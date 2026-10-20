“La Semana de los 0 km”: la nueva apuesta de una automotriz para acelerar las ventas de autos antes de fin de año

Volkswagen lanzó la Semana de los 0 km, con beneficios especiales en su red de concesionarios oficiales REUTERS/Agustin Marcarian

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En un mercado automotor que no respondió a las expectativas de las terminales, las marcas buscan nuevas estrategias para estimular la demanda y acelerar las operaciones comerciales antes de fin de año. En este contexto, Volkswagen lanzó la denominada “Semana de los 0 km”, una iniciativa que se desarrolla desde este lunes 19 al 24 de octubre y que contempla financiación a tasa cero, servicios bonificados, beneficios en seguros y promociones adicionales en su red de concesionarios oficiales.

La propuesta forma parte de “Más Volkswagen”, la campaña comercial de la automotriz que reúne distintas herramientas para facilitar el acceso a sus vehículos. La novedad de esta semana es que, además de algunas alternativas de financiación que se incorporan a las ya existentes, los concesionarios ofrecen incentivos particulares para quienes decidan comprar un auto nuevo durante estos días.

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Entre esos beneficios aparecen, por ejemplo, la bonificación del envío o traslado del vehículo y la entrega de accesorios sin costo adicional, según las condiciones que establezca cada punto de venta. También se contemplan servicios bonificados y ventajas vinculadas con la contratación de seguros.

La acción comercial tiene un objetivo concreto: impulsar las ventas en un contexto en el que el mercado resultó más pequeño de lo que la compañía proyectó originalmente. Según explicaron fuentes de Volkswagen, la automotriz planificó sus volúmenes para una demanda superior a la que finalmente se registró, lo que generó la necesidad de reducir el stock disponible antes del cierre del año.

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El motivo está vinculado también con el cambio de año modelo. Las unidades que permanezcan sin vender al finalizar 2026 podrían perder valor comercial, por lo que la empresa busca acelerar su colocación en el mercado y evitar ese impacto económico.

En ese escenario, la combinación de financiación sin interés, beneficios adicionales y condiciones comerciales especiales se convirtió en una de las herramientas elegidas por la marca para atraer compradores.

Qué beneficios ofrece la Semana de los 0 km

La campaña comenzó el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el sábado 24, a través de toda la red oficial de concesionarios Volkswagen.

Durante esos seis días, los interesados podrán consultar las distintas alternativas de financiación disponibles para los modelos de la marca y acceder a beneficios complementarios que dependerán de cada concesionario.

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Uno de los principales atractivos es la financiación a tasa 0%, una modalidad que permite pagar una parte del vehículo en cuotas sin interés nominal. Sin embargo, varias de estas líneas ya estaban vigentes antes del lanzamiento de la campaña, mientras que otras alternativas se incorporan durante octubre.

Entre las propuestas disponibles aparece el Volkswagen Tera, con financiación de hasta $13,5 millones en plazos de 18 o 24 meses

Entre las propuestas disponibles aparece el Volkswagen Tera, con financiación de hasta $13,5 millones en plazos de 18 o 24 meses. Para el Polo, la oferta contempla hasta $14 millones, con opciones de 24 o 36 meses.

En el segmento de los SUV, tanto T-Cross como Nivus cuentan con alternativas de financiación de hasta $13,5 millones, también en 18 o 24 meses. En el caso de la Taos, el monto financiable alcanza los $13,5 millones, mientras que para la Amarok llega a $15,5 millones, con plazos de 18 o 24 meses.

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Las condiciones corresponden a determinadas versiones y están sujetas a los requisitos de cada operación. Además, aunque la tasa nominal sea del 0%, es importante consultar el costo financiero total, que puede incluir gastos y otros conceptos asociados al crédito. A estas herramientas se suman los incentivos que cada concesionario decide ofrecer durante la semana especial.

Los modelos que bajaron de precio en octubre

Con el mismo propósito que impulsó a la automotriz a lanzar esta semana de beneficios, la firma también rebajó los precios de algunos modelos en su lista vigente desde el 15 de octubre. Incluye reducciones en distintas versiones de T-Cross y Nivus, dos de los SUV que comercializa la automotriz en la Argentina.

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Uno de los ajustes más importantes de octubre corresponde al T-Cross Highline, cuyo valor pasó de $66.638.000 en septiembre a $60.728.150 en octubre

Uno de los ajustes más importantes corresponde al T-Cross Highline, cuyo valor pasó de $66.638.000 en septiembre a $60.728.150 en octubre. Esto representa una baja de $5.909.850, equivalente al 8,87%.

En el caso del T-Cross Comfortline, el precio descendió de $60.371.700 a $55.051.650, una diferencia de $5.320.050, mientras que el T-Cross Trendline pasó de $55.816.800 a $51.725.150, con una reducción del 7,33%.

También se registraron modificaciones en la gama Nivus. La versión Comfortline bajó de $51.146.900 a $49.685.550 y la Highline pasó de $55.226.800 a $53.648.900. En ambos casos, la disminución fue del 2,86%.

Las reducciones no alcanzaron a toda la oferta de Volkswagen. Modelos como Polo, Virtus, Tera y Taos mantuvieron sus valores de lista, mientras que algunas versiones de Amarok registraron pequeños aumentos.

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Estos cambios de precios constituyen un antecedente de la estrategia comercial de octubre, pero son independientes de los incentivos adicionales que se ofrecen durante la Semana de los 0 km.

En cuanto a la campaña especial, los interesados tienen tiempo hasta el sábado 24 de octubre para consultar las condiciones en los concesionarios oficiales. La disponibilidad de accesorios bonificados, beneficios de entrega, servicios y seguros depende de las propuestas particulares de cada establecimiento.

La información sobre los planes de financiación, los montos máximos y las versiones alcanzadas también se encuentra disponible en la página oficial de Volkswagen.