificial a través de un sistema llamado AI Credits. La empresa dijo que recibe decenas de miles de esas declaraciones por día.

Más de 300.000 artistas, que representan más del 99% de lo que los oyentes buscan en la plataforma, cuentan hoy con la verificación Verified by Spotify, un sello que certifica que detrás del perfil hay una persona real. Siete de cada diez de esos artistas son independientes.

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La plataforma también etiqueta a miles de perfiles como AI Persona cuando la identidad del artista fue generada con inteligencia artificial. Esos perfiles quedan excluidos de las recomendaciones editoriales y algorítmicas, salvo que un oyente decida seguirlos. Spotify dijo ser el único gran servicio de streaming que aplica ese tipo de etiqueta.

Un programa piloto permite a los artistas bloquear temas que utilicen su nombre sin autorización previa. (Spotify)

Un grupo de artistas participa además de una prueba piloto que les permite revisar y bloquear lanzamientos que los mencionen sin su autorización antes de que aparezcan en su perfil. La empresa prometió extender esa herramienta a todos los artistas antes de que termine el año.

Desde 2024, Spotify exige un mínimo de 1.000 reproducciones para que un tema empiece a generar regalías. Según la empresa, las canciones con indicios de haber sido generadas con inteligencia artificial tienen diez veces más probabilidades de no alcanzar ese umbral, lo que dificulta que los infractores cobren regalías destinadas a artistas reales.

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La compañía ya había advertido sobre el problema en septiembre de 2025, cuando dijo que había retirado 75 millones de temas spam en los doce meses anteriores. En ese momento explicó que los pagos totales de regalías en la plataforma crecieron de 1.000 millones de dólares en 2014 a 10.000 millones de dólares en 2024, un volumen que, según la empresa, atrae a actores que buscan explotar el sistema con contenido masivo.

El anuncio llega mientras otras plataformas de streaming refuerzan sus propias reglas frente al contenido generado con inteligencia artificial. YouTube Music comenzó la semana pasada a etiquetar las canciones hechas con IA y se sumó así a Apple Music y Tidal, que además impide que esas canciones generen ingresos.

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